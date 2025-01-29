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Швейцария заключит с Украиной договор о восстановлении

Швейцария оказывает Украине активную гуманитраную помощь.
Швейцария оказывает Украине активную гуманитарную помощь. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Кабинет министров Швейцарии утвердил мандат на ведение переговоров о заключении межгосударственного договора между Швейцарией и Украиной.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

На своём заседании 29 января 2025 года Федеральный совет (кабинет министров) Швейцарии утвердил мандат на ведение переговоров между Берном и Киевом о заключении межгосударственного договора. Этот документ, по словам правительства ШвейцарииВнешняя ссылка, создаст правовую основу для расширения масштабов сотрудничества между швейцарским частным сектором экономики и Украиной в процессе её восстановления.

Федеральный совет отмечает: «Задачи по восстановлению Украины огромны, и их невозможно решить только за счёт традиционного международного сотрудничества в целях развития. В этом процессе важную роль должен сыграть частный бизнес».

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США, безусловно, оказывают наибольшую поддержку Украине. За ними следуют ЕС и Германия. Дания и Нидерланды, страны, схожие по размеру со Швейцарией, находятся на 7-м и 8-м местах, Швейцария же находится лишь на 18-м месте (по состоянию на 18 мая 2024 года).

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С целью укрепления сотрудничества украинской стороны со швейцарскими компаниями, которые уже работают в Украине, 23 января 2025 года на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе между Швейцарией и Украиной была подписана соответствующая Декларация о намерениях.

Требует создания новой правовой базы

Однако расширение такого формата сотрудничества на швейцарские частные компании, которые ещё не представлены в Украине, требует создания новой правовой базы. Согласно решению Федерального совета от 20 ноября 2024 года, такая основа должна быть сформирована посредством заключения временного договора с последующим вынесением его на референдум.

На своём заседании 29 января 2025 года Федеральный совет утвердил мандат на ведение переговоров с Киевом о заключении такого международного договора. Следующим шагом станут консультации Федерального совета со швейцарскими парламентскими комитетами по вопросам внешней политики.

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Ранее, 26 июня 2024 года, Федеральный совет принял решение о выделении 500 миллионов швейцарских франков на активизацию участия швейцарского частного сектора экономики в восстановлении Украины. Эти меры являются элементом «Целевой программы Швейцарии по Украине на 2025–2028 годы», работа над которой находится на завершающей стадии.

В рамках этой программы предусмотрено выделение Украине 1,5 миллиарда швейцарских франков с использованием уже существующих инструментов и форматов международного сотрудничества в целях развития.

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