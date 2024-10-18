Япония подхватывает эстафету в деле разминирования Украины

Минами и другими взрывоопасными предметами поражены вероятно около 23% территории Украины. Keystone-SDA

После завершения Лозаннской конференции по разминированию эстафету подхватит Япония, именно она проведет следующий такой саммит. Почему? Япония является одним из мировых лидеров в области гуманитарного разминирования, накопив за прошедшие десятилетия огромный опыт.

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Каору Уда

Каору – мультимедийная журналистка, работающая в SWI swissinfo.ch с 2017 года. Целое десятилетие перед этим она проработала в качестве полицейского репортера, а затем в отделе политики японской региональной газеты. В свободное время она играет в теннис и волейбол. Доступно на 2 других языках English en Japan takes a leading role in removing Ukraine’s landmines Оригинал Читать далее Japan takes a leading role in removing Ukraine’s landmines

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«Япония активизирует свои усилия в области гуманитарного разминирования, с тем чтобы украинский народ мог чувствовать себя спокойно, восстанавливая свою повседневную жизнь», — подчеркнул премьер-министр Японии Фумио Кисида в своем выступлении на Бюргенштокском Саммите мира по Украине в Швейцарии в июне 2024 года. Тогда же он указал, что именно Япония примет у себя в 2025 году следующую Конференцию по разминированию Украины (UMAC), которая в этом 2024 году проходит в Швейцарии.

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С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году японское правительство начало предоставлять этой стране оборудование, необходимое для гуманитарного разминирования и оказывать Киеву поддержку по линии Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (Державна служба України з надзвичайних ситуацій). В июле 2024 года японское правительство и агентство Japan International Cooperation Agency (работает в области технического сотрудничества с зарубежными странами) передали Украине в рамках безвозмездной помощи, размер которой достигает 91 млрд иен / 563 млн долларов, четыре машины разминирования, изготовленные компанией Nikken.

Машины и детекторы

Они могут использоваться для разбора завалов и даже обрезки деревьев: к этой машине прилагается комплект специализированных насадок, с помощью которых наконечник стрелы этой машины можно применять для разных видов необходимых в данный момент работ. Они стали на тот момент первыми машинами такого рода, переданными Украине. До конца текущего 2024 года Украина получит из Японии еще около 20 таких машин в дополнение переданных в 2023 году 50 современных компактных детекторов ALIS, разработанных проф. Мотоюки Сато из Университета Тохоку (Universität Tōhoku).

Машина разминирования от компании Nikken, на фото изображена модель, которая была отправлена в Украину. Japan International Cooperation Agency

Эти детекторы сочетают в себе функции металлоискателя и георадара (Ground Penetrating Radar), что помогает осуществлять визуализацию локализированных в земле мин с выводом видеоряда на экран планшетного компьютера. Система, которая уже активно применялась в Камбодже, позволяет быстро и точно определять местоположение мин, не копаясь при этом в земле по старинке. Однако в общем и целом Япония предпочитает поставлять своим партнёрам не рыбу, а удочку.

>>Проф. Мотоюки Сато объясняет в этом видео, как работает детекторная система ALIS:

Внешний контент

На сегодня специалисты агентства JICA провели в Японии, Камбодже и Польше уже несколько тренингов с участием украинского персонала, который научился применять и обслуживать современные миноискатели и инновационное оборудование разминирования. Минами и другими взрывоопасными предметами (боеприпасами) по данным украинского правительства поражены около 23% территории Украины, около 6 миллионов человек в настоящее время проживают в зонах повышенного минного риска. Погибли или получили ранения в результате подрыва на минах уже более 900 гражданских лиц.

Укрепить потенциал украинского народа

Война в Украине продолжается, и даже если бы она закончилась, то на полное разминирование пораженных территорий ушло бы очень много лет. «В отличие от других стран мы не просто отправляем людей из Японии для помощи в разминировании. Наша цель – укрепить потенциал самого украинского народа, с тем чтобы в будущем он мог самостоятельно планировать и проводить разведку и удаление мин», — говорит Аяко Ои, возглавляющая в агентстве JICA отдел вопросов миротворчества.

Проф. Мотоюки Сато (в центре) показывает в Камбодже, как пользоваться детекторной системой ALIS. Japan International Cooperation Agency

За последние десятилетия Япония накопила огромный опыт в области гуманитарного разминирования. Например, в период с 1998 года Камбодже Япония предоставила безвозмездной помощи на общую сумму более чем 16 миллиардов иен (92 миллиона франков). Камбоджа сначала стала жертвой войны во Вьетнаме, затем она сильно пострадала от последующей гражданской войны, длившейся 20 лет, в ходе которой, по оценкам, в земле Камбоджи было зарыто от 4 до 6 миллионов противопехотных мин.

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Сейчас агентство JICA поддерживает работу Камбоджийского Центра противоминной деятельности (Cambodian Center for Mine Action CMAC), Камбоджи, предоставляя оборудование для целей повышения эффективности процесс разминирования и наращивания местного организационно-управленческого потенциала, помогая тем самым Камбодже создавать свои собственные механизмы гуманитарного разминирования. На данный момент усилиями Центра от мин были освобождены примерно 282 кв. км территории страны.

Япония – крупнейший в мире донор

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава недавно объявила о начале реализации совместной с Камбоджей инициативы по обмену знаниями и технологиями в области обезвреживания наземных мин. В рамках этой инициативы камбоджийские эксперты и учили украинцев пользоваться современными японскими миноискателями. Япония на данный момент является одним из крупнейших в мире доноров противоминной деятельности, входя в пятерку лидеров. Со своей стороны Япония придерживается в области экспорта вооружений, особенно в отношении оружия, поставляемого сторонам, вовлеченным в конфликты, строгих ограниченийВнешняя ссылка.

Знакомство с особенностями функционирования детекторной системы ALIS. Japan International Cooperation Agency

Как и Швейцария, Япония в последние годы подвергалась со стороны международного сообщества сильному давлению, от неё тоже требовали либерализировать свой порядок экспортного контроля. В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной агрессии России против Украины, японское правительство пересмотрело свои оперативные руководящие принципы в области правовых основ трансфера оборонных продукции технологий, что позволило Японии, например, предоставить Украине бронежилеты и каски. Очередная Конференция по разминированию Украины, которая пройдет в Японии, станет еще одним знаком поддержки, оказываемой Токио Киеву.

Внешний контент

Япония надеется, что эта Конференция также даст японским компаниям возможность продемонстрировать Украине свои инновации в области противоминных технологий. В списке этих компаний находятся, помимо промышленных гигантов Nikken и Komatsu, еще и фирма NEC, разработавшая на базе искусственного интеллекта технологию, позволяющую предсказывать районы вероятного залегания мин. В будущем NEC хочет протестировать эту технологию в Украине. «Усилия по ликвидации противопехотных мин остаются важным элементом в области защиты человеческой безопасности, а это – необходимое условия для создания общества, в котором люди могут жить в мире», — резюмирует Аяко Ои из агентства JICA.

Англоязычная оригинальная версия материала вышла под редакцией Вероники ДеВор/ds, русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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