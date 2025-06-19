Швейцария настроена на углубление сотрудничества с НАТО

«В трансатлантических отношениях бывали взлеты и падения, но тот факт, что США начинают дистанцироваться от Европы и одновременно сближаться с Россией, вызвал шок во всей Европе, включая Швейцарию». Keystone / Christian Beutler

Швейцарцы выступают за более тесное сотрудничество с НАТО. На фоне сохраняющегося пессимизма относительно перспектив развития международного положения взаимодействие в сфере безопасности с ближайшими соседями по Европе приобретает в стране всё большее значение.

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Актуальное исследование «Безопасность-2025» (Sicherheit 2025Внешняя ссылка), подготовленное Военной академией при Центре по изучению вопросов безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ВТШ/ETH), подтверждает этот тренд: в условиях геополитической неопределённости и новых вспышек конфликтов Швейцария всё активнее ищет сближения с Западом в сфере безопасности. Кроме того, традиционная степень поддержки политики нейтралитета страны продолжает снижаться — эта тенденция была отмечена уже в прошлом 2024 году..

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По данным указанного опроса 81% швейцарцев считают мировую политическую ситуацию нестабильной — этот показатель опустился всего на один процентный пункт по сравнению с 2024 годом. При этом оптимизм в отношении будущего самой Швейцарии также заметно поугас, на целых 10 пунктов, опустившись до 69%. Общее чувство защищённости также ослабло — этот показатель опустился на 6 пунктов до 86%. Таким образом безопасность в Швейцарии всё чаще воспринимается как приоритетная ценность.

Поддержка воинской обязанности и увеличения военных расходов

Система непрофессиональной политики, традиции политической работы на общественных началах и всеобщая воинская обязанность остаются ключевыми элементами швейцарской политической модели: 69% опрошенных выступают за сохранение воинской обязанности, 60% — по-прежнему поддерживают систему непрофессиональной политики.

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Около 80% респондентов считают армию «абсолютно необходимой» или «скорее необходимой» составной частью швейцарской общественно-политической системы. Поддержка увеличения военных ассигнований достигла максимального уровня с 1986 года: за выделение дополнительных средств выступают 24% респондентов.

Сотрудничество с НАТО продолжает набирать популярность

Сближение с НАТО пока поддерживает небольшое большинство опрошенных — 53%, при этом 32% могут представить себе «полное вступление Швейцарии в альянс», что на два процентных пункта больше, чем год назад..

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В то же время теряют поддержку «мягкие» формы участия в международных делах, такие как конфликтное посредничество или «помощь развитию». При этом в Швейцарии впервые фиксируются разногласия по вопросу о том, на какие приоритеты должно опираться «сотрудничество в целях развития развивающихся и пороговых стран».

Поддержка нейтралитета продолжает ослабевать

Политика нейтралитета по-прежнему пользуется высокой поддержкой в обществе — 87%, но это всё же на 10 пунктов меньше, чем до начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Большинство респондентов выступают за сохранение только военного нейтралитета.

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По вопросу же относительно общей политической позиции Швейцарии единого мнения у респондентов нет. Кроме того, 40% считают, что тесное переплетение вопросов экономики и политики мешает стране проводить по-настоящему последовательную нейтральную политику.

Поддержка обязательной службы для женщин

Около 67% опрошенных поддерживают модель, предусматривающую обязательную службу для мужчин и женщин с возможностью выбора между военной, гражданской или социальной / альтернативной службой. Степень поддержки положения о том, что служить в армии должны только мужчины, значительно снизилась. Одновременно растёт доля тех (47%), кто выступает за обязательную военную службу и для женщин.

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Новая методика опроса Впервые сбор данных для опроса проводился, с учётом изменившихся коммуникационных привычек, в гибридной форме — как по телефону, так и онлайн. В период с 7 января по 4 февраля 2025 года было опрошено в общей сложности 2091 человек из числа избирателей немецко-, французско- и италоязычных регионов Швейцарии. Погрешность выборки составляет ±2,1% при уровне достоверности 95%. Это означает, что с вероятностью 95% истинное значение параметра (например, процент поддержки) находится в пределах указанной погрешности (±2,1%).

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