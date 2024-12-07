Ален Берсе пообещал Украине назначить спецпосланника по детям

«Генеральный секретарь подтвердил, что в начале следующего 2025 года он назначит специального посланника по делам детей Украины». Об этом говорится в заявлении Совета Европы, опубликованном в пятницу 6 декабря 2024 года по итогам трехдневного визита Алена Берсе в Украину.
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Ален Берсе: «Россия должна ответить за свои преступления в Украине»
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Об этом заявил новый Генсек СЕ в своем первом выступлении перед Парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге.
В обязанности спецпосланника Совета Европы будет входить обеспечение соблюдения прав украинских детей в Украине и в других странах мира. Ален Берсет также объявил о создании в Совете Европы целевой рабочей группы, которая будет координировать все действия этого органа в пользу Украины.
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Владимир Зеленский заявил со своей стороны, что он рассчитывает на то, что Совет Европы создаст специальную Комиссию по жалобам, которая должна стать очередным шагом по пути к созданию механизма компенсации ущерба, нанесенного Украине агрессией. Ален Берсе вступил в должность Генерального секретаря Совета Европы в сентябре 2024 года, поддержка Украины стала, по его словам, одним из его приоритетов.
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Ален Берсе — новый генеральный секретарь Совета Европы
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Швейцарский политик Ален Берсе станет новым генеральным секретарем Совета Европы. Во втором туре голосования он получил наибольшее количество голосов.
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