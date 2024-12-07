Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Ален Берсе пообещал Украине назначить спецпосланника по детям

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе пообещал президенту Украины назначить специального посланника по делам детей.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе пообещал президенту Украины назначить специального посланника по делам детей. Keystone-SDA

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь Совета Европы бывший президент Швейцарии Ален Берсе пообещал назначить специального посланника по делам детей Украины.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

«Генеральный секретарь подтвердил, что в начале следующего 2025 года он назначит специального посланника по делам детей Украины». Об этом говорится в заявлении Совета Европы, опубликованном в пятницу 6 декабря 2024 года по итогам трехдневного визита Алена Берсе в Украину.

Показать больше
Об этом заявил новый Генсек СЕ в своем первом выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге.

Показать больше

Ален Берсе: «Россия должна ответить за свои преступления в Украине»

Этот контент был опубликован на Об этом заявил новый Генсек СЕ в своем первом выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге.

Читать далее Ален Берсе: «Россия должна ответить за свои преступления в Украине»

В обязанности спецпосланника Совета Европы будет входить обеспечение соблюдения прав украинских детей в Украине и в других странах мира. Ален Берсет также объявил о создании в Совете Европы целевой рабочей группы, которая будет координировать все действия этого органа в пользу Украины.

Показать больше

Владимир Зеленский заявил со своей стороны, что он рассчитывает на то, что Совет Европы создаст специальную Комиссию по жалобам, которая должна стать очередным шагом по пути к созданию механизма компенсации ущерба, нанесенного Украине агрессией. Ален Берсе вступил в должность Генерального секретаря Совета Европы в сентябре 2024 года, поддержка Украины стала, по его словам, одним из его приоритетов.  

Показать больше
Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы

Показать больше

Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы

Этот контент был опубликован на Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы. Во втором туре голосования он получил наибольшее количество голосов.

Читать далее Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы

Читайте также:

Показать больше
Воспитанники украинского детского дома «Крылья надежды» в Швейцарии с подарками.

Показать больше

«Когда мы вывозили детей из Мариуполя, на обочинах уже лежали убитые»

Этот контент был опубликован на Наталья Лащевская вывезла из Мариуполя без малого сотню детей-сирот. Как сейчас живут украинские дети в Швейцарии — в нашем эксклюзивном репортаже.

Читать далее «Когда мы вывозили детей из Мариуполя, на обочинах уже лежали убитые»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как можно было бы избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
20 Отметки «мне нравится»
19 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
371 Отметки «мне нравится»
250 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
105 Отметки «мне нравится»
85 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

По данным ежегодного исследования, проводимого Швейцарским центром передового опыта по борьбе с замусориванием (Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering / IGSU), масштабы замусоривания общественных пространств в Швейцарии неуклонно снижаются.

Показать больше

Количество мусора на улицах Швейцарии уменьшается

Этот контент был опубликован на Таковы данные ежегодного исследования, проводимого Швейцарским центром передового опыта по борьбе с замусориванием.

Читать далее Количество мусора на улицах Швейцарии уменьшается
В Цюрихе испытают беспилотный общественный транспорт

Показать больше

В Цюрихе испытают беспилотный общественный транспорт

Этот контент был опубликован на Кантон Цюрих и железнодорожная компания SBB / CFF протестируют автоматизированный беспилотный общественный транспорт.

Читать далее В Цюрихе испытают беспилотный общественный транспорт
Концерн «Швейцарские Федеральные железные дороги» (SBB / CFF) рассчитывает завершить 2024 год с прибылью.

Показать больше

Концерн SBB намерен завершить 2024 год с прибылью

Этот контент был опубликован на Концерн «Швейцарские Федеральные железные дороги» (SBB / CFF) рассчитывает завершить 2024 год с прибылью.

Читать далее Концерн SBB намерен завершить 2024 год с прибылью
Ученые Высшей Школы прикладных наук Северо-Западной Швейцарии (Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW) разработали метод распознавания и нейтрализации вредных веществ в промышленных сточных водах.

