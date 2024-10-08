Россия обвинила швейцарского журналиста в нарушении границы

Российские спецслужбы возбудили уголовное дело в отношении швейцарского журналиста в связи с «незаконным пересечением границы России». Keystone

Российские спецслужбы возбудили в отношении швейцарского журналиста Курта Пельды (Kurt PeldaВнешняя ссылка) уголовное дело, его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации в Курской области.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Russia opens criminal case against Swiss journalist for crossing Kursk border Оригинал Читать далее Russia opens criminal case against Swiss journalist for crossing Kursk border

В понедельник 7 октября 2024 года сразу несколько информационных агентств сообщили об этом факте, основываясь на коммюнике ФСБ, текст которого также оказался в распоряжении швейцарского информационного агентства Keystone-SDA. Этому журналисту, регулярно публикующему репортажи из Украины для газет, выходящих в издательском холдинге CH Media, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с отбыванием в колонии.

Еще одно уголовное производство ФСБ запустила в отношении журналистки Кэтрин Норрис Трент (Catherine Norris Trent), работающей на французский телеканал France 24. В общей сложности в период с 17 августа 2024 года в «незаконном пересечении российской границы» были уже обвинены 14 иностранных журналистов. Напомним, что 6 августа 2024 года ВСУ начали наземную специальную военную операцию в приграничной с Украиной Курской области.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Впервые со времен Второй мировой войны на территории России снова оказались иностранные воинские подразделения. Российские вооруженные силы вскоре начали контрнаступление и сегодня они утверждают, что отвоевали уже многие территории и позиции. Однако Украина говорит, что по-прежнему контролирует десятки населенных пунктов в России. Репортажи с территории, занятой украинскими войсками, ведут сразу несколько иностранных СМИ.

Показать больше

Показать больше Как российское гостелевидение репортажи SRF фальсифицирует Этот контент был опубликован на Российское гостелевидение берет украденные отрывки из документальных фильмов швейцарского телеканала SRF и ваяет из них свои собственные нарративы. Читать далее Как российское гостелевидение репортажи SRF фальсифицирует

Показать больше

Показать больше На российском гостелевидении Швейцария стала мишенью пропаганды Этот контент был опубликован на Нападки на Виолу Амхерд в одной из российских телепрограмм на самом деле нацелены на конференцию по Украине на Бюргенштоке. Мнения экспертов. Читать далее На российском гостелевидении Швейцария стала мишенью пропаганды