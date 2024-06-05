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Парламент Швейцарии отказался признать Палестину

Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, отказалась признавать Палестину в качестве независимого государства.
Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, отказалась признавать Палестину в качестве независимого государства. Keystone / Peter Klaunzer

Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, отказалась признавать Палестину в качестве независимого государства. Во вторник 4 июня 2024 года депутаты отклонили соответствующее предложение, поступившее от фракции Социал-демократической партии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Таким образом, вопрос окончательно снят с повестки дня летней сессии парламента, решение было принято 131 голосом «за», при 61 голосе «против» и при 2 воздержавшихся парламентариях. Предложение признать Палестину продвигал депутат-социалист Фабиан Молина. Его поддержала, кроме собственной Социал-демократической партии, только партия «Зелёных». Обсуждение этой темы в палате было более чем эмоциональным.

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Как война в Газе поссорила двух видных швейцарских социалистов

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Норвегия, Ирландия и Испания недавно объявили, что признают Палестину в качестве суверенного независимого государства. Фабиан Молина был убежден, что основой для прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке смогут стать только два самостоятельных государства, Израиль и Палестина. Условием признания, подчеркивал социалист, следовало бы сделать освобождение всех израильских заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года во время своей террористической атаки.

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Федеральный совет рассмотрит вопрос о таком признании только тогда, когда такое решение будет способным внести конкретный вклад в мирный процесс урегулирования на Ближнем Востоке».

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Швейцария и признание Палестины: какова позиция Берна

Этот контент был опубликован на Ирландия, Испания и Норвегия объявили, что собираются признать палестинское государство. Какова была реакция Швейцарии?

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Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил со своей стороны, что Швейцария по-прежнему поддерживает формат «двух государств», в рамках которого Израиль и Палестина могли бы существовать бок о бок в рамках международно-признанных границ, однако на данный момент Федеральный совет (кабмин Швейцарии) не считает, что пришло время признавать Палестину.

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Этот контент был опубликован на В Швейцарии прошли военно-воздушные манёвры «Альфа Уно», в рамках которых ВВС страны отрабатывали взлет и посадку на автобан А1 между городами Аванш и Пайерн.

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Этот контент был опубликован на Интернациональные учения НАТО Tiger Meet пройдут с 3 до 13 июня 2024 года в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, Германия.

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Этот контент был опубликован на Швейцарский автор-исполнитель Бастиан Бейкер из франкоязычной Швейцарии (Лозанна) стал новым послом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Вице-президент США Камала Харрис примет участие в конференции высокого уровня по Украине, которая пройдет 15 и 16 июня 2024 года

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Камала Харрис приедет в Швейцарию на конференцию по Украине

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А вот предложение профинансировать единым пакетом перевооружение армии и проекты по поддержке Украины было отвергнуто малой палатой парламента.

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Парламент Швейцарии даст армии больше денег

Этот контент был опубликован на А вот предложение профинансировать единым пакетом перевооружение армии и проекты по поддержке Украины было отвергнуто малой палатой парламента.

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Конференция по Украине: насколько велик риск хакерских атак?

Этот контент был опубликован на Конференция на горе Бюргеншток: русские хакеры могут атаковать правительство Швейцарии, а также малые и средние предприятия (МСП), основу экономики страны.

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Армия Швейцарии защитит саммит по Украине на Бюргенштоке

Этот контент был опубликован на Швейцарские Вооруженные силы официально приступили к несению службы по обеспечению безопасности мирной конференции по Украине.

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Этот контент был опубликован на В первом квартале 2024 года цены на данные объекты недвижимости увеличились в среднем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 4%.

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Бюргеншток: общественные СМИ Швейцарии готовятся к кибератакам

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Немец по происхождению и гражданин мира по призванию Клаус Шваб, основатель Давосского форума, вскоре покинет свою нынешнюю должность главы ВЭФ.

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Клаус Шваб объявил о своём скором уходе из руководства ВЭФ

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Lausanne demonstration

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В Лозанне прошла пропалестинская демонстрация

Этот контент был опубликован на Участники митинга в Лозанне игнорировали тот факт, что причиной всего случившегося в последние дни зла является новая террористическая атака ХАМАС.

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Хронология событий: Швейцария и конфликт на Ближнем Востоке

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«Университет — это демократический институт, в рамках которого должны поощряться открытые дебаты. Однако в громких голосах некоторых протестующих прослеживаются следы тенденциозной заидеологизированности и радикализма»

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Полиция вмешалась в демонстрацию в Женевском университете

Этот контент был опубликован на Рано утром 14 мая 2024 полиция вмешалась в ход сидячей пропалестинской демонстрации в Женевском университете.

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