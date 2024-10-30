Швейцария обеспокоена израильским запретом БАПОР

Израиль критикует БАПОР и обвиняет некоторых его сотрудников в участии в теракте 7 октября 2023 года. EPA/MOHAMMED SABER

В понедельник, 28 октября 2024 года, израильский парламент, несмотря на возражения США и ООН, подавляющим большинством голосов поддержал законопроект, запрещающий деятельность в Израиле Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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«Швейцария обеспокоена гуманитарными, политическими и правовыми последствиями этих решений». Об этом заявило швейцарское Министерство иностранных дел (EDA / ФДИД) на социальной медиаплатформе X. Текст законопроекта был одобрен Кнессетом 92 голосами против 10. Израиль давно критикует БАПОР и обвиняет некоторых его сотрудников в участии в теракте на юге Израиля 7 октября 2023 года и в том, что они являются боевиками ХАМАС.

По мнению главы БАПОР Филиппа Лаццарини, этот запрет «создает опасный прецедент» и является ещё одним эпизодом в «продолжающейся кампании по дискредитации агентства». По его словам, этот запрет «усугубит страдания палестинцев, если он будет введен, то это будет катастрофа, особенно из-за последствий, которые он, вероятно, окажет на гуманитарные операции в Газе и в некоторых регионах Западного берега реки Иордан». Об этом заявила пресс-секретарь БАПОР Джульетт Тума (Juliette Touma) в интервью агентству AFP.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, однако, что Израиль, который уже сейчас жестко контролирует режим доставки международных гуманитарных грузов, готов предоставлять гуманитарную помощь и на территории Газы. «Мы готовы работать с нашими международными партнерами, с тем чтобы Израиль продолжал оказывать гуманитарную помощь Газе таким образом, чтобы это не угрожало безопасности Израиля», — заявил Б. Нетаньяху на платформе X.

Совет Безопасности ООН, включая Соединенные Штаты, предостерег Израиль от принятия этого закона ещё 10 октября 2024 года, на следующий день после аналогичного предупреждения со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В тексте законопроекта, принятом в первом чтении израильским парламентом в июле 2024 года, предлагалось запретить «деятельность БАПОР на израильской территории, включая Восточный Иерусалим».

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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) было создано Генеральной Ассамблеей ООН в 1949 году, под его управлением в Газе и на Западном берегу находятся медицинские центры и школы, эта структура считается базовой основой международной помощи Газе, которая переживает сейчас гуманитарную катастрофу.

После того как Израиль обвинил около 20 из 13 000 сотрудников агентства в Газе в причастности к террористической атаке 7 октября 2023 года, некоторые из крупнейших доноров приостановили в начале 2024 года свои взносы в бюджет БАПОР. С тех пор большинство доноров возобновили свою финансовую поддержку агентства, за исключением главного донора — Соединенных Штатов.

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