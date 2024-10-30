Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Швейцария обеспокоена израильским запретом БАПОР

Израиль критикует БАПОР и обвиняет некоторых его сотрудников в участии в теракте на юге Израиля 7 октября 2023 года.
Израиль критикует БАПОР и обвиняет некоторых его сотрудников в участии в теракте 7 октября 2023 года. EPA/MOHAMMED SABER

В понедельник, 28 октября 2024 года, израильский парламент, несмотря на возражения США и ООН, подавляющим большинством голосов поддержал законопроект, запрещающий деятельность в Израиле Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

«Швейцария обеспокоена гуманитарными, политическими и правовыми последствиями этих решений». Об этом заявило швейцарское Министерство иностранных дел (EDA / ФДИД) на социальной медиаплатформе X. Текст законопроекта был одобрен Кнессетом 92 голосами против 10. Израиль давно критикует БАПОР и обвиняет некоторых его сотрудников в участии в теракте на юге Израиля 7 октября 2023 года и в том, что они являются боевиками ХАМАС.

По мнению главы БАПОР Филиппа Лаццарини, этот запрет «создает опасный прецедент» и является ещё одним эпизодом в «продолжающейся кампании по дискредитации агентства». По его словам, этот запрет «усугубит страдания палестинцев, если он будет введен, то это будет катастрофа, особенно из-за последствий, которые он, вероятно, окажет на гуманитарные операции в Газе и в некоторых регионах Западного берега реки Иордан». Об этом заявила пресс-секретарь БАПОР Джульетт Тума (Juliette Touma) в интервью агентству AFP.

Показать больше
Ignazio Cassis

Показать больше

Швейцария создает рабочую группу по Ближнему Востоку

Этот контент был опубликован на Министр иностранных дел Иньяцио Кассис объявил о создании при правительстве Швейцарии целевой Рабочей группы по Ближнему Востоку.

Читать далее Швейцария создает рабочую группу по Ближнему Востоку

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, однако, что Израиль, который уже сейчас жестко контролирует режим доставки международных гуманитарных грузов, готов предоставлять гуманитарную помощь и на территории Газы. «Мы готовы работать с нашими международными партнерами, с тем чтобы Израиль продолжал оказывать гуманитарную помощь Газе таким образом, чтобы это не угрожало безопасности Израиля», — заявил Б. Нетаньяху на платформе X.

Совет Безопасности ООН, включая Соединенные Штаты, предостерег Израиль от принятия этого закона ещё 10 октября 2024 года, на следующий день после аналогичного предупреждения со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В тексте законопроекта, принятом в первом чтении израильским парламентом в июле 2024 года, предлагалось запретить «деятельность БАПОР на израильской территории, включая Восточный Иерусалим».

Показать больше

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) было создано Генеральной Ассамблеей ООН в 1949 году, под его управлением в Газе и на Западном берегу находятся медицинские центры и школы, эта структура считается базовой основой международной помощи Газе, которая переживает сейчас гуманитарную катастрофу.

После того как Израиль обвинил около 20 из 13 000 сотрудников агентства в Газе в причастности к террористической атаке 7 октября 2023 года, некоторые из крупнейших доноров приостановили в начале 2024 года свои взносы в бюджет БАПОР. С тех пор большинство доноров возобновили свою финансовую поддержку агентства, за исключением главного донора — Соединенных Штатов.

Показать больше
Голоса в пользу окончательной и бесповоротной ликвидации Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) становятся все громче.

Показать больше

Насколько реальны связи БАПОР и ХАМАС: швейцарский взгляд

Этот контент был опубликован на Голоса в пользу ликвидации Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ становятся все громче. Портал SWI swissinfo.ch подробно разбирался в ситуации.

Читать далее Насколько реальны связи БАПОР и ХАМАС: швейцарский взгляд

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как можно было бы избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
1 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
306 Отметки «мне нравится»
196 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
100 Отметки «мне нравится»
79 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Беженцам и беженкам в Швейцарии с ВНЖ категории S вместе получения разрешения на работу будет достаточно получить онлайн-регистрацию

Показать больше

Почему нашли работу в Швейцарии только 29% украинцев?

Этот контент был опубликован на Многие украинцы в Швейцарии могут и хотят работать, поиск работы в Швейцарии остается задачей для них весьма сложной.

Читать далее Почему нашли работу в Швейцарии только 29% украинцев?
Великий музыкант, аранжировщик, композитор и продюсер, он работал с разными звёздами, от Каунта Бейси до Майкла Джексона, будучи музыкальным послом фестиваля.

