The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Trump chega à cúpula do G7 após acordo com Irã e com foco na Ucrânia

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
5 minutos

Um Donald Trump eufórico chegou à cúpula do G7 na França, nesta segunda-feira (15), após alcançar um acordo com o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio e com a atenção voltada a “fazer algo” em relação ao conflito na Ucrânia. 

Antes do início do encontro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reuniu-se com o colega francês, Emmanuel Macron. 

A França organizou esta cúpula de três dias entre os líderes do grupo das grandes economias industrializadas com o objetivo de reduzir a distância em relação a Trump, mas o acordo entre Washington e Teerã sacudiu o encontro. 

O G7 está ansioso para reabrir o Estreito de Ormuz e aliviar a pressão sobre os preços do petróleo, que registraram queda significativa após a notícia do acordo. 

Trump disse que o estreito estará “totalmente aberto” na sexta-feira. No entanto, pairam dúvidas sobre se os petroleiros terão de pagar um pedágio para atravessá-lo. 

Embora Washington tenha dito que não, o Ministério das Relações Exteriores iraniano assegurou, nesta segunda-feira, que deverão ser pagas taxas por “serviços de navegação”, entre outros. 

Embora o texto do acordo ainda não seja público, os dirigentes dos outros países do G7 (França, Alemanha, Canadá, Itália, Japão e Reino Unido) esperam que o inquilino da Casa Branca dê detalhes já no jantar de abertura da cúpula, nesta segunda-feira. 

Entre as outras incertezas estão as implicações do pacto para o Líbano e para as atividades nucleares e balísticas do Irã, além do papel de uma missão naval internacional proposta por Londres e Paris, que Trump já questionou. 

Diante de Macron, o presidente americano garantiu que não é preciso ter “muita ajuda” para reabrir o estreito, embora tenha considerado que não é “uma má ideia ter um ou dois navios de alguns países (…) porque nunca se sabe”, esfriando as expectativas do francês.

– Putin e Zelensky “abertos” –

Mas além do fim da guerra no Oriente Médio iniciada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel, o magnata americano, que no domingo comemorou seu 80º aniversário com uma noite de MMA, buscaria relançar sua mediação na Ucrânia. 

“Ontem tivemos uma conversa muito boa com o presidente [ucraniano Volodimir] Zelensky e com o presidente [russo Vladimir] Putin, e vejo que talvez possamos fazer algo lá. Eu realmente acredito nisso, de verdade. Ambos estão abertos a isso”, afirmou. 

Durante o G7, os líderes europeus e do Canadá queriam lembrar Trump da importância de pressionar a Rússia para que aceite a paz nos termos da Ucrânia, mais de quatro anos após a invasão de seu país vizinho. 

Zelensky, que deve viajar a Evian na terça-feira, afirmou nesta segunda que propôs um encontro com seu colega russo durante o G7, mas que Moscou “não está preparado” para negociar o fim da guerra. 

Pelo menos 11 pessoas morreram nesta segunda na Ucrânia em um novo ataque russo, especialmente intenso sobre Kiev, onde a ortodoxa Catedral da Dormição terminou em chamas.

– As terras raras chinesas –

Ambos os conflitos voltarão à mesa do G7 na terça-feira, quando também está prevista a participação do presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, e de outros líderes árabes para falar sobre o Irã. 

Macron também convidou os dirigentes de Brasil, Índia, Quênia e Coreia do Sul para participar de algumas sessões, sobretudo porque a agenda carregada do encontro busca tratar também dos desequilíbrios econômicos mundiais e da regulação digital para “encontrar soluções comuns”. 

Antes da cúpula, o presidente francês já havia mantido uma reunião bilateral com seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que no X reafirmou seu “compromisso com a paz, a defesa do multilateralismo e o desenvolvimento sustentável”. 

Os CEOs Sam Altman, da gigante de IA OpenAI; da Anthropic, Dario Amodei, e Arthur Mensch, de sua rival europeia Mistral AI, discutirão na quarta-feira, durante um almoço, a proteção de menores no ambiente digital. 

Embora a China não faça parte do G7, será um tema importante. Os líderes abordarão questões como o domínio e o controle de Pequim no mercado de terras raras, cruciais para a transição energética e digital. 

“Atualmente, a China acumulou muito, existem dependências”, explicou Macron, confiante de que se chegará a um acordo no G7 para “diversificar” a obtenção de terras raras e evitar “bloqueios”. 

De maneira pouco habitual, o presidente dos Estados Unidos prolongará sua estadia na França, jantando com Macron no Palácio de Versalhes, nos arredores de Paris, na quarta-feira, depois da conclusão da cúpula do G7.

sjw-tjc/jvb/jc/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR