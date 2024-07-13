Швейцария расследует деятельность возможного российского шпиона

Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) ведет следствие в отношении возможного российского агента и еще двух человек. На фото: посольство России в Берне, Швейцария. Keystone / Peter Schneider

Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) ведет следствие в отношении возможного российского агента и еще двух человек, подозреваемых в нарушении нескольких законов Швейцарии. Уже выдан один ордер на арест.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss prosecutors investigate suspected Russian spy Оригинал Читать далее Swiss prosecutors investigate suspected Russian spy

Начать следственные мероприятия по этому деликатному делу Федеральное Ведомство юстиции Швейцарии (Bundesamt für Justiz BJ, автономное подразделение Федерального департамента / Министерства юстиции и полиции страны EJPD) уполномочило Федеральную прокуратуру Швейцарии (Bundesanwaltschaft, BAВнешняя ссылка / MPCВнешняя ссылка).

Об этом в субботу 13 июля 2024 года сообщило швейцарское информационное агентство Keystone-SDA, подтвердив тем самым соответствующую публикацию швейцарской газеты Tages-Anzeiger (Цюрих). Ещё до принятия этого решения Федеральная прокуратура Швейцарии совместно с Федеральным Ведомством уголовной полиции (FedpolВнешняя ссылка) и местными правоохранительными органами уже провела обыски в нескольких кантонах.

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Предполагается, что подозреваемые нарушили ряд законодательных актов Швейцарии, в частности, правительственный указ «О правовых основах военно-технического и торгово-экспортного сотрудничества с иностранными государствами» (Verordnung über das Kriegsmaterial), Федеральный Закон «О правовом порядке исполнения режима международных санкций» (Bundesgesetz über die Durchsetzung von Internationalen Sanktionen) и Федеральный Закон «О правовых основах надзора и контроля за оборотом продукции гражданского и военного назначения, специальной военной продукции и товаров стратегического значения» (Güterkontrollgesetz, GKG).

Федеральная прокуратура Швейцарии уже направила в Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) запрос с просьбой снять дипломатический иммунитет с одного из трёх подозреваемых. В отношении этого человека уже выдан ордер на арест, который может быть реализован в случае, если данное лицо снова въедет в Швейцарию и если с него на данный момент уже будет снят дипломатический иммунитет в смысле соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношенияхВнешняя ссылка.

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По данным газеты Tages-Anzeiger Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDBВнешняя ссылка) ранее уже осуществляла наружное наблюдение за данным лицом, располагавшимся в Берне, то есть в городе, где находится посольство России в Швейцарии. Считается, что данное лицо, официально аккредитованное в качестве дипломата, осуществляло разведывательную деятельность, целью которой было приобретение вооружений и других «потенциально опасных материалов».

Данное лицо, как сообщает Tages-Anzeiger, уже покинуло Швейцарию после того, как об этом попросила швейцарская сторона. В целом Берн не стал тогда раздувать особенно громкий скандал: вместо того, чтобы вызвать российского посла Сергея Гармонина «на ковёр» в МИД Швейцарии, дело «было рассмотрено по другим каналам». Об этом газете сообщили в швейцарском в Министерстве иностранных дел, не раскрывая подробностей.

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