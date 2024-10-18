Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Внешняя политика

Япония подхватывает эстафету в деле разминирования Украины

Минами и другими взрывоопасными предметами поражены вероятно около 23% территории Украины.
Минами и другими взрывоопасными предметами поражены вероятно около 23% территории Украины. Keystone-SDA

После завершения Лозаннской конференции по разминированию эстафету подхватит Япония, именно она проведет следующий такой саммит. Почему? Япония является одним из мировых лидеров в области гуманитарного разминирования, накопив за прошедшие десятилетия огромный опыт.

Этот контент был опубликован на
7 минут

Каору – мультимедийная журналистка, работающая в SWI swissinfo.ch с 2017 года. Целое десятилетие перед этим она проработала в качестве полицейского репортера, а затем в отделе политики японской региональной газеты. В свободное время она играет в теннис и волейбол.

«Япония активизирует свои усилия в области гуманитарного разминирования, с тем чтобы украинский народ мог чувствовать себя спокойно, восстанавливая свою повседневную жизнь», — подчеркнул премьер-министр Японии Фумио Кисида в своем выступлении на Бюргенштокском Саммите мира по Украине в Швейцарии в июне 2024 года. Тогда же он указал, что именно Япония примет у себя в 2025 году следующую Конференцию по разминированию Украины (UMAC), которая в этом 2024 году проходит в Швейцарии.

Показать больше
Мины, взрывные устройства разных видов и типов, неразорвавшиеся боеприпасы: Украина сегодня является одной из самых сильно заминированных стран в мире.

Показать больше

Лозаннская конференция по разминированию Украины: факты и цифры

Этот контент был опубликован на Украина в настоящее время – одна из самых сильно заминированных стран в мире. Её гуманитарное разминирование будет координироваться из Швейцарии.

Читать далее Лозаннская конференция по разминированию Украины: факты и цифры

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году японское правительство начало предоставлять этой стране оборудование, необходимое для гуманитарного разминирования и оказывать Киеву поддержку по линии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій). В июле 2024 года японское правительство и агентство Japan International Cooperation Agency (работает в области технического сотрудничества с зарубежными странами) передали Украине в рамках безвозмездной помощи, размер которой достигает 91 млрд иен / 563 млн долларов, четыре машины разминирования, изготовленные компанией Nikken.

Машины и детекторы

Они могут использоваться для разбора завалов и даже обрезки деревьев: к этой машине прилагается комплект специализированных насадок, с помощью которых наконечник стрелы этой машины можно применять для разных видов необходимых в данный момент работ. Они стали на тот момент первыми машинами такого рода, переданными Украине. До конца текущего 2024 года Украина получит из Японии еще около 20 таких машин в дополнение переданных в 2023 году 50 современных компактных детекторов ALIS, разработанных проф. Мотоюки Сато из Университета Тохоку (Universität Tōhoku).

Машина разминирования от компании Nikken, на фото изображена модель, которая была отправлена в Украину.
Машина разминирования от компании Nikken, на фото изображена модель, которая была отправлена в Украину. Japan International Cooperation Agency

Эти детекторы сочетают в себе функции металлоискателя и георадара (Ground Penetrating Radar), что помогает осуществлять визуализацию локализированных в земле мин с выводом видеоряда на экран планшетного компьютера. Система, которая уже активно применялась в Камбодже, позволяет быстро и точно определять местоположение мин, не копаясь при этом в земле по старинке. Однако в общем и целом Япония предпочитает поставлять своим партнёрам не рыбу, а удочку.

>>Проф. Мотоюки Сато объясняет в этом видео, как работает детекторная система ALIS:

Внешний контент

На сегодня специалисты агентства JICA провели в Японии, Камбодже и Польше уже несколько тренингов с участием украинского персонала, который научился применять и обслуживать современные миноискатели и инновационное оборудование разминирования. Минами и другими взрывоопасными предметами (боеприпасами) по данным украинского правительства поражены около 23% территории Украины, около 6 миллионов человек в настоящее время проживают в зонах повышенного минного риска. Погибли или получили ранения в результате подрыва на минах уже более 900 гражданских лиц.

Укрепить потенциал украинского народа

Война в Украине продолжается, и даже если бы она закончилась, то на полное разминирование пораженных территорий ушло бы очень много лет. «В отличие от других стран мы не просто отправляем людей из Японии для помощи в разминировании. Наша цель – укрепить потенциал самого украинского народа, с тем чтобы в будущем он мог самостоятельно планировать и проводить разведку и удаление мин», — говорит Аяко Ои, возглавляющая в агентстве JICA отдел вопросов миротворчества.

Проф. Мотоюки Сато (в центре) показывает в Камбодже, как пользоваться детекторной системой ALIS.
Проф. Мотоюки Сато (в центре) показывает в Камбодже, как пользоваться детекторной системой ALIS. Japan International Cooperation Agency

За последние десятилетия Япония накопила огромный опыт в области гуманитарного разминирования. Например, в период с 1998 года Камбодже Япония предоставила безвозмездной помощи на общую сумму более чем 16 миллиардов иен (92 миллиона франков). Камбоджа сначала стала жертвой войны во Вьетнаме, затем она сильно пострадала от последующей гражданской войны, длившейся 20 лет, в ходе которой, по оценкам, в земле Камбоджи было зарыто от 4 до 6 миллионов противопехотных мин.

Показать больше
Mine warning, Ukraine

Показать больше

Как Швейцария помогает Украине избавляться от мин

Этот контент был опубликован на На поддержку международных усилий по гуманитарному разминированию Швейцария ежегодно выделяет около 16-18 млн франков.

