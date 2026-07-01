Trump diz ter ganhado mais de US$ 1 bi com criptomoedas

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira (1º), ter ganhado cerca de 1,2 bilhão de dólares (aproximadamente 6,2 bilhões de reais) de receita em negócios de sua família com criptomoedas no ano passado.

Trump argumentou que “todo mundo está obtendo lucros” durante seu mandato.

“Vocês sabem por que estou tendo lucros? Porque a bolsa está subindo, todo mundo está lucrando”, argumentou Trump a jornalistas, enquanto se preparava para realizar seu primeiro voo no novo avião presidencial Air Force One, presenteado pelo Catar.

Questionado pelas críticas de quem afirma que ele usa o cargo para enriquecer, o presidente bilionário afirmou que seus lucros são colocados em fundos fiduciários cegos para garantir que não possa se aproveitar de sua posição.

“Eu não me envolvo nas minhas finanças pessoais, temos gestores que administram meu dinheiro”, disse Trump. “Eu ganhei muito dinheiro antes de ser presidente, e eles investem meu dinheiro, e eu não converso com eles”.

Trump insistiu, ainda, que sua riqueza se deve à sua carreira anterior como incorporador imobiliário e homem de negócios.

Mas os ganhos mencionados estão relacionados a projetos de criptomoedas lançados durante o ano de 2025, quando ele voltou à Casa Branca.

“Todos estamos obtendo lucros. Eu obtenho lucros porque tenho muito dinheiro e muito dinheiro em espécie”, defendeu-se.

A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, disse em um comunicado enviado à AFP que “nem o presidente, nem sua família nunca incorreram em conflito de interesses”.

Segundo relatórios financeiros publicados na terça-feira pelo Escritório de Ética Governamental dos Estados Unidos, Trump recebeu quase 550 milhões de dólares (aproximadamente 2,8 bilhões de reais) por seus vínculos com a startup World Liberty Financial em 2025.

A World Liberty Financial (WLF) foi cofundada em setembro de 2024 pelos filhos de Trump e pelo filho do enviado especial de Trump para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Os relatórios, de 927 páginas, também mencionam 635 milhões de dólares (cerca de 3,2 bilhões de reais) em royalties recebidos sob um acordo de licença relacionado à criptomoeda $TRUMP, lançada horas antes da posse do presidente, em janeiro de 2025.

A declaração financeira mostrou que Trump também ganhou milhões de dólares com a venda de produtos de merchandising com sua marca, inclusive adesivos para carros e bíblias.

Segundo a Forbes, os negócios do presidente no setor das criptomoedas são o principal motivo de sua fortuna pessoal ter triplicado, de US$ 2,3 bilhões para US$ 6,5 bilhões entre 2024 e 2026 (de aproximadamente R$ 14 bilhões em 2024 para R$ 33,7 bilhões na cotação atual).

Durante seu mandato, Trump implementou medidas para desregular o setor e fez com que os preços desses ativos disparassem.

A Casa Branca afirmou que ele “transformou com orgulho os Estados Unidos na capital mundial das criptomoedas”.

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