Показать больше

Джазовый фестиваль в Монтрё отдает дань уважения Куинси Джонсу

Этот контент был опубликован на Великий музыкант, аранжировщик, композитор и продюсер, он работал с разными звёздами, от Каунта Бейси до Майкла Джексона, будучи музыкальным послом фестиваля..

Читать далее Джазовый фестиваль в Монтрё отдает дань уважения Куинси Джонсу
Соответствующий контракт Европейское космическое агентство ESA и Институт им. Пауля Шеррера (PSI) подписали в конце октября 2024 года.

Показать больше

В Швейцарии создан Европейский Центр космических технологий

Этот контент был опубликован на Соответствующий контракт Европейское космическое агентство ESA и Институт им. Пауля Шеррера (PSI) подписали в конце октября 2024 года.

Читать далее В Швейцарии создан Европейский Центр космических технологий
Правительство Швейцарии, Федеральный совет, проинформировало о состоянии консультаций Швейцарии и ЕС по Рамочному соглашению.

Показать больше

Когда Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению?

Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии, Федеральный совет, проинформировало о состоянии консультаций Швейцарии и ЕС по Рамочному соглашению.

Читать далее Когда Швейцария и ЕС завершат консультации по Рамочному соглашению?
В 2022 году в Швейцарии 12,1 процента населения, проживали в домохозяйстве, имеющем хотя бы одну задолженность по стандартным платежам.

Показать больше

Каждый восьмой швейцарец живет в семье с долгами

Этот контент был опубликован на В 2022 году в Швейцарии 12,1 процента населения, проживали в домохозяйстве, имеющем хотя бы одну задолженность по стандартным платежам.

Читать далее Каждый восьмой швейцарец живет в семье с долгами
В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше и меньше социальной помощи.

Показать больше

Мигранты не из стран ЕС получают меньше социальной помощи

Этот контент был опубликован на В Швейцарии выходцы из стран, не входящих в ЕС, получают все меньше и меньше социальной помощи.

Читать далее Мигранты не из стран ЕС получают меньше социальной помощи
Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах.

Показать больше

Президент Швейцарии поздравила Дональда Трампа с победой на выборах

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд поздравила Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса (вице-президента) с победой на выборах.

Читать далее Президент Швейцарии поздравила Дональда Трампа с победой на выборах
С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице. Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Показать больше

С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице

Этот контент был опубликован на Соответствующее законодательное положение, одобренное народом на референдуме, вступит в силу с 1 января 2025 года.

Читать далее С 2025 года в Швейцарии запретят скрывать лицо на улице
«Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»

Показать больше

«Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»

Этот контент был опубликован на Бывший глава Швейцарской комиссии по вакцинации Кристоф Бергер: «Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить вакцинации от Covid-19».

Читать далее «Сегодня я бы куда осторожнее рекомендовал проводить прививки»
Накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.

Показать больше

На политическую агитацию в Швейцарии потратили 14 млн

Этот контент был опубликован на Накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.

Читать далее На политическую агитацию в Швейцарии потратили 14 млн

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Palestinians displaced by fighting in Gaza.

Показать больше

Швейцария ставит под вопрос финансирование БАПОР

Этот контент был опубликован на Официальный Берн может прекратить бюджетное финансирование БАПОР, но пока он ожидает результатов расследования обвинений в адрес этой структуры.

Читать далее Швейцария ставит под вопрос финансирование БАПОР
В своём выступлении она выразила возмущение «вопиющим пренебрежением международно признанными границами» по всему миру, в частности в Украине.

Показать больше

«Несмотря на всю критику: ООН делает правильную и важную работу»

Этот контент был опубликован на В своём выступлении она выразила возмущение «вопиющим пренебрежением международно признанными границами» по всему миру, в частности в Украине.

Читать далее «Несмотря на всю критику: ООН делает правильную и важную работу»
Palestinian family flee airstrike in Gaza Strip.

Показать больше

Швейцария выделит Ближнему Востоку еще 90 миллионов

Этот контент был опубликован на Федеральный совет (кабмин Швейцарии) планирует выделить дополнительно 90 миллионов на стабилизацию гуманитарной ситуации на Ближнем Востоке.

Читать далее Швейцария выделит Ближнему Востоку еще 90 миллионов
Hamas

Показать больше

Легко ли объявить ХАМАС террористической организацией?

Этот контент был опубликован на Швейцарское правительство выразило готовность запретить ХАМАС, но сделать это не так-то просто.

Читать далее Легко ли объявить ХАМАС террористической организацией?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR