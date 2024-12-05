Нейтралитет и Швейцария: Quo vadis?

В кризисные времена швейцарский нейтралитет также всегда оказывается в кризисе. Решая вопрос, какой путь на внешнеполитической арене выбрать, путь открытости, или изоляционизма, Швейцария определяет курс будущего развития страны.

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Агрессия России против Украины вновь подлила масла в огонь внутриполитических дебатов на тему будущей судьбы швейцарского нейтралитета. Швейцарию часто в последние дни обвиняют за рубежом в том, что, присоединившись к санкциям против России, она отказалась от своего нейтралитета. Однако с точки зрения международного права введение чисто экономических санкций не противоречит правовым основам швейцарского нейтралитета, коль скоро речь в данном случае не идет о занятии в данном конфликте чей-либо стороны.

Но такого рода критика звучала и внутри Швейцарии, в частности, со стороны правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP). Она настаивает на радикальном толковании понятия «нейтралитет», выступив с народной законодательной инициативой, предлагающей прописать политику нейтралитета в национальной Конституции. Правоцентристы и лево-либералы настаивает на более широкой трактовке понятия «нейтралитет», продвигая понятие «активного нейтралитета».

Но насколько Швейцария сейчас реально нейтральна?

Как подчеркивает Петер Хильпольд (Peter Hilpold), эксперт по международному праву из Инсбрукского университета (Австрия), нейтралитет в традиционном смысле вряд ли был бы совместим даже с членством в ООН и тем более с членством в Евросоюзе. Вступление в ООН в 2002 году означало, что Швейцария теперь обязана соблюдать и выполнять санкции, вводимые ООН. Уже некоторое время она участвует в зарубежных миротворческих миссиях.

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Мнение Показать больше «Нейтральная Швейцария также имеет право вводить санкции» Этот контент был опубликован на Элизабет Хоффбергер-Пиппан доказывает, почему швейцарский нейтралитет не противоречит присоединению к санкциям. Читать далее «Нейтральная Швейцария также имеет право вводить санкции»

Швейцария исходит из того, что правовые положения, определяющие практические стороны режима нейтралитета не распространяются на такого рода миссии под флагом ООН. Тем самым, как и большинство нейтральных государств мира, Швейцария уже давно фактически отошла от традиционной узкой концепции нейтралитета, став полноценным членом международного сообщества. По мнению эксперта по международному праву Элизабет Хоффбергер-Пиппан (Elisabeth Hoffberger-Pippan) из «Немецкого института международных отношений и безопасности» в Берлине (Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit), членство в ЕС или ООН уже означает во многом отход от узко понимаемого нейтралитета, и в Швейцарии многим это обстоятельство порой просто неизвестною.

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Показать больше Контингент Swisscoy и швейцарские дебаты о политике нейтралитета Этот контент был опубликован на Роль Swisscoy в Косово является ключом к пониманию сути дебатов, ведущихся сейчас в Швейцарии по вопросу о характере и перспективах нейтралитета. Читать далее Контингент Swisscoy и швейцарские дебаты о политике нейтралитета

«Швейцария никогда не была абсолютно нейтральной», — говорит Штефани Вальтер (Stefanie Walter), профессор Цюрихского университета и эксперт в области международных отношений и политэкономии. «Во время холодной войны Швейцария так или иначе, но находилась на стороне Запада. В области защиты прав человека у этой страны также есть своя собственная позиция. Но после нападения России на Украину Швейцария сразу же осудила эту агрессию как акт насилия, противоречащий международному праву».

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Показать больше «Швейцарию по-прежнему будут воспринимать как надежного нейтрального посредника» Этот контент был опубликован на Так считает глава Постоянного представительства Швейцарии при ООН Паскаль Берисвиль. Читать далее «Швейцарию по-прежнему будут воспринимать как надежного нейтрального посредника»

Что на самом деле означает «нейтралитет»?

В эти дни и недели Швейцарии снова и снова приходится объяснять мировому сообществу, что такое швейцарская концепция нейтралитета. В основе современного подхода страны к нейтралитету находятся правовые основы в области практических факторов, так или иначе касающихся нейтралитета, а также реальная политика нейтралитета, трактуемая в зависимости от исторического периода. И они не всегда совпадают. Идея правовых основ нейтралитета в рамках военных конфликтов возникла в стране в качестве внутриполитической доктрины. Тогда предполагалось, что одни кантоны могут законно решить не вмешиваться в конфликты других кантонов.