Читать далее Как Швейцария помогает Украине избавляться от мин

Сейчас агентство JICA поддерживает работу Камбоджийского Центра противоминной деятельности (Cambodian Center for Mine Action CMAC), Камбоджи, предоставляя оборудование для целей повышения эффективности процесс разминирования и наращивания местного организационно-управленческого потенциала, помогая тем самым Камбодже создавать свои собственные механизмы гуманитарного разминирования. На данный момент усилиями Центра от мин были освобождены примерно 282 кв. км территории страны.

Япония – крупнейший в мире донор

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава недавно объявила о начале реализации совместной с Камбоджей инициативы по обмену знаниями и технологиями в области обезвреживания наземных мин. В рамках этой инициативы камбоджийские эксперты и учили украинцев пользоваться современными японскими миноискателями. Япония на данный момент является одним из крупнейших в мире доноров противоминной деятельности, входя в пятерку лидеров. Со своей стороны Япония придерживается в области экспорта вооружений, особенно в отношении оружия, поставляемого сторонам, вовлеченным в конфликты, строгих ограниченийВнешняя ссылка.

Знакомство с особенностями функционирования детекторной системы ALIS.
Знакомство с особенностями функционирования детекторной системы ALIS. Japan International Cooperation Agency

Как и Швейцария, Япония в последние годы подвергалась со стороны международного сообщества сильному давлению, от неё тоже требовали либерализировать свой порядок экспортного контроля. В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной агрессии России против Украины, японское правительство пересмотрело свои оперативные руководящие принципы в области правовых основ трансфера оборонных продукции технологий, что позволило Японии, например, предоставить Украине бронежилеты и каски. Очередная Конференция по разминированию Украины, которая пройдет в Японии, станет еще одним знаком поддержки, оказываемой Токио Киеву.

Внешний контент

Япония надеется, что эта Конференция также даст японским компаниям возможность продемонстрировать Украине свои инновации в области противоминных технологий. В списке этих компаний находятся, помимо промышленных гигантов Nikken и Komatsu, еще и фирма NEC, разработавшая на базе искусственного интеллекта технологию, позволяющую предсказывать районы вероятного залегания мин. В будущем NEC хочет протестировать эту технологию в Украине. «Усилия по ликвидации противопехотных мин остаются важным элементом в области защиты человеческой безопасности, а это – необходимое условия для создания общества, в котором люди могут жить в мире», — резюмирует Аяко Ои из агентства JICA.

Англоязычная оригинальная версия материала вышла под редакцией Вероники ДеВор/ds, русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Показать больше
Показать больше
В марте 2024 года Джайлс Дьюли побывал в Украине, там он фотографировал людей, непосредственно участвующих в разминировании, в том числе Александру Евдокимову, сапера, работающей в Киевской области.

Показать больше

Джайлс Дьюли в Лозанне: «Я фотографирую не войну, а любовь»

Этот контент был опубликован на В Швейцарии на Конференции по противоминной деятельности в Украине выступит известный британской военный фотограф Джайлс Дьюли.

Читать далее Джайлс Дьюли в Лозанне: «Я фотографирую не войну, а любовь»

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Архивные материалы
Ведёт: Сара Ибрагим

Искусственный интеллект: шанс или угроза?

Что ожидает рынок труда в связи с ИИ вообще, и как в частности будут работать скоро люди творческих, «свободных» профессий в частности?

эти дебаты были завершены и закрыты, но Вы можете и дальше читать комментарии к ним
7 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
243 Отметки «мне нравится»
161 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Чему Швейцария и США могут сегодня научиться друг у друга?

Когда-то США и Швейцария считались «братскими республиками», активно влияя друг на друга. А что теперь? Участвуйте в наших дебатах.

Присоединяйтесь к дискуссии
74 Отметки «мне нравится»
64 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Конференцию по противоминной деятельности в Украине (UMAC2024) Швейцария организует 17 и 18 октября 2024 года в Лозанне совместно с украинской стороной.

Показать больше

Швейцария организует саммит по разминированию в Украине

Этот контент был опубликован на Конференция пройдет в октябре в Лозанне на западе Швейцарии на берегу Женевского озера.

Читать далее Швейцария организует саммит по разминированию в Украине
A car passes a mine warning sign in Ukraine

Показать больше

Швейцария продолжит помогать Украине с разминированием

Этот контент был опубликован на В 2023 году Швейцария потратит на разминирование территории Украины 15 миллионов швейцарских франков.

Читать далее Швейцария продолжит помогать Украине с разминированием
Swiss demining foundation Digger.

Показать больше

Швейцария сама затрудняет процесс разминирования Украины

Этот контент был опубликован на Швейцарская фирма, производящая технику, предназначенную для разминирования, критикует военно-экспортную политику правительства.

Читать далее Швейцария сама затрудняет процесс разминирования Украины
Сапер в тумане, вызванном взрывами

Показать больше

Швейцарский фонд FSD ведет разминирование в Украине

Этот контент был опубликован на Каждый год по всему миру от мин и неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся от прошлых войн, погибают или получают увечья и взрослые и дети.

Читать далее Швейцарский фонд FSD ведет разминирование в Украине
Mine sign

Показать больше

Швейцария выделит Украине 100 млн на разминирование

Этот контент был опубликован на Федеральный совет, правительство Швейцарии, выделит Украине 100 миллионов франков на гуманитарное разминирование.

Читать далее Швейцария выделит Украине 100 млн на разминирование

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR