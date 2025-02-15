Ален Берсе: «Без Украины и Европы мир не будет стабильным»

Ален Берсе: «Без Украины и Европы мир не будет стабильным». Keystone

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе (Alain Berset) выступил против возможного исключения Украины и Европы из мирных переговоров. По его словам, без участия Украины и Европы мир никогда не будет стабильным. Такое заявление он сделал в интервью швейцарской общественной телерадиокомпании SRF.

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Выступая в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, Ален Берсе подчеркнул, что мир должен быть справедливым и, по возможности, долгосрочным. Интервью с ним было показано в эфире телеканале SRF в субботу утром 15 февраля 2025 года.

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По словам швейцарского политика, существуют опасения, что в возможных переговорах между президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) и российским лидером Владимиром Путиным Украина и Европа могут быть отодвинуты в сторону. Президент Украины Владимир Зеленский (Volodymyr Zelenskyy) заявил, что Европа должна участвовать в потенциальных мирных переговорах между его страной и Россией.

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В субботу вечером он опубликовал соответствующее заявление на платформе X (бывший Twitter). По его словам, ещё до начала любых переговоров Европа, США и Украина должны заранее согласовать единую стратегию обороны и безопасности, а также четкий план действий.

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Что сказал Владимир Зеленский в Мюнхене: главные тезисы Роль Европы. Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны занять единую позицию в отношении России. «Мы должны совместно оказывать давление ради справедливого мира», — заявил он. «Если не Брюссель, то Москва». Он также выступил с призывом создать общеевропейскую армию, способную эффективно противостоять России. «Сейчас самое время», — подчеркнул Зеленский. «Я могу лишь призвать вас действовать в ваших же интересах». По его словам, настал момент для создания вооруженных сил Европы. Планы президента США Дональда Трампа. Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что Дональд Трамп сможет добиться мира в качестве честного посредника. Он отметил, что считает неправильным, когда президент США сначала беседует по телефону с Владимиром Путиным, а затем — с ним. Тем не менее он сказал Трампу, что Путин боится президента США. «Теперь и сам Путин это знает», — добавил Зеленский с улыбкой. Цели России. По словам Владимира Зеленского, президент России Владимир Путин не заинтересован в мирном урегулировании, а напротив, он хочет войны, он нуждается в ней, чтобы сохранить свою власть. «Россия не хочет мира. Она не готовится к диалогу». Позиция Украины. Владимир Зеленский подчеркнул, что достижение мира невозможно без участия в переговорах как Киева, так и европейских правительств. «Никаких решений по Украине без Украины, никаких решений по Европе без Европы». Украина никогда не примет соглашений, заключенных за ее спиной, и это должно стать принципом для всей Европы. Он также подтвердил, что остается сторонником вступления Украины в НАТО и не намерен убирать этот вопрос с повестки переговоров. Однако, по его словам, главная проблема заключается в том, что Путин в настоящий момент по факту является самым влиятельным членом НАТО. «Его прихоти способны блокировать решения НАТО». При этом на кону стоит само выживание Украины. Источник: SRF. Внешняя ссылка