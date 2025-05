Tripulantes do navio que colidiu com ponte do Brooklyn chegam ao México

A tripulação do navio-escola Cuauhtémoc chegou ao México na madrugada desta segunda-feira (19). O navio colidiu com a ponte do Brooklyn no sábado, deixando dois mortos e vinte feridos.

O acidente ocorreu na tarde de sábado, quando os mastros de 48,2 metros de altura do navio atingiram a ponte, uma das principais atrações da metrópole que une Manhattan e Brooklyn.

A Marinha informou na rede social X que chegaram ao porto de Veracruz (leste) 172 cadetes, dois oficiais da escola naval militar, além de um capitão e um oficial.

“Dois cadetes permanecem em Nova York, recebendo atendimento médico especializado e cujo estado de saúde é estável”, acrescentou.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou nesta segunda-feira que a Marinha também investiga as causas do acidente. A Agência de Segurança no Transporte dos Estados Unidos anunciou, no dia anterior, a abertura de investigações sobre o ocorrido.

“Também foi solicitado o apoio da Guarda Costeira para ver exatamente qual foi a causa, se foi mecânica, se foram os reboques ou se foi um erro humano”, disse a presidente em coletiva de imprensa.

No momento do acidente, alguns membros da tripulação estavam nos mastros e cordames das velas, como pode ser visto em muitos vídeos compartilhados nas redes sociais por testemunhas que caminhavam perto da orla do East River.

O navio mexicano iniciou uma viagem de sete meses em 6 de abril, partindo de sua base de operações em Acapulco, com conclusão prevista para dezembro.

