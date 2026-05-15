Коммерсанта в Швейцарии осудили за поставки в Россию
Федеральный уголовный суд Швейцарии приговорил коммерсанта к 16 месяцам лишения свободы условно за поставки в Россию.
Федеральный уголовный суд Швейцарии приговорил швейцарского коммерсанта к 16 месяцам лишения свободы условно за поставки в Россию. По версии обвинения, поставленные материалы предназначались для программ создания оружия массового уничтожения.
Подсудимый, которому вскоре исполнится 63 года, был признан виновным в неоднократном квалифицированном нарушении швейцарского Закона о контроле за товарами стратегического и двойного назначения (Güterkontrollgesetz), а также в покушении на такое нарушение. Это следует из резолютивной части решения Уголовной палаты Федерального уголовного суда, опубликованной в среду, 13 мая 2026 года.
В течение четырёх лет он поставлял товары и готовил коммерческие предложения для двух лиц, аккредитованных при Торговом представительстве России в Берне. Речь шла о продукции, которую распространяла компания-работодатель подсудимого: она поставляет торговым фирмам лабораторные материалы, а также медицинские и фармацевтические изделия.
Товары на сумму 75 тыс. франков действительно попали в Россию. Кроме того, подсудимый подготовил коммерческие предложения по товарам на общую сумму 934 тыс. франков. До их покупки российской стороной дело не дошло из-за вмешательства властей, которые в 2024 году положили конец этой деятельности.
Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch.
