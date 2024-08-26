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«Гуманитарное право не является просто опцией»

Женевские конвенции «не являются просто опцией», которое можно исполнять, когда это удобно, а когда не удобно, то можно и не исполнять. Об этом заявил в понедельник 26 августа 2024 года министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
Женевские конвенции «не являются просто опцией», которое можно исполнять, когда это удобно, а когда не удобно, то можно и не исполнять. Об этом заявил в понедельник 26 августа 2024 года министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (7-й слева). Keystone-SDA

Женевские конвенции «не являются просто опцией», документами, положения которых можно исполнять, когда это удобно, а когда не удобно, то можно и не исполнять. Об этом заявил в понедельник 26 августа 2024 года министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Члены Совета Безопасности ООН, за исключением России, находятся сейчас в Женеве на мероприятии, посвященном 75-й годовщине Женевских конвенций. «Международное гуманитарное право подвергается серьезным испытаниям, начиная Судана до Ближнего Востока, продолжая Украиной и Йеменом.

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Mirjana Spoljaric

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В ситуации войны в Украине МККК истекает финансовой кровью

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Эта дата, 75-я годовщина Женевских конвенций, дает нам возможность еще раз подтвердить нашу общую ответственность в отношении соглашений, спасших «миллионы людей». Его коллега из Сьерра-Леоне Тимоти Муса Кабба (Timothy Musa Kabba), чья страна председательствует в Совете Безопасности в августе 2024 года, вспомнил, что сам был ребенком-солдатом.

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В 2024 году исполняется 75 лет Женевским конвенциям, которые составляют основу международного гуманитарного права. Эти четыре конвенции защищают людей, ставших жертвами войны.

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Женевские конвенции: 75 лет на защите военнопленных

Этот контент был опубликован на Они развили весь имевшийся на тот момент правовой опыт, уделяя особое внимание защите интересов военнопленных и гражданского населения.

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«Я не стал бы тем человеком, которым являюсь, без поддержки Международного комитета Красного Креста (МККК) и международного сообщества», — указал он. Россия, которая враждует с Берном из-за Украины, отклонила приглашение приехать в Женеву, посчитав этот юбилей «пустой тратой времени».

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