Когда в 1815 году на Венском конгрессе державы-победительницы, и прежде всего по настоянию российского императора Александра, закрепили за Швейцарией статус вечного вооруженного нейтралитета, на нее возложили обязанность не участвовать в европейских военно-политических конфликтах, и не предоставлять своих солдат-наёмников воюющим сторонам, как это было во времена Наполеоновских войн.

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Показать больше Венский конгресс и судьба швейцарского нейтралитета Этот контент был опубликован на Двести семь лет назад на Венском конгрессе решалась судьба швейцарского нейтралитета. Не последнюю роль в этом процессе сыграла Российская Империя. Читать далее Венский конгресс и судьба швейцарского нейтралитета

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Показать больше Россия и швейцарский вопрос на Венском конгрессе Этот контент был опубликован на Швейцария не участвовала в наполеоновских войнах, но почему же ее судьба решалась на Венском конгрессе? Читать далее Россия и швейцарский вопрос на Венском конгрессе

С тех пор в этом смысле основы швейцарского нейтралитета в принципе почти что не изменились; сегодня Швейцария также обязывает себя не принимать участия в войнах, ни прямо, ни косвенно. Федеральный департамент /министерство иностранных дел (ФДИД / EDA) определяет нейтралитет следующим образом:

Нейтральное государство обязано:

— воздерживаться от участия в войнах;

— обеспечивать свою оборону собственными силами;

— одинаково относиться ко всем воюющим сторонам в отношении экспорта вооружений и не поставлять вооружения никому из противников;

— не предоставлять воюющим сторонам своих наёмников;

— не предоставлять в распоряжение воюющих сторон свою территорию.

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Показать больше Как Россия подталкивает нейтральные страны Европы к сближению с НАТО Этот контент был опубликован на Как Старый Свет пересматривает свою политику в области обеспечения национальной безопасности: наш аналитический обзор. Читать далее Как Россия подталкивает нейтральные страны Европы к сближению с НАТО

Таково узкое толкование понятия нейтралитета, которое имеет в Швейцарии самую широкую поддержку со стороны граждан. Даже несмотря на свою явную прозападную политическую позицию Швейцария в прошлом неоднократно запрещала совершать самолетам НАТО пролеты над своей территорией. Кроме того, она отказывается от поставок вооружений в Украину и не разрешает третьим странам совершать реэкспорт своей военной продукции этой стране, подвергшейся неспровоцированной агрессии. Результатом стало мощное давление на Берн с требованием пересмотреть свою позицию в этой области.

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Показать больше Что значит быть нейтральным во время войны против Украины? Этот контент был опубликован на Дело в том, что нейтральным статусом обладает не только Швейцария, а сколько стран, столько и типов политики нейтралитета! Читать далее Что значит быть нейтральным во время войны против Украины?

Практическая нейтральная политика, с другой стороны, является гибким конструктом, поскольку по сути «правовые основы нейтралитета» есть, по словам МИД страны, не что иное, как «совокупность мер, реализуемых нейтральным государством добровольно и по собственной инициативе с целью обеспечить предсказуемость и убедительность политики своего постоянного вооруженного нейтралитета». И эти меры вполне могут гибко адаптироваться к актуальному (гео)политическому контексту.

Более тесные контакты с НАТО?

Сейчас центральное место в процессе восприятия и осознания Швейцарии себя самой в качестве нейтральной страны занимают гуманитарные традиции и опыт в области нейтрального посредничества, которые вместе с основами внешнеторговой политики и являются на данный момент центральными опорами всей швейцарской внешней нейтральной политики. Дискуссии о том, что такое нейтралитет, ведутся не только в Швейцарии. Но если Швеция и Финляндия приняли решение присоединиться к НАТО, и этот отказ уже реально означал (с учетом 5 Статьи Устава Альянса) отказ от нейтралитета, то Швейцария на такой шаг пока не пошла.

