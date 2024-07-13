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Швейцария расследует деятельность возможного российского шпиона

Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) ведет следствие в отношении возможного российского агента и еще двух человек.
Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) ведет следствие в отношении возможного российского агента и еще двух человек. На фото: посольство России в Берне, Швейцария. Keystone / Peter Schneider

Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) ведет следствие в отношении возможного российского агента и еще двух человек, подозреваемых в нарушении нескольких законов Швейцарии. Уже выдан один ордер на арест.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Начать следственные мероприятия по этому деликатному делу Федеральное Ведомство юстиции Швейцарии (Bundesamt für Justiz BJ, автономное подразделение Федерального департамента / Министерства юстиции и полиции страны EJPD) уполномочило Федеральную прокуратуру Швейцарии (Bundesanwaltschaft, BAВнешняя ссылка / MPCВнешняя ссылка).

Об этом в субботу 13 июля 2024 года сообщило швейцарское информационное агентство Keystone-SDA, подтвердив тем самым соответствующую публикацию швейцарской газеты Tages-Anzeiger (Цюрих). Ещё до принятия этого решения Федеральная прокуратура Швейцарии совместно с Федеральным Ведомством уголовной полиции (FedpolВнешняя ссылка) и местными правоохранительными органами уже провела обыски в нескольких кантонах.

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Предполагается, что подозреваемые нарушили ряд законодательных актов Швейцарии, в частности, правительственный указ «О правовых основах военно-технического и торгово-экспортного сотрудничества с иностранными государствами» (Verordnung über das Kriegsmaterial), Федеральный Закон «О правовом порядке исполнения режима международных санкций» (Bundesgesetz über die Durchsetzung von Internationalen Sanktionen) и Федеральный Закон «О правовых основах надзора и контроля за оборотом продукции гражданского и военного назначения, специальной военной продукции и товаров стратегического значения» (Güterkontrollgesetz, GKG).

Федеральная прокуратура Швейцарии уже направила в Министерство иностранных дел Швейцарии (EDA) запрос с просьбой снять дипломатический иммунитет с одного из трёх подозреваемых. В отношении этого человека уже выдан ордер на арест, который может быть реализован в случае, если данное лицо снова въедет в Швейцарию и если с него на данный момент уже будет снят дипломатический иммунитет в смысле соответствующих положений Венской конвенции о дипломатических сношенияхВнешняя ссылка.

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По данным газеты Tages-Anzeiger Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDBВнешняя ссылка) ранее уже осуществляла наружное наблюдение за данным лицом, располагавшимся в Берне, то есть в городе, где находится посольство России в Швейцарии. Считается, что данное лицо, официально аккредитованное в качестве дипломата, осуществляло разведывательную деятельность, целью которой было приобретение вооружений и других «потенциально опасных материалов».

Данное лицо, как сообщает Tages-Anzeiger, уже покинуло Швейцарию после того, как об этом попросила швейцарская сторона. В целом Берн не стал тогда раздувать особенно громкий скандал: вместо того, чтобы вызвать российского посла Сергея Гармонина «на ковёр» в МИД Швейцарии, дело «было рассмотрено по другим каналам». Об этом газете сообщили в швейцарском в Министерстве иностранных дел, не раскрывая подробностей.

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