В Швейцарии прошел Всемирный конгресс украинцев

Будущее Украины формируется в том числе и в Швейцарии. Keystone-SDA

В Берне в воскресенье 7 июня завершился Всемирный конгресс украинцев (Ukrainian World Congress), который впервые прошёл в Швейцарии. По словам организаторов, эта страна становится всё более важной площадкой для диалога, сотрудничества и долгосрочного партнёрства с Украиной.

4 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Global Ukrainian Summit in Bern unites around role of civil society Читать далее Global Ukrainian Summit in Bern unites around role of civil society

Deutsch de Zukunft der Ukraine wird auch in der Schweiz gestaltet Оригинал Читать далее Zukunft der Ukraine wird auch in der Schweiz gestaltet

Показать больше

Показать больше СМИ Швейцарии: Киев под ударом в дипломатии, искусстве и политике Этот контент был опубликован на Как постсоветское пространство выглядит в зеркале швейцарских печатных и электронных СМИ: наш регулярный мониторинг. Читать далее СМИ Швейцарии: Киев под ударом в дипломатии, искусстве и политике

Как сообщили организаторы в ответ на запрос швейцарского информационного агентства Keystone-SDA, саммит Global Ukrainian Summit Внешняя ссылкав Берне собрал ключевых представителей украинского правительства и государственных институтов. В течение трёх дней в Берне находились более 300 представителей мировой украинской общины из 50 стран. В мероприятии также принял участие Жак Гербер (Jacques Gerber), делегат Федерального совета, правительства Швейцарии, по вопросам Украины.

В центре саммита, по словам организаторов, стоял вопрос о роли гражданского общества в поддержке Украины. Речь шла как о защите свободы и суверенитета страны от российской агрессивной войны, так и о долгосрочном восстановлении Украины. Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца (Мар’яна Беца / Mariana Betsa) подчеркнула на конгрессе решающую роль мировой украинской общины.

Швейцарский взгляд на вторжение России в Украину: по этой ссылке.

Как сообщили организаторы, она заявила, что будущее Украины формируется не только внутри её границ, но и везде, где живут украинцы и украинки. «Мировая украинская община играет решающую роль в мобилизации усилий в поддержку Украины, в сохранении международного внимания к войне и в оказании конкретной помощи». Об этом говорится в заявлении президента Всемирного конгресса украинцев Пола Грода (Paul Grod). По его словам, саммит в Берне стал важной возможностью «объединить усилия и превратить солидарность в практические действия».

Безопасность: главное условие

Помимо политических вопросов, программа была посвящена международной поддержке Украины, безопасности, восстановлению страны, работе с молодёжью, культурной дипломатии и меняющейся роли украинской диаспоры в мире. Перед делегатами выступила также заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Илона Гавронская (Ilona Havronska).

Она заявила, что безопасность остаётся главным условием возвращения на родину миллионов вынужденно перемещённых людей, а украинское государство уже сейчас работает над долгосрочными решениями в этой области. Посол Украины в Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн Ирина Венедиктова (Iryna Wenediktowa) заявила, что международная поддержка Украины должна быть скоординированной сразу по нескольким направлениям.

Речь идёт о санкциях против России, о возможном использовании замороженных российских активов для восстановления Украины и о международном уголовном преследовании лиц, ответственных за преступления, совершённые во время войны. Как напоминают организаторы, Всемирный конгресс украинцев действует уже около 60 лет. Украинское общество в Швейцарии (Ukrainischer Verein in der Schweiz / Українське Товариство в ШвaйцаріїВнешняя ссылка), один из организаторов саммита, выстраивает связи между Швейцарией и Украиной начиная с 1945 года.

Также по теме:

Показать больше

Показать больше Швейцария поддерживает трибунал по Украине Этот контент был опубликован на Швейцария поддержала создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Читать далее Швейцария поддерживает трибунал по Украине

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Швейцария подключит бизнес к восстановлению Украины Этот контент был опубликован на Обе палаты парламента одобрили двустороннее швейцарско-украинское соглашение, которое позволит швейцарским частным компаниям участвовать в восстановлении Украины. Читать далее Швейцария подключит бизнес к восстановлению Украины

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch