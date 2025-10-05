The Swiss voice in the world since 1935

Ucrânia relata cinco mortes em bombardeios russos que colocaram Polônia em alerta

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

As autoridades ucranianas relataram, neste domingo (5), cinco mortes em bombardeios russos em Zaporizhzhia, no sul, e Lviv, no extremo oeste do país, que levaram a Polônia a mobilizar seus aviões para proteger seu espaço aéreo. 

Em Lviv – menos exposta aos ataques desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022  – quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas, informou o governador Maksim Kozitski pelo Telegram. 

A Prefeitura desta cidade, próxima à fronteira com a Polônia, informou que o transporte público não circulou devido a um “intenso ataque do inimigo”. 

O governador da região de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, relatou pelo Telegram que um “bombardeio combinado” da Rússia matou uma mulher e feriu outras dez pessoas. Uma menor de 16 anos está entre as pessoas que receberam “assistência” após o ataque, acrescentou. 

A Ucrânia declarou alerta nacional pelos bombardeios às 04h09 (22h09 de sábado em Brasília). 

A Polônia informou no X que mobilizou aviões e colocou suas defesas em terra em alerta para proteger seu espaço aéreo. 

A Rússia também intensificou seus ataques contra a infraestrutura energética ucraniana em um período do ano em que as temperaturas caem. 

Moscou lançou nesta semana o maior ataque contra a infraestrutura de gás da Ucrânia, e no sábado vários bombardeios deixaram cerca de 50.000 casas sem eletricidade na região de Chernihiv, no norte.

bur-mjw/tc/mas/cjc-an/sag/jc/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
10 Curtidas
46 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
32 Curtidas
38 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR