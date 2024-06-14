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Внешняя политика

Виола Амхерд провела консультации с Лулой да Силвой

Президент Швейцарии Виола Амхерд обсудила мирные переговоры по Украине с бразильским президентом Лулой да Силвой.
Президент Швейцарии Виола Амхерд обсудила мирные переговоры по Украине с бразильским президентом Лулой да Силвой. Keystone / Martial Trezzini

Президент Швейцарии Виола Амхерд провела в Женеве в четверг 13 июня 2024 года консультации с Президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Они обсудили свои, довольно разные, взгляды на то, каким мог бы быть путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Переговоры состоялись на полях форума «Глобальная коалиция за социальную справедливость» (Global Coalition for Social Justice), на котором присутствовал бразильский президент. Обмен мнениями позволил Швейцарии узнать точку зрения Бразилии в преддверии мирной конференции по Украине, которая состоится в эти выходные на Бюргенштоке в кантоне Нидвальден.

Обе стороны высоко усилия международного сообщества по поиску мирных решений в Украине. Консультации на Бюргенштоке, в которых примут участие делегации от более чем 90 государств и международных организаций, включая глав государств и правительств Германии, Франции, Италии и Польши, но не Бразилии, призваны создать общую основу для будущих мирных переговоров с участием всех сторон войны.

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Бразилия входит в группу так называемых государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), цель которой состоит в создании многополярного мира и в противодействии с имеющим место, по мнению этой группы, доминированию Запада. Тем не менее и внутри этой группы нет монолитного единства мнений. Так, в отличие от Бразилии, Индия принимает участие в саммите на Бюргенштоке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще в начале 2024 года дал понять главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не заинтересована участвовать в такой конференции.

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Будучи принимающей стороной мирной конференции по Украине, Швейцария до последнего пыталась привлечь к участию Китай, а также страны так называемого Глобального Юга — но без особого успеха. Эта часть мира уже много лет в экономическом смысле является объектом влияния Китая, попадая от него во всё большую, в том числе и кредитную, зависимость. Россия, в свою очередь, в основном посылает в страны Африки наёмников из разного рода ЧВК в обмен на оплату их услуг сырьём.

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