Россия обвинила швейцарского журналиста в нарушении границы
Российские спецслужбы возбудили в отношении швейцарского журналиста Курта Пельды (Kurt PeldaВнешняя ссылка) уголовное дело, его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации в Курской области.
В понедельник 7 октября 2024 года сразу несколько информационных агентств сообщили об этом факте, основываясь на коммюнике ФСБ, текст которого также оказался в распоряжении швейцарского информационного агентства Keystone-SDA. Этому журналисту, регулярно публикующему репортажи из Украины для газет, выходящих в издательском холдинге CH Media, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с отбыванием в колонии.
Еще одно уголовное производство ФСБ запустила в отношении журналистки Кэтрин Норрис Трент (Catherine Norris Trent), работающей на французский телеканал France 24. В общей сложности в период с 17 августа 2024 года в «незаконном пересечении российской границы» были уже обвинены 14 иностранных журналистов. Напомним, что 6 августа 2024 года ВСУ начали наземную специальную военную операцию в приграничной с Украиной Курской области.
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