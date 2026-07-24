США повышают пошлины на товары из Швейцарии до 12,5%

Новые американские пошлины затрагивают 60 торговых партнёров США, в том числе Швейцарию. В зависимости от страны и товара их ставка составляет от 10% до 12,5%. Keystone-SDA



США ввели новые пошлины в отношении 60 торговых партнёров. Вашингтон утверждает, что эти страны и отдельные территории недостаточно эффективно противодействуют импорту товаров, полностью или частично произведённых с использованием принудительного труда. Для части промышленных товаров из Швейцарии совокупная ставка пошлины теперь составляет 12,5%. Речь идёт не о применении принудительного труда в самой Швейцарии, а о контроле за происхождением импортируемой ею продукции.

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Новые американские пошлины вступили в силу 24 июля 2026 года в 6:01 по швейцарскому времени. Они распространяются на ввозимые в США товары, за исключением специально оговорённых товарных категорий. Одновременно прекратила действовать временная десятипроцентная пошлина, введённая в феврале 2026 года сроком на 150 дней. Временную десятипроцентную пошлину президент США Дональд Трамп ввёл после того, как Верховный суд отменил большую часть тарифов, установленных его администрацией на основании законодательства о чрезвычайных экономических полномочиях.

Нынешний таможенный режим стал результатом отдельного расследования, которое 12 марта 2026 года начал торговый представитель США Джеймисон Грир (Jamieson Greer). В ходе расследования американская сторона проверяла, запретили ли торговые партнёры США ввоз товаров, полностью или частично произведённых с использованием принудительного труда, и насколько эффективно они обеспечивают соблюдение такого запрета. «Президент Трамп понимает, что десятилетия моральных призывов не смогли исключить принудительный труд из глобальных цепочек поставок. В США запрет на импорт продукции, произведённой с использованием принудительного труда, действует почти сто лет и строго соблюдается. Настало время и нашим торговым партнёрам поступать так же», — заявил Джеймисон Грир.

Как рассчитываются пошлины?

Для разных торговых партнёров предусмотрены разные правила. На товары из Великобритании, Мексики, Канады и ряда других стран вводится дополнительная пошлина в размере 10%. Для продукции из Европейского союза действует особый порядок. Если ставка, предусмотренная режимом наибольшего благоприятствования, составляет менее 10%, США начисляют только ту разницу, которая необходима для достижения совокупной ставки в 10%. Если действующая ставка уже достигает этого уровня или превышает его, новая пошлина не взимается.

Такой же механизм применяется к товарам из Швейцарии, Японии и Южной Кореи, однако совокупная ставка в их случае составляет 12,5%. Если действующая пошлина на конкретный товар ниже этого уровня, США начисляют недостающую разницу. Если она уже достигает 12,5% или превышает этот показатель, дополнительной пошлины не будет. Для большинства остальных участников расследования — примерно 40 стран и отдельных таможенных территорий — дополнительная пошлина составляет 12,5%. В эту группу входит и Китай.

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Для некоторых категорий продукции предусмотрены исключения. Пошлины не распространяются, в частности, на отдельные виды сырья и товары, которые в США не производятся или не могут производиться в достаточном количестве и по приемлемой цене. Исключения предусмотрены также для продукции, ограничение импорта которой могло бы вызвать серьёзные перебои в американской экономике. Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, WBF) сообщил в социальной сети X, что Берн принял решение Вашингтона к сведению.

Одновременно швейцарские власти категорически отвергли утверждение американской стороны о недостаточном противодействии Швейцарии импорту товаров, произведённых с использованием принудительного труда. Объединение деловых кругов Швейцарии Economiesuisse назвало новые пошлины «непонятными и необоснованными». По оценке этой организации, данные меры увеличивают расходы швейцарских компаний на американском рынке и ставят их в менее выгодное положение по сравнению с конкурентами из Европейского союза, Великобритании и других стран, для которых установлены более низкие ставки.

Правовая неопределённость

В Белом доме рассчитывают, что суды не отменят новые пошлины, как это произошло с предыдущими масштабными тарифами Дональда Трампа, так как на этот раз американская администрация опирается на Раздел 301 Закона США «О торговле» от 1974 года. Он позволяет Вашингтону принимать ответные меры, если действия иностранных государств признаются необоснованными или дискриминационными и наносят ущерб американской торговле.

Отраслевые пошлины на сталь, алюминий, медь, пиломатериалы и автомобили были введены на других правовых основаниях. Поэтому решение Верховного суда США, принятое в феврале 2026 года, на них не распространялось и они продолжают действовать. Параллельно Соединённые Штаты проводят и другие торговые расследования. В рамках одного из них Вашингтон выясняет, поддерживают ли иностранные государства производственные мощности, значительно превышающие реальный спрос. Такая политика может приводить к перепроизводству и наплыву дешёвых товаров на зарубежные рынки, вытесняя местных производителей. Расследование затрагивает в том числе Швейцарию и Европейский союз, а его результаты могут привести к введению новых пошлин.

Незадолго до нынешнего пакета мер администрация США ввела дополнительные пошлины на товары из Бразилии. С 22 июля 2026 года почти половина бразильского экспорта в Соединённые Штаты облагается пошлиной в размере 25%. Затем ограничения затронули Канаду. Вашингтон объявил 20 июля 2026 года, что через месяц на отдельные категории канадской продукции будет введена дополнительная пошлина в размере 50%. В обоих случаях американская администрация скорректировала первоначальный подход: новые пошлины распространяются не на весь импорт из Бразилии и Канады, а только на отдельные категории товаров.

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