В Швейцарии прошел Всемирный конгресс украинцев
В Берне в воскресенье 7 июня завершился Всемирный конгресс украинцев (Ukrainian World Congress), который впервые прошёл в Швейцарии. По словам организаторов, эта страна становится всё более важной площадкой для диалога, сотрудничества и долгосрочного партнёрства с Украиной.
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Как сообщили организаторы в ответ на запрос швейцарского информационного агентства Keystone-SDA, саммит Global Ukrainian Summit Внешняя ссылкав Берне собрал ключевых представителей украинского правительства и государственных институтов. В течение трёх дней в Берне находились более 300 представителей мировой украинской общины из 50 стран. В мероприятии также принял участие Жак Гербер (Jacques Gerber), делегат Федерального совета, правительства Швейцарии, по вопросам Украины.
В центре саммита, по словам организаторов, стоял вопрос о роли гражданского общества в поддержке Украины. Речь шла как о защите свободы и суверенитета страны от российской агрессивной войны, так и о долгосрочном восстановлении Украины. Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца (Мар’яна Беца / Mariana Betsa) подчеркнула на конгрессе решающую роль мировой украинской общины.
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Как сообщили организаторы, она заявила, что будущее Украины формируется не только внутри её границ, но и везде, где живут украинцы и украинки. «Мировая украинская община играет решающую роль в мобилизации усилий в поддержку Украины, в сохранении международного внимания к войне и в оказании конкретной помощи». Об этом говорится в заявлении президента Всемирного конгресса украинцев Пола Грода (Paul Grod). По его словам, саммит в Берне стал важной возможностью «объединить усилия и превратить солидарность в практические действия».
Безопасность: главное условие
Помимо политических вопросов, программа была посвящена международной поддержке Украины, безопасности, восстановлению страны, работе с молодёжью, культурной дипломатии и меняющейся роли украинской диаспоры в мире. Перед делегатами выступила также заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Илона Гавронская (Ilona Havronska).
Она заявила, что безопасность остаётся главным условием возвращения на родину миллионов вынужденно перемещённых людей, а украинское государство уже сейчас работает над долгосрочными решениями в этой области. Посол Украины в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн Ирина Венедиктова (Iryna Wenediktowa) заявила, что международная поддержка Украины должна быть скоординированной сразу по нескольким направлениям.
Речь идёт о санкциях против России, о возможном использовании замороженных российских активов для восстановления Украины и о международном уголовном преследовании лиц, ответственных за преступления, совершённые во время войны. Как напоминают организаторы, Всемирный конгресс украинцев действует уже около 60 лет. Украинское общество в Швейцарии (Ukrainischer Verein in der Schweiz / Українське Товариство в ШвaйцаріїВнешняя ссылка), один из организаторов саммита, выстраивает связи между Швейцарией и Украиной начиная с 1945 года.
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