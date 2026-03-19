Экономисты прогнозируют Швейцарии слабый 2026 год

Экспертная группа федерального правительства Швейцарии, отвечающая за макроэкономические прогнозы, ожидает роста экономики на 1,0%. В декабре 2025 года она ещё исходила из 1,1%. Об этом сообщил Госсекретариат по экономике (SECO, Staatssekretariat für Wirtschaft, автономное подразделение Минэкономики). Это означает, что экономика Швейцарии, вероятно, будет расти темпами ниже среднего уровня.

Институт экономических исследований KOF при Высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich) также прогнозирует рост экономики Швейцарии на 1,0%, однако только в том случае, если цены на нефть в ближайшее время снова снизятся. Если же цена на нефть в течение длительного времени останется на нынешнем уровне, то в 2026 году, по оценке KOF, рост составит лишь 0,7%. На 2027 год прогноз составляет 1,7%, а при повышенной цене на нефть — 1,5%.

Существенно влияет цена на нефть и на инфляцию: если нефть останется дорогой, то, по расчётам KOF, инфляция в 2026 году вырастет до 0,6%, а в 2027 году — до 0,8%. Если же цены на нефть снизятся, то инфляция составит лишь 0,3% и 0,6% соответственно. Независимо от цен на нефть и войны в Иране мировая экономика в настоящее время в целом растёт лишь умеренными темпами. В еврозоне и особенно в Германии, впрочем, есть признаки улучшения экономической ситуации.

Важную роль по-прежнему играет частное потребление жителей страны. В последнее время оно оставалось устойчивым. По мнению экспертов KOF, благодаря низкой инфляции и стабильному росту заработной платы, частное потребление останется стабильной опорой экономики, даже несмотря на относительно вялый рынок труда. Уровень безработицы, как ожидается, будет ещё немного повышаться, повышение будет продолжаться до середины 2026 года, а затем этот показатель несколько снизится.

Почему Швейцарии не грозит дефицит нефти и газа

Планы федерального центра по экономии бюджетных средств и слабая инвестиционная активность компаний, напротив, остаются фактором, сдерживающим конъюнктуру в стране. Компании мало инвестируют из-за слабой прибыльности и экономико-политической неопределённости. Недавняя разрядка в тарифно-таможенных отношениях с США несколько улучшает исходные условия работы промышленности. Однако этот эффект частично нейтрализуется возросшей геополитической неопределённостью.

Давление со стороны США как фактор риска

В целом, признают экономисты KOF, риски для экономики остаются значительными. В частности, давление со стороны правительства США с целью снизить цены на лекарства может серьёзно ударить по швейцарской фармацевтической отрасли. Кроме того, неясно, приведут ли обещанные инвестиции швейцарских компаний в США к «эффекту переноса» экономики за океан, а значит — к дальнейшему ослаблению инвестиционной активности в самой Швейцарии.

Война в Иране также связана с рисками — по причине цен на нефть и газ, а также из-за возможных сбоев на маршрутах поставок товаров. По словам экспертов, дополнительным негативным фактором может стать и дальнейшее укрепление швейцарского франка, что ещё сильнее ослабит экспорт. Как считает экономический редактор телеканала SRF Ян Бауман, Швейцария, несмотря на войну на Ближнем Востоке, скорее всего, избежит экономического кризиса.

Что ждёт Швейцарию: экономический прогноз на 2026 год

Швейцарская экономика менее уязвима, и это особенно видно в ситуации, когда мировые цены на нефть и газ растут так, как они растут сейчас: по сравнению с другими странами швейцарская промышленность менее энергоёмка, а сектор услуг — финансы, торговля, IT, туризм и другие сферы — имеет больший удельный вес в структуре экономики.

Дополнительную роль играет и сильный франк: он удешевляет закупки за рубежом для компаний и потребителей и тем самым сдерживает инфляцию. Однако риски сохраняются. Например, торговый конфликт с США вокруг таможенных пошлин может вспыхнуть снова. В этом случае Швейцария окажется подвержена рискам категории «сильнее среднего», ведь её экономика в значительной степени ориентированная именно на экспорт.

Конфликт на Ближнем Востоке: каковы позиции Швейцарии?

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deep l или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

