Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Внешняя политика

Швейцария приветствует мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

Военнослужащие ВСУ и спасатели пытаются разобрать руины дома, обрушившегося в результате российской бомбардировки, Харьков, Украина, вторник 24 сентября 2024 года.
Военнослужащие ВСУ и спасатели пытаются разобрать руины дома, обрушившегося в результате российской бомбардировки, Харьков, Украина, вторник 24 сентября 2024 года. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved

Швейцария приветствовала мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине, несмотря на отсутствие в ней ссылок на Устав ООН или прямого упоминания о территориальной целостности Украины.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Эта инициатива была представлена двумя странами в пятницу 27 сентября 2024 года на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на встрече, гостем которой стала и Швейцария. Берн поддерживает основные принципы, лежащие в основе инициативы Китая и Бразилии, прежде всего в части призывов к прекращению огня и политическому решению конфликта.

Показать больше

Об этом в пятницу 27 сентября 2024 года швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA заявил Николя Бидо, пресс-секретарь Федерального департамента / министерства Иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA), подтвердив тем самым информацию, опубликованную в швейцарской газете Le Temps. Эта инициатива, по его словам, важна, потому что «она предлагает альтернативу воинственным речам, произнесенным на этой неделе в ООН как украинской, так и российской стороной».

Показать больше

Показать больше

Украина, военные преступления и Владимир Путин

Этот контент был опубликован на Если смотреть реалистично, то какова вероятность, что мы однажды увидим на скамье подсудимых хоть кого-нибудь из российского руководства?

Читать далее Украина, военные преступления и Владимир Путин

Швейцария при этом всегда подчеркивала применительно ко всем мирным инициативам важность учета положений Устава ООН. По словам Николя Бидо, о значении Устава ООН в контексте данной инициативы на этой неделе говорил и министр иностранных дел Китая, выступая в Совете Безопасности. По мнению министерства иностранных дел Швейцарии, данная инициатива укладывается в рамки Устава ООН. Швейцария была единственной западной страной, которую пригласили на эту бразильско-китайскую встречу.

От Бюргенштока до Оттавы

По данным газеты Le Temps, Соединенные Штаты и ЕС не поддерживают эту инициативу, так как отсутствие в ней упоминания положений Устава ООН рассматривается ими как непрямое одобрение стратегии Москвы по аннексии оккупированных территорий Украины. Швейцария, указывает далее Николя Бидо, этим летом в формате мирной конференции на Бюргенштоке показала, что она в состоянии организовывать диалог, в том числе Севера и Юга. «Швейцария поддерживает путь к миру, основанный на конкретных предложениях».

Показать больше
Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне».

Показать больше

Цюрихский кинофестиваль не покажет «Русских на войне»

Этот контент был опубликован на Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне».

Читать далее Цюрихский кинофестиваль не покажет «Русских на войне»

В связи с этим Н. Бидо отметил, что Канада, премьер-министр которой Джастин Трюдо присутствовал на саммите в Швейцарии в июне 2024 года, проведет следующую конференцию по Украине в Оттаве в октябре текущего года. На ней будут рассмотрены гуманитарные вопросы, включая положение пленных, похищение детей и мирных жителей, а также пути и способы обеспечения соблюдения Женевских конвенций.

Читайте так же:

Показать больше
Соответствующую резолюцию парламентарии приняли во вторник 24 сентября 2024 года 123 голосами против 58 при семи воздержавшихся.

Показать больше

Швейцарский парламент признал Голодомор геноцидом

Этот контент был опубликован на Соответствующую резолюцию парламентарии приняли во вторник 24 сентября 2024 года 123 голосами против 58 при семи воздержавшихся.

Читать далее Швейцарский парламент признал Голодомор геноцидом
Показать больше
A dog stands near a bomb crater in Ukraine

Показать больше

Швейцария поддерживает идею Трибунала по Украине

Этот контент был опубликован на Берн поддерживает идею создания специального Трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Читать далее Швейцария поддерживает идею Трибунала по Украине

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
149 Отметки «мне нравится»
105 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
30 Отметки «мне нравится»
31 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Томас Стивенс

Что Вы думаете об отпуске в формате «только для взрослых» или «без детей»?

Является ли отпуск «только для взрослых» прагматичным решением? Или это еще один шаг к вымиранию общества?

Присоединяйтесь к дискуссии
86 Отметки «мне нравится»
55 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Такое решение принял Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, вслед за малой, сенаторской палатой, Советом кантонов.

Показать больше

Швейцария даст больше денег на образование и науку

Этот контент был опубликован на Такое решение принял Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, вслед за малой, сенаторской палатой, Советом кантонов.

Читать далее Швейцария даст больше денег на образование и науку
Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне».

Показать больше

Цюрихский кинофестиваль не покажет «Русских на войне»

Этот контент был опубликован на Цюрихский кинофестиваль (ZFF) все-таки не будет показывать неоднозначно воспринятый общественностью документальный фильм «Русские на войне».

