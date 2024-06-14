Виола Амхерд провела консультации с Лулой да Силвой
Президент Швейцарии Виола Амхерд провела в Женеве в четверг 13 июня 2024 года консультации с Президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Они обсудили свои, довольно разные, взгляды на то, каким мог бы быть путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине.
Переговоры состоялись на полях форума «Глобальная коалиция за социальную справедливость» (Global Coalition for Social Justice), на котором присутствовал бразильский президент. Обмен мнениями позволил Швейцарии узнать точку зрения Бразилии в преддверии мирной конференции по Украине, которая состоится в эти выходные на Бюргенштоке в кантоне Нидвальден.
Обе стороны высоко усилия международного сообщества по поиску мирных решений в Украине. Консультации на Бюргенштоке, в которых примут участие делегации от более чем 90 государств и международных организаций, включая глав государств и правительств Германии, Франции, Италии и Польши, но не Бразилии, призваны создать общую основу для будущих мирных переговоров с участием всех сторон войны.
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Почему Москву не пригласили в Швейцарию на саммит по Украине?
Швейцария и Бразилия, как сообщается, договорились в Женеве продолжить диалог с целью организации будущих этапов мирного процесса. В феврале 2022 года Президент России Владимир Путин отдал приказ о начале полномасштабного вторжения в Украину; с тех пор российская армия оккупировала около 20 процентов украинской территории.
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Конференция по Украине и путь к миру: вопросы и ответы
Бразилия входит в группу так называемых государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), цель которой состоит в создании многополярного мира и в противодействии с имеющим место, по мнению этой группы, доминированию Запада. Тем не менее и внутри этой группы нет монолитного единства мнений. Так, в отличие от Бразилии, Индия принимает участие в саммите на Бюргенштоке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще в начале 2024 года дал понять главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не заинтересована участвовать в такой конференции.
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Будучи принимающей стороной мирной конференции по Украине, Швейцария до последнего пыталась привлечь к участию Китай, а также страны так называемого Глобального Юга — но без особого успеха. Эта часть мира уже много лет в экономическом смысле является объектом влияния Китая, попадая от него во всё большую, в том числе и кредитную, зависимость. Россия, в свою очередь, в основном посылает в страны Африки наёмников из разного рода ЧВК в обмен на оплату их услуг сырьём.
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