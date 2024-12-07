Ален Берсе пообещал Украине назначить спецпосланника по детям

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе пообещал президенту Украины назначить специального посланника по делам детей. Keystone-SDA

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь Совета Европы бывший президент Швейцарии Ален Берсе пообещал назначить специального посланника по делам детей Украины.

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«Генеральный секретарь подтвердил, что в начале следующего 2025 года он назначит специального посланника по делам детей Украины». Об этом говорится в заявлении Совета Европы, опубликованном в пятницу 6 декабря 2024 года по итогам трехдневного визита Алена Берсе в Украину.

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В обязанности спецпосланника Совета Европы будет входить обеспечение соблюдения прав украинских детей в Украине и в других странах мира. Ален Берсет также объявил о создании в Совете Европы целевой рабочей группы, которая будет координировать все действия этого органа в пользу Украины.

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Владимир Зеленский заявил со своей стороны, что он рассчитывает на то, что Совет Европы создаст специальную Комиссию по жалобам, которая должна стать очередным шагом по пути к созданию механизма компенсации ущерба, нанесенного Украине агрессией. Ален Берсе вступил в должность Генерального секретаря Совета Европы в сентябре 2024 года, поддержка Украины стала, по его словам, одним из его приоритетов.

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