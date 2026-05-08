Trump anuncia cessar-fogo de 3 dias entre Ucrânia e Rússia

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um cessar-fogo de três dias, a partir deste sábado (9), entre Ucrânia e Rússia, que o confirmaram.

Moscou já tinha anunciado anteriormente uma trégua unilateral por ocasião das comemorações de 9 de maio na Rússia, mas ambos os países trocaram fogo nas últimas horas.

“Esperamos que seja o princípio do fim de uma guerra muito longa, mortífera e difícil”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, ao detalhar que a trégua incluiria, em particular, “uma troca de prisioneiros envolvendo 1.000 detidos de cada país”.

Trump considerou que o desfecho da guerra estava “cada vez mais perto”.

As negociações foram retomadas esta semana entre negociadores ucranianos e americanos na Flórida (sudeste).

O diálogo tinha passado para o segundo plano desde o início da guerra no Oriente Médio.

Nesta sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse esperar a chegada à Ucrânia dos negociadores americanos nas próximas semanas.

Pouco depois da publicação da mensagem de Trump, o presidente ucraniano ordenou ao exército não atacar o desfile previsto para o sábado na Praça Vermelha.

Yuri Ushakov, assessor de política externa do Kremlin, declarou a jornalistas que a Rússia aceitou a trégua.

Moscou ameaçou lançar um ataque maciço no coração de Kiev se a Ucrânia interrompesse o desfile de 9 de maio, data das comemorações na Rússia da rendição alemã em 1945.

Em Kiev, moradores entrevistados pela AFP horas antes manifestavam poucas esperanças.

Um deles, um bancário de 40 anos, afirmou que “nada de novo vai acontecer” e descreveu a situação como uma rotina marcada por alertas aéreos.

– Troca de ataques –

Um breve alerta antiaéreo soou na manhã desta sexta-feira em Kiev devido à ameaça de um míssil balístico, segundo as autoridades locais. O risco de bombardeios continua constante, mas muitos moradores afirmam que se acostumaram.

A invasão russa em larga escala da Ucrânia, iniciada em 2022, provocou centenas de milhares de mortos e se tornou o conflito mais violento em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

Um importante incêndio florestal foi registrado na zona proibida de Chernobyl, no norte da Ucrânia, após a queda de um drone, informaram nesta sexta-feira as autoridades locais, que garantem que não foi detectado nenhum aumento da radioatividade.

Antes do anúncio de Trump, Zelensky acusou Moscou nesta sexta-feira de nem ao menos tentar respeitar o cessar-fogo que havia declarado unilateralmente.

Segundo a força aérea ucraniana, Moscou lançou, durante a noite, 67 drones de longo alcance contra o país. Este é o número mais baixo em quase um mês.

A Rússia garantiu nesta sexta-feira que respondeu “de maneira simétrica” às “violações” do cessar-fogo por parte da Ucrânia.

A defesa aérea russa afirmou que interceptou 409 drones ucranianos desde que sua suspensão unilateral das hostilidades entrou em vigor. Esses drones teriam sido abatidos em dez regiões, incluindo a de Moscou, segundo a mesma fonte.

Um drone lançado pela Ucrânia matou um homem de 41 anos e sua filha de 15 na parte ocupada pelos russos da região ucraniana de Kherson , anunciou a administração apoiada por Moscou.

O presidente ucraniano também exaltou os ataques de seu exército contra infraestruturas petrolíferas russas, incluindo um depósito perto de Moscou e uma refinaria na região dos Urais. Além disso, 13 aeroportos no sul da Rússia tiveram de fechar após um impacto em uma base de controle aéreo em Rostov do Don.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, convocou uma reunião do Conselho de Segurança da Federação da Rússia sobre esse ataque, classificando-o de “ato de natureza terrorista” capaz de colocar em perigo a aviação civil.

Nas últimas semanas, o exército ucraniano, que reforçou suas capacidades em matéria de drones, intensificou seus ataques em território russo, atingindo alvos a centenas de quilômetros da Ucrânia.

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