В Швейцарии эритрейцы устроили драку на улице

В городе Герлафинген (кантон Золотурн / SO) две группы эритрейцев, противников и сторонников Исайяса Афеверки, устроили уличную драку. KEYSTONE

В городе Герлафинген (кантон Золотурн / SO) две группы эритрейцев, сторонников и противников эритрейского правителя Исайяса Афеверки, устроили драку. Полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss police stop Eritrean brawl with water cannons, two wounded Оригинал Читать далее Swiss police stop Eritrean brawl with water cannons, two wounded

Вечеринка сторонников эритрейского правителя была организована в бывшем отеле Gerlafingerhof рядом с железнодорожным вокзалом в воскресенье днем 31 марта 2024 года. Полиция города понимала, что такое мероприятие чревато обострением ситуации и отправила в район проведения мероприятия дополнительные наряды полиции.

Вечером, однако, туда же прибыли около ста противников Исайяса Афеверки, некоторые из них были вооружены палками. Началась драка, полиция применила водомет и слезоточивый газ. Поначалу полиция не могла ответить на вопрос, получил ли кто-то из участников драки травмы и были ли произведены аресты.

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Всё закончилась около 8 часов вечера 31 марта, из-за драки и беспорядков в Герлафингене было затруднено движение транспорта. За последний год в Швейцарии и Европе неоднократно происходили столкновения между эритрейцами. В Швейцарии последний раз нечто подобное имело место в городе Опфикон (кантон Цюрих / ZH).

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