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Показать больше Швейцария обеспокоена: страны Евросоюза не покупают ее вооружений Этот контент был опубликован на Швейцария — это не только часы с кукушкой и шоколадки, это еще и мощный ВПК. Но вот теперь страны Европы избегают его продукции. Почему? Читать далее Швейцария обеспокоена: страны Евросоюза не покупают ее вооружений

Отношения Швейцарии с оборонным альянсом НАТО также являются в стране предметом эмоциональных споров. Согласно опросу, регулярно проводимому ETHZ / ВТШ Цюриха, все большее число швейцарцев смотрят сейчас на мировую политическую ситуацию все более пессимистично, хотя пока подавляющее большинство опрошенных по-прежнему чувствуют себя в Швейцарии в полной безопасности. Тем не менее, опасения, что контакты Швейцарии с НАТО могут нанести ущерб стране и сделать ее политику нейтралитета менее убедительной, распространены в обществе уже не так широко, как раньше — более половины опрошенных выступают за более тесные связи Конфедерации с Альянсом.

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Показать больше Швейцария, НАТО, глобальная и европейская безопасность Этот контент был опубликован на Большинство швейцарцев выступает в пользу более тесных связей с НАТО — но требует при этом соблюдать четкие ограничения: аналитический доклад. Читать далее Швейцария, НАТО, глобальная и европейская безопасность

Большинство швейцарцев по-прежнему не хотели бы видеть свою страну в НАТО (да и на политическом уровне этот вопрос даже не обсуждается), но более тесное сотрудничество на институциональном и техническом уровне рассматривается уже многими в качестве возможной опции. Новым вызовом, возникшим перед Швейцарией, стал в этом смысле аспект технических инноваций в области дронов. Швейцария гордится тем, что она является «Силиконовой долиной робототехники и дронов», она уже является крупным игроком в области технологий БПЛА. Однако в последнее время произведенные ею беспилотники или части к ним нередко оказываются в зонах боевых действий в Украине, что чревато конфликтом с политикой нейтралитета. Эта сфера пока остается «серой зоной закона».

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Каково будущее принципа «многосторонних межгосударственных отношений»?

В 2023/2024 году Швейцария впервые работала в составе Совета Безопасности ООН в качестве непостоянного члена. Совет Безопасности был создан в качестве органа, несущего коллективную ответственность за «поддержание мира во всем мире», он был создан как клуб держав-победителей во второй мировой войне, но в настоящее время во многом СБ ООН оказался парализованным и утратившим значительную степень своей дееспособности.

Показать больше Дебаты Ведёт: Яннис Маврис Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета? В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы? Присоединяйтесь к дискуссии 366 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

За прошедшие два года Швейцария дважды председательствовала в Совете Безопасности, ведя дискуссии по основному вопросу — агрессивной войне России против Украины, а также по кризису в Судане и по палестино-израильской войне. Очевидно, что, если система многосторонней международной дипломатии окончательно окажется разрушенной, то пострадают от этого в первую очередь малые страны, такие как Швейцария, коль скоро их выживание на международной арене может быть обеспечено только силой права, а не правом силы. Значительную роль играет при этом и принцип «универсальной юрисдикции».

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Показать больше Совет Безопасности парализован — каковы причины? Этот контент был опубликован на Почему СБ ООН является структурой для «хорошей погоды» и почему в кризисные времена он «впадает в ступор»? И что может сделать Швейцария? Читать далее Совет Безопасности парализован — каковы причины?

Швейцария намерена играть в этой сфере ключевую роль, с учетом того, что Женева Международная становится в последние годы все более важным, наравне с Веной и Нью-Йорком, центром глобальной дипломатии. Одно можно сказать точно: слухи о смерти швейцарского нейтралитета сильно преувеличены, однако в каком направлении и как он будет развиваться в будущем? Этот вопрос и дальше будет предметом споров и дискуссий. Решая, какой путь на внешнеполитической арене выбрать, путь открытости, или изоляционизма, Швейцария определяет в том числе и курс своего будущего исторического развития.

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Показать больше Принцип универсальной юрисдикции переживает ренессанс Этот контент был опубликован на Но что этот принцип означает сейчас, когда мир переживает агрессию России против Украины и войну на Ближнем Востоке? Читать далее Принцип универсальной юрисдикции переживает ренессанс