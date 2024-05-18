Директор отеля «Бюргеншток»: «Хочу сделать селфи с Путиным»

Этот роскошный курорт в прошлом уже принимал конференции высокого уровня, в частности переговоры по урегулированию в Судане (2002) и консультации по объединению Кипра (2004) накануне расширения ЕС на восток. Alamy Stock Photo/Credit: Mats Silvan / Alamy Stock Photo

Начиная с 1 апреля 2024 года Крис Францен занимает должность директора отеля Bürgenstock в кантоне Нидвальден (Швейцария). Всего через несколько дней после его вступления в эту должность было объявлено, что этот роскошный отель станет местом проведения конференции высокого уровня по Украине. В теории участие в этом саммите могут принять 160 стран.

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Давид Карасек (David Karasek), телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Кристоф Францен вырос в Церматте (кантон Вале), в гостиничной индустрии работает уже более трех десятилетий. Более половины этого времени он провел в регионе Персидского залива, где занимал руководящие должности в холдинге Hyatt Group. Работать ему приходилось в Объединенных Арабских Эмиратах, Омане и Катаре.

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SRF News:Внешняя ссылка Если бы Вы получили шанс сделать селфи с одним из политиков во время конференции по Украине, то кто бы это был?

Кристоф Францен: Думаю, это был бы Владимир Путин. Но не потому, что я его фанат, а потому, что это означало бы, что он тоже приехал на конференцию и что между двумя сторонами (Украиной и Россией) начнется настоящий диалог. Но Россия не заинтересована в этой конференции.

Кристоф Францен вырос в Церматте (кантон Вале), в гостиничной индустрии он работает уже более трех десятилетий. thescenestealer.com / photo: Angel Mallari

Насколько велик сейчас стресс, ведь до конференции осталось чуть меньше месяца?

Официальным хозяином конференции является Швейцария, но в качестве главы отеля я знаю, что «тут всё от меня зависит». И я хочу сделать все правильно. Я хочу создать приятную атмосферу, несмотря даже на все необходимые меры предосторожности. Для меня важно, чтобы у каждого гостя было ощущение, что он находится здесь на отдыхе.

Федеральное правительство Швейцарии надеется, что участие в этой конференции примет и Китай. У вас есть может быть на этот счет какие-то инсайды?

У меня такой же уровень знаний, как и у всех остальных. Я знаю только то, что пишут в газетах, и кроме этого я не замечал пока никаких «разведпризнаков», которые указывали бы на то, что в Швейцарию приедет и делегация из Китая. Но скоро мы всё узнаем.

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А есть ли какие-нибудь признаки того, что присутствовать на конференции будет президент США Дж. Байден? Например, приезжал ли уже кто-нибудь из его службы охраны на Бюргеншток?

Здесь мы тоже пока ничего не заметили. Конечно, мы поддерживаем контакт с МИД Швейцарии и с местным полицейским управлением и мы готовим все нужные меры безопасности. Но пока что мы не видели в отеле никаких представителей неких других спецслужб, отвечающих за безопасность.

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А вас как руководителя отеля не беспокоит тот факт, что организацией конференции занимается МИД?

Нет, совсем нет. К государственным визитам я привык во время работы в других отелях. Обычно, когда государство выступает в роли принимающей стороны, то власти этого государства хотят иметь право голоса и они хотят быть уверенными в том, что все проходит гладко. И это хорошо.

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Отель Bürgenstock принадлежит Katara Hospitality, гостиничному подразделению Катарского суверенного фонда. Как катарские владельцы отреагировали на конференцию по Украине, которая пройдет в их отеле?

Они очень рады тому, что конференция проходит именно в «Бюргенштоке». Они хорошо знают историю этого места. Например, в 2002 году на Бюргенштоке была достигнута договоренность о прекращении огня в Южном Судане.

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