Показать больше

В Швейцарии придумали, как обнаруживать токсины в сточных водах

Этот контент был опубликован на Он помогает очищать сточные воды экономически эффективным и экологически безопасным способом.

Читать далее В Швейцарии придумали, как обнаруживать токсины в сточных водах
Год спустя после парламентских выборов года правые (SVP) набирают силу и почти дошли до отметки в 30% голосов.

Показать больше

Правые силы в Швейцарии находятся на подъёме

Этот контент был опубликован на Год спустя после парламентских выборов года правые (SVP) набирают силу и почти дошли до отметки в 30% голосов.

Читать далее Правые силы в Швейцарии находятся на подъёме
В 2024 году оно получило от «Фонда Бранденбергера» награду: премию в размере 200 000 швейцарских франков.

Показать больше

Швейцарское скаутское движение получило престижную награду

Этот контент был опубликован на В 2024 году Швейцарское скаутское движение получило от «Фонда Бранденбергера» награду: премию в размере 200 000 швейцарских франков.

Читать далее Швейцарское скаутское движение получило престижную награду
Совет кантонов (малая палата парламента) одобрил выделение 96 миллионов франков на восстановление Украины.

Показать больше

Швейцария выделит для Украины 96 млн франков

Этот контент был опубликован на Совет кантонов (малая палата парламента) одобрил выделение 96 миллионов франков на восстановление Украины.

Читать далее Швейцария выделит для Украины 96 млн франков
Правоцентристское большинство в парламенте направляет политику страны в отношении беженцев из Украины в совсем иное русло.

Показать больше

Парламент Швейцарии ужесточает миграционный режим для украинцев

Этот контент был опубликован на Парламент выступил за то, чтобы больше не предоставлять миграционный статус S автоматически всем просителям убежища из Украины.

Читать далее Парламент Швейцарии ужесточает миграционный режим для украинцев
Основной «триггер», раскалывающий общество Швейцарии — это миграция. На втором и третьем местах: Украина и пандемия.

Показать больше

Миграция — основной триггер, раскалывающий общество Швейцарии

Этот контент был опубликован на Основной «триггер», раскалывающий общество Швейцарии — это миграция. На втором и третьем местах: Украина и пандемия.

Читать далее Миграция — основной триггер, раскалывающий общество Швейцарии
Банк обвиняется в содействии сокрытию доходов дочери бывшего президента Узбекистана.

Показать больше

Швейцарский банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег

Этот контент был опубликован на Банк обвиняется в содействии сокрытию доходов дочери бывшего президента Узбекистана.

Читать далее Швейцарский банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Донелл О`Салливан

Чего сможет добиться швейцарец Ален Берсе на должности главы Совета Европы?

Насколько эффективно Совет Европы защищает европейские ценности? На каких направлениях должен будет сосредоточиться новый Генсекретарь?

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
58 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Двойной портрет Филип Жаффе и Елена Серветтаз

Показать больше

Дети в Украине: излечимы ли травмы?

Этот контент был опубликован на Интервью с Филипом Жаффе, швейцарским профессором психологии и вице-президентом Комитета ООН по правам ребенка.

Читать далее Дети в Украине: излечимы ли травмы?
Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии

Показать больше

Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарию доставили двух украинских детей с онкологическими заболеваниями из украинской клиники «Охматдет».

Читать далее Дети из клиники «Охматдет» пройдут курс лечения в Швейцарии
red cross in Geneva backlash against Belarus red cross

Показать больше

Белорусский Красный Крест осудили за депортацию украинских детей

Этот контент был опубликован на Признав свое участие в незаконном перемещении украинских детей белорусский Красный Крест стал объектом жесткой критики.

Читать далее Белорусский Красный Крест осудили за депортацию украинских детей
Children at orphanage.

Показать больше

Швейцария протестует в связи с выступлением в СБ ООН Марии Львовой-Беловой

Этот контент был опубликован на Берн считает, что Москва злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Читать далее Швейцария протестует в связи с выступлением в СБ ООН Марии Львовой-Беловой

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR