Парламент Швейцарии отказался признать Палестину
Большая палата парламента Швейцарии, Национальный совет, отказалась признавать Палестину в качестве независимого государства. Во вторник 4 июня 2024 года депутаты отклонили соответствующее предложение, поступившее от фракции Социал-демократической партии.
Таким образом, вопрос окончательно снят с повестки дня летней сессии парламента, решение было принято 131 голосом «за», при 61 голосе «против» и при 2 воздержавшихся парламентариях. Предложение признать Палестину продвигал депутат-социалист Фабиан Молина. Его поддержала, кроме собственной Социал-демократической партии, только партия «Зелёных». Обсуждение этой темы в палате было более чем эмоциональным.
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Норвегия, Ирландия и Испания недавно объявили, что признают Палестину в качестве суверенного независимого государства. Фабиан Молина был убежден, что основой для прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке смогут стать только два самостоятельных государства, Израиль и Палестина. Условием признания, подчеркивал социалист, следовало бы сделать освобождение всех израильских заложников, похищенных ХАМАС 7 октября 2023 года во время своей террористической атаки.
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Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил со своей стороны, что Швейцария по-прежнему поддерживает формат «двух государств», в рамках которого Израиль и Палестина могли бы существовать бок о бок в рамках международно-признанных границ, однако на данный момент Федеральный совет (кабмин Швейцарии) не считает, что пришло время признавать Палестину.
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