Читать далее Цюрихский кинофестиваль не покажет «Русских на войне»
Страховые взносы в фонды медицинского страхования вырастут в Швейцарии в 2025 году в среднем на 6%.

Показать больше

Медстраховка в Швейцарии снова в 2025 году подорожает

Этот контент был опубликован на Страховые взносы в фонды медицинского страхования вырастут в Швейцарии в 2025 году в среднем на 6%.

Читать далее Медстраховка в Швейцарии снова в 2025 году подорожает
В своём выступлении она выразила возмущение «вопиющим пренебрежением международно признанными границами» по всему миру, в частности в Украине.

Показать больше

«Несмотря на всю критику: ООН делает правильную и важную работу»

Этот контент был опубликован на В своём выступлении она выразила возмущение «вопиющим пренебрежением международно признанными границами» по всему миру, в частности в Украине.

Читать далее «Несмотря на всю критику: ООН делает правильную и важную работу»
pass

Показать больше

В Базеле и Люцерне увеличивается число натурализаций

Этот контент был опубликован на Там власти стимулируют процесс натурализации иностранцев, что отражается на числе ходатайств с просьбой о предоставлении прав гражданства.

Читать далее В Базеле и Люцерне увеличивается число натурализаций
Часовая промышленность Швейцарии переживает трудные времена и обращается за помощью к политикам и финансистам.

Показать больше

Швейцарская часовая промышленность обращается за поддержкой

Этот контент был опубликован на Часовая промышленность Швейцарии переживает трудные времена и обращается за помощью к политикам и финансистам.

Читать далее Швейцарская часовая промышленность обращается за поддержкой
Министр экономики Швейцарии начал на прошлой неделе консультации с китайской стороной по вопросу оптимизации Соглашения о свободной торговле.

Показать больше

Швейцария оптимизирует Соглашение о свободной торговле с Китаем

Этот контент был опубликован на Министр экономики Швейцарии начал на прошлой неделе консультации с китайской стороной по вопросу оптимизации Соглашения о свободной торговле.

Читать далее Швейцария оптимизирует Соглашение о свободной торговле с Китаем
Соответствующую резолюцию парламентарии приняли во вторник 24 сентября 2024 года 123 голосами против 58 при семи воздержавшихся.

Показать больше

Швейцарский парламент признал Голодомор геноцидом

Этот контент был опубликован на Соответствующую резолюцию парламентарии приняли во вторник 24 сентября 2024 года 123 голосами против 58 при семи воздержавшихся.

Читать далее Швейцарский парламент признал Голодомор геноцидом
Правительство Швейцарии начнет обсуждение комплексного пакета мер по сокращению бюджетных расходов.

Показать больше

Швейцария наметила масштабный план экономии бюджетных расходов

Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии начнет обсуждение комплексного пакета мер по сокращению бюджетных расходов.

Читать далее Швейцария наметила масштабный план экономии бюджетных расходов
Гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв (в центре) и Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, Калининград, Россия, сентябрь 2024 года.

Показать больше

В Швейцарии базируется дочерняя компания «Росатома»

Этот контент был опубликован на Санкций в отношении «Росатома» в Европе введено не было, так что эта структура продолжает процветать, в том числе и в Швейцарии.

Читать далее В Швейцарии базируется дочерняя компания «Росатома»

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Children at orphanage.

Показать больше

Швейцария протестует в связи с выступлением в СБ ООН Марии Львовой-Беловой

Этот контент был опубликован на Берн считает, что Москва злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Читать далее Швейцария протестует в связи с выступлением в СБ ООН Марии Львовой-Беловой
Воспитанники украинского детского дома «Крылья надежды» в Швейцарии с подарками.

Показать больше

«Когда мы вывозили детей из Мариуполя, на обочинах уже лежали убитые»

Этот контент был опубликован на Наталья Лащевская вывезла из Мариуполя без малого сотню детей-сирот. Как сейчас живут украинские дети в Швейцарии — в нашем эксклюзивном репортаже.

Читать далее «Когда мы вывозили детей из Мариуполя, на обочинах уже лежали убитые»
Двойной портрет Филип Жаффе и Елена Серветтаз

Показать больше

Дети в Украине: излечимы ли травмы?

Этот контент был опубликован на Интервью с Филипом Жаффе, швейцарским профессором психологии и вице-президентом Комитета ООН по правам ребенка.

Читать далее Дети в Украине: излечимы ли травмы?
Erik Møse, chair of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine

Показать больше

«Россия совершила в Украине „широкий спектр“ военных преступлений»

Этот контент был опубликован на Расследование, проведенное Комиссией ООН, показало, что Россия совершила в Украине военные преступления и, возможно, преступления против человечности.

Читать далее «Россия совершила в Украине „широкий спектр“ военных преступлений»
members of the commission at the UN

Показать больше

Швейцария приветствует доклад ООН по военным преступлениям в Украине

Этот контент был опубликован на «Россия совершает в этой стране военные преступления».

Читать далее Швейцария приветствует доклад ООН по военным преступлениям в Украине

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR