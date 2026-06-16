The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sessão para adicionar tópicos ao seu feed.

Inscreva-se agora
Lista de favoritos

Inicie sessão para adicionar artigos à sua lista guardada.

Inscreva-se agora
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Trump diz que Rússia deve ‘alcançar acordo’ com Ucrânia durante reunião do G7

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (16) que “a Rússia deveria alcançar um acordo” com a Ucrânia, durante a reunião de cúpula do G7 na França, onde seus aliados tentam convencê‑lo a apoiar Kiev contra Moscou. 

Um Trump eufórico chegou na segunda-feira à cidade francesa de Evian, sede do encontro de cúpula, após alcançar um acordo com o Irã e com a intenção de “fazer algo” sobre o conflito na Ucrânia, que já dura mais de quatro anos. 

Em Evian, nos Alpes franceses, o americano confirmou nesta terça‑feira que teve uma “reunião” com seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, e que outras conversas estavam previstas ao longo do segundo dia de cúpula.

Os aliados do G7 concordaram, durante a sessão de trabalho dedicada à segurança da Europa e da Ucrânia, em “aumentar a pressão sobre a Rússia por meio de sanções sobre o gás e o petróleo”, a principal fonte de financiamento da guerra de Moscou, segundo uma fonte diplomática francesa.

O Oriente Médio também tem um lugar de destaque na agenda dos chefes de Estado e de Governo da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, após o acordo anunciado no domingo entre Washington e Teerã. 

As crises nesta região abalada pela guerra iniciada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã são o foco do almoço de trabalho do G7, para o qual foram convidados os governantes do Egito, Emirados Árabes Unidos e Catar.

– Trump 47 –

O presidente ucraniano chegou nesta terça-feira a Evian com o objetivo de conseguir uma reunião bilateral com Trump. O último encontro entre os dois líderes aconteceu no fim de dezembro, na residência do americano em Mar-a-Lago, na Flórida. 

Zelensky já conta com o apoio inabalável dos líderes europeus e do Canadá. O chefe do governo da Alemanha, Friedrich Merz, falou em tom otimista e acredita que a reunião do G7 “poderia começar a abrir lentamente uma janela para a diplomacia”.

Para agradar o presidente americano, Merz o presenteou com um uniforme da seleção alemã de futebol com seu sobrenome e o número 47, em referência ao seu mandato como 47º presidente dos Estados Unidos.

“A Rússia deveria alcançar um acordo (com a Ucrânia). A Rússia perdeu uma quantidade enorme de pessoas, e a Ucrânia também”, declarou Trump horas depois à imprensa, durante uma reunião bilateral com o emir do Catar.

“A única razão pela qual me envolvo nisso é que não gosto de ver a morte de 25 mil jovens a cada mês (…) Reconheçam que tudo isso é ridículo. Então, sim, farei tudo o que puder para acabar com isso”, acrescentou. 

Após os novos ataques perpetrados na segunda-feira pela Rússia, que deixaram ao menos 11 mortos e provocaram o incêndio de uma catedral histórica em Kiev, Zelensky pediu “mais pressão” sobre Moscou e “mais apoio à defesa aérea da Ucrânia”.

bur-Dt-tjc/avl/fp/yr

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR