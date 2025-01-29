Швейцария заключит с Украиной договор о восстановлении

Швейцария оказывает Украине активную гуманитарную помощь. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Кабинет министров Швейцарии утвердил мандат на ведение переговоров о заключении межгосударственного договора между Швейцарией и Украиной.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

На своём заседании 29 января 2025 года Федеральный совет (кабинет министров) Швейцарии утвердил мандат на ведение переговоров между Берном и Киевом о заключении межгосударственного договора. Этот документ, по словам правительства ШвейцарииВнешняя ссылка, создаст правовую основу для расширения масштабов сотрудничества между швейцарским частным сектором экономики и Украиной в процессе её восстановления.

Федеральный совет отмечает: «Задачи по восстановлению Украины огромны, и их невозможно решить только за счёт традиционного международного сотрудничества в целях развития. В этом процессе важную роль должен сыграть частный бизнес».

Показать больше

Показать больше Швейцарская финансовая помощь Украине неадекватна? Этот контент был опубликован на Такого мнения придерживается швейцарский дипломат Тони Фриш, до 2021 года он был, в частности, специальным представителем по Украине в ОБСЕ. Читать далее Швейцарская финансовая помощь Украине неадекватна?

С целью укрепления сотрудничества украинской стороны со швейцарскими компаниями, которые уже работают в Украине, 23 января 2025 года на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе между Швейцарией и Украиной была подписана соответствующая Декларация о намерениях.

Требует создания новой правовой базы

Однако расширение такого формата сотрудничества на швейцарские частные компании, которые ещё не представлены в Украине, требует создания новой правовой базы. Согласно решению Федерального совета от 20 ноября 2024 года, такая основа должна быть сформирована посредством заключения временного договора с последующим вынесением его на референдум.

На своём заседании 29 января 2025 года Федеральный совет утвердил мандат на ведение переговоров с Киевом о заключении такого международного договора. Следующим шагом станут консультации Федерального совета со швейцарскими парламентскими комитетами по вопросам внешней политики.

Показать больше

Показать больше Как швейцарец протянул руку помощи Украине Этот контент был опубликован на Музыкант Бенц Марго живет в Украине уже почти десять лет, эта страна стала для него новой родиной. А завтра была война… Читать далее Как швейцарец протянул руку помощи Украине

Ранее, 26 июня 2024 года, Федеральный совет принял решение о выделении 500 миллионов швейцарских франков на активизацию участия швейцарского частного сектора экономики в восстановлении Украины. Эти меры являются элементом «Целевой программы Швейцарии по Украине на 2025–2028 годы», работа над которой находится на завершающей стадии.

В рамках этой программы предусмотрено выделение Украине 1,5 миллиарда швейцарских франков с использованием уже существующих инструментов и форматов международного сотрудничества в целях развития.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская помощь Украине на основе принципа Switzerland first? Этот контент был опубликован на Швейцария будет помогать восстанавливать Украину, при этом собственный бизнес будет для нее стоять на первом месте. Благотворительные структуры недовольны. Читать далее Швейцарская помощь Украине на основе принципа Switzerland first?

Показать больше

Показать больше Помощь Швейцарии Украине в международном сравнении Этот контент был опубликован на Швейцария предоставляет Украине меньше помощи, чем другие страны. МИД предлагает свое объяснение. Читать далее Помощь Швейцарии Украине в международном сравнении

Показать больше

Показать больше «В ближайшее время в Украину хлынут огромные деньги» Этот контент был опубликован на В этом убеждена «главный торговый дипломат» Швейцарии Элен Будлигер-Артиеда, глава Госсекретариата Швейцарии по экономике (SECO). Читать далее «В ближайшее время в Украину хлынут огромные деньги»