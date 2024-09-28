Швейцария приветствует мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине
Швейцария приветствовала мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине, несмотря на отсутствие в ней ссылок на Устав ООН или прямого упоминания о территориальной целостности Украины.
Эта инициатива была представлена двумя странами в пятницу 27 сентября 2024 года на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на встрече, гостем которой стала и Швейцария. Берн поддерживает основные принципы, лежащие в основе инициативы Китая и Бразилии, прежде всего в части призывов к прекращению огня и политическому решению конфликта.
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Об этом в пятницу 27 сентября 2024 года швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA заявил Николя Бидо, пресс-секретарь Федерального департамента / министерства Иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA), подтвердив тем самым информацию, опубликованную в швейцарской газете Le Temps. Эта инициатива, по его словам, важна, потому что «она предлагает альтернативу воинственным речам, произнесенным на этой неделе в ООН как украинской, так и российской стороной».
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Швейцария при этом всегда подчеркивала применительно ко всем мирным инициативам важность учета положений Устава ООН. По словам Николя Бидо, о значении Устава ООН в контексте данной инициативы на этой неделе говорил и министр иностранных дел Китая, выступая в Совете Безопасности. По мнению министерства иностранных дел Швейцарии, данная инициатива укладывается в рамки Устава ООН. Швейцария была единственной западной страной, которую пригласили на эту бразильско-китайскую встречу.
От Бюргенштока до Оттавы
По данным газеты Le Temps, Соединенные Штаты и ЕС не поддерживают эту инициативу, так как отсутствие в ней упоминания положений Устава ООН рассматривается ими как непрямое одобрение стратегии Москвы по аннексии оккупированных территорий Украины. Швейцария, указывает далее Николя Бидо, этим летом в формате мирной конференции на Бюргенштоке показала, что она в состоянии организовывать диалог, в том числе Севера и Юга. «Швейцария поддерживает путь к миру, основанный на конкретных предложениях».
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В связи с этим Н. Бидо отметил, что Канада, премьер-министр которой Джастин Трюдо присутствовал на саммите в Швейцарии в июне 2024 года, проведет следующую конференцию по Украине в Оттаве в октябре текущего года. На ней будут рассмотрены гуманитарные вопросы, включая положение пленных, похищение детей и мирных жителей, а также пути и способы обеспечения соблюдения Женевских конвенций.
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