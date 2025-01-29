Швейцария заключит с Украиной договор о восстановлении
Кабинет министров Швейцарии утвердил мандат на ведение переговоров о заключении межгосударственного договора между Швейцарией и Украиной.
На своём заседании 29 января 2025 года Федеральный совет (кабинет министров) Швейцарии утвердил мандат на ведение переговоров между Берном и Киевом о заключении межгосударственного договора. Этот документ, по словам правительства ШвейцарииВнешняя ссылка, создаст правовую основу для расширения масштабов сотрудничества между швейцарским частным сектором экономики и Украиной в процессе её восстановления.
Федеральный совет отмечает: «Задачи по восстановлению Украины огромны, и их невозможно решить только за счёт традиционного международного сотрудничества в целях развития. В этом процессе важную роль должен сыграть частный бизнес».
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Швейцарская финансовая помощь Украине неадекватна?
С целью укрепления сотрудничества украинской стороны со швейцарскими компаниями, которые уже работают в Украине, 23 января 2025 года на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе между Швейцарией и Украиной была подписана соответствующая Декларация о намерениях.
Требует создания новой правовой базы
Однако расширение такого формата сотрудничества на швейцарские частные компании, которые ещё не представлены в Украине, требует создания новой правовой базы. Согласно решению Федерального совета от 20 ноября 2024 года, такая основа должна быть сформирована посредством заключения временного договора с последующим вынесением его на референдум.
На своём заседании 29 января 2025 года Федеральный совет утвердил мандат на ведение переговоров с Киевом о заключении такого международного договора. Следующим шагом станут консультации Федерального совета со швейцарскими парламентскими комитетами по вопросам внешней политики.
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Как швейцарец протянул руку помощи Украине
Ранее, 26 июня 2024 года, Федеральный совет принял решение о выделении 500 миллионов швейцарских франков на активизацию участия швейцарского частного сектора экономики в восстановлении Украины. Эти меры являются элементом «Целевой программы Швейцарии по Украине на 2025–2028 годы», работа над которой находится на завершающей стадии.
В рамках этой программы предусмотрено выделение Украине 1,5 миллиарда швейцарских франков с использованием уже существующих инструментов и форматов международного сотрудничества в целях развития.
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