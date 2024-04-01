В Швейцарии эритрейцы устроили драку на улице
В городе Герлафинген (кантон Золотурн / SO) две группы эритрейцев, сторонников и противников эритрейского правителя Исайяса Афеверки, устроили драку. Полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ.
Вечеринка сторонников эритрейского правителя была организована в бывшем отеле Gerlafingerhof рядом с железнодорожным вокзалом в воскресенье днем 31 марта 2024 года. Полиция города понимала, что такое мероприятие чревато обострением ситуации и отправила в район проведения мероприятия дополнительные наряды полиции.
Вечером, однако, туда же прибыли около ста противников Исайяса Афеверки, некоторые из них были вооружены палками. Началась драка, полиция применила водомет и слезоточивый газ. Поначалу полиция не могла ответить на вопрос, получил ли кто-то из участников драки травмы и были ли произведены аресты.
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В Швейцарии произошла массовая драка эритрейцев
Всё закончилась около 8 часов вечера 31 марта, из-за драки и беспорядков в Герлафингене было затруднено движение транспорта. За последний год в Швейцарии и Европе неоднократно происходили столкновения между эритрейцами. В Швейцарии последний раз нечто подобное имело место в городе Опфикон (кантон Цюрих / ZH).
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