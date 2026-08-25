Praticantes de caminhada desconhecem os perigos nas montanhas
Dois terços dos praticantes de caminhada em montanha continuam pelo trajeto através de trechos perigosos, apesar de sentirem medo e insegurança. De acordo com as autoridades, sobretudo os caminhantes mais jovens e inexperientes subestimam os riscos.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
Uma nova pesquisa revela que quase 70% dos praticantes de caminhada entrevistados já se depararam com um trecho de caminhada na montanha que lhes causou medo ou insegurança, informou o Conselho Suíço de Prevenção de Acidentes (BFU, órgão federal suíço voltado à segurança e prevenção de acidentes) nesta terça-feira em comunicado à imprensa.
Os trechos mais frequentemente percebidos como difíceis foram aqueles com risco de queda (45%) e os que apresentavam vistas vertiginosas (36%). Trechos tecnicamente desafiadores (18%) e encostas cobertas de neve (17%) também se mostraram um desafio para alguns praticantes. No entanto, segundo o BFU, mais de dois terços dos entrevistados continuaram em sua rota.
Mostrar mais
O que você precisa saber sobre caminhadas na Suíça
A análise dos dados revelou diferenças significativas com base na idade e na experiência: 84% dos jovens de 15 a 29 anos conseguiram passar pelos trechos difíceis, enquanto entre os maiores de 65 anos o índice caiu para 59%.
O mesmo se aplica à experiência: 78% das pessoas com menos de cinco anos de experiência em caminhadas na montanha continuaram seu trajeto, ao passo que, entre aquelas com mais de dez anos de experiência, o número foi de dois terços. A pesquisa também revelou que tanto as mulheres praticantes de caminhada quanto pessoas vindas do exterior demonstraram maior disposição para assumir riscos do que os homens e as pessoas residentes na Suíça.
Entre os motivos para seguir em frente, os entrevistados citaram, entre outros fatores, a falta de um caminho de volta, a pressão do tempo ou do grupo e a ambição.
Bem mais da metade da população suíça pratica caminhadas regularmente. Dependendo da rota, a caminhada na montanha exige bom condicionamento físico, firmeza nos passos (capacidade de caminhar com estabilidade e equilíbrio em terrenos irregulares ou íngremes) e ausência de vertigem em locais altos. O BFU recomenda, portanto, a escolha de uma rota adequada às próprias habilidades e à condição física atual, além de planejá-la de modo que as opções para retornar ou fazer um desvio sejam conhecidas desde o início.
Mostrar mais
Os Alpes Suíços, um novo paraíso para correr
Qualquer sensação de mal-estar deve ser levada a sério como um sinal de alerta. Também se deve ter o cuidado de zelar pelos membros mais frágeis do grupo. É fundamental reservar um tempo extra para não ter de enfrentar um trecho delicado sob pressão. Neste siteLink externo (em alemão, francês e italiano), os praticantes de caminhada podem encontrar orientações, listas do que levar na mochila e um teste de autoavaliação.
Para o estudo, realizado no verão de 2024, o BFU entrevistou 1.387 pessoas em trilhas de caminhada e de montanha nas regiões de língua alemã e francesa da Suíça. De acordo com o comunicado à imprensa, cerca de 40 mil pessoas se envolvem em acidentes de caminhada na Suíça todos os anos, dos quais 45 são fatais.
Adaptação: Alexander Thoele
Conteúdo externo
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.