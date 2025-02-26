Генсек Совета Европы исключает скорое возвращение России

Генсек Совета Европы исключает скорое возвращение России в эту организацию. Keystone-SDA

Бывший президент Швейцарии Ален Берсе считает, что на данный момент у России нет никаких шансов на скорое возвращение в СЕ.

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Ален Берсе принял участие в памятной церемонии в Страсбурге, посвященной трехлетию начала российской агрессии против Украины. Он подчеркнул, что поддержка Украины — это борьба за справедливость.

После этого он отправился в Женеву, где в течение трех дней проводил консультации с международными организациями для укрепления сотрудничества Совета Европы с сообществом международных организаций в Женеве. Затем, 25 февраля 2025 года, политик принял участие в работе сессии Совета ООН по правам человека.

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В интервью газете Le TempsВнешняя ссылка Ален Берсе напомнил, что защита прав человека, демократии и верховенства закона остается ключевой миссией Совета Европы. Он также отметил, что свобода слова в Европе гарантирована, а критика по этому поводу со стороны американских политиков вызывает у него недоумение.

«Торг здесь неуместен»

Касаясь исключения России из Совета Европы, Ален Берсе подчеркнул, что ее возвращение в организацию невозможно. Он напомнил, что Совет Европы — это не площадка для политического торга, а организация, основанная на четких демократических принципах.

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Говоря о международной политике, он отметил, что США и Европа остаются стратегическими партнерами, несмотря на глобальные изменения, включая увеличение степени глобального влияния Китая и Индии. Он также подчеркнул, что усиление консервативных сил в США — это не внезапное явление, а следствие многолетних кризисов.

Политик напомнил, что Совет Европы разрабатывает инициативу по созданию международного трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины. Около 40 государств поддерживают этот проект, однако окончательное решение зависит от хода и результатов политических конультаций.

Европейская демократия сталкивается с вызовами и угрозами

Говоря о ситуации в Европе, Ален Берсе подчеркнул, что демократия сталкивается с новыми вызовами и угрозами, включая раскол общества и ослабление доверия людей к демократическим институтам. Он призвал к «обновлению демократического пакта», с тем чтобы защитить основные ценности Европы.

Завершая беседу с газетой он отметил, что работа в Совете Европы для него стала источником вдохновения, поскольку эта организация защищает ключевые принципы, близкие Швейцарии: демократию, верховенство закона и права человека.

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