Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 11:00 30.09.2018 - 11:00

Темы и проблемные досье, с которыми имеют дело партии в Швейцарии, содержат достаточно потенциала для решающего политического прорыва.

(swissinfo.ch)

Политические партии Швейцарии «разминаются» накануне парламентских выборов, которые намечены на октябрь 2019 года. Первые тенденции можно различить и выделить уже сейчас, за год до решающего момента объявления результатов народного голосования. Конечно, по сравнению с другими странами Швейцария выглядит стабильным монолитом, от которого не ожидаешь ничего особенного. Итак, никаких сюрпризов через 12 месяцев?

В самом деле, каких-то тектонических сдвигов в Швейцарии не предвидится. Зелёные, скорее всего, отыграют то, что они потеряли в 2015 году, Швейцарская народная партия продолжит тянуться на цыпочках к своему заветному потолку в 30%, не достигая его, поскольку, будучи победителем прошлых выборов, она уже мобилизовала весь свой электоральный максимум. Так что скорее всего рейтинг партий и в следующем году останется прежним, а передвижки вверх или вниз по процентной лестнице едва ли будут превышать статистическую погрешность в 1,5%.

И все-таки, давайте пощупаем пульс каждой из партий в отдельности:

Либералы (Freisinnig-Demokratische Partei)

Ни одной партии, кроме этой, не удалось по итогам выборов 2015 года завоевать дополнительно такое количество парламентских кресел: целых 35. Это означает, что она сумела остановить отток народной поддержки из своих рядов в стан Швейцарской народной партии. Петра Гёсси (Petra Gössi), новый председатель партии, является на данный момент гарантом победы, летящим на крыльях политического успеха.

Общий результат, который может предъявить партия по результатам прошедших за все эти четыре года голосований на кантональных референдумах, можно оценить в качестве образцового. То, что партия предлагала гражданам, причем не только своим избирателям, на кантональном и локальном уровнях, как правило, находило одобрение у людей. Швейцария на сегодняшний день — это именно либерализм, такой, каким его проповедует партия швейцарских либералов.

Поражений у партий было мало, только одно, но зато какое: ей не удалось провести через народное голосование проект реформы порядка налогообложения иностранных компаний и фирм холдингового типа. Безусловным лидером партия остается и в рамках европейского досье. Многое теперь зависит от того, чем завершатся консультации ЕС и Швейцарии на предмет заключения между Берном и Брюсселем рамочного институционального соглашения. Значительным риском для партии может обернуться ее нежелание решать вопрос реформирования порядка финансирования политических партий в Швейцарии.

В настоящее время партии не обязаны раскрывать свои денежные источники, однако в стране сейчас уже начинает формироваться коалиция тех, кто хотел бы изменить эту ситуацию. С другой стороны, после того, как о своей отставке заявил министр экономики И. Шнайдер-Амманн, перед партией открылись многообещающие перспективы кадрового обновления. Самым вероятным кандидатом от партии в члены правительства является популярная политик из Санкт-Галлена Карен Келлер-Суттер. Иными словами, сердце партии бьётся ритмично, пульс наполненный, перспективы победы прекрасные.

Клод Лоншан (Claude Longchamp) Принадлежит к числу самых опытных и авторитетных политических аналитиков Швейцарии. Основатель института общественного мнения Forschungsinstitut gfs.bernВнешняя ссылка, бессменным директором которого он был вплоть до выхода на пенсию. В настоящий момент является членом правления этого ведущего в Швейцарии НИИ прикладной социологии. На протяжении последних 30 лет комментировал и анализировал политические события в стране на общественном швейцарском национальном негосударственном телевидении Schweizer Fernsehen SRF. Читателям портала swissinfo он будет на протяжении следующих месяцев помогать разбираться в хитросплетениях швейцарской предвыборной борьбы и в результатах очередных парламентских выборов, намеченных на октябрь 2019 года. Конец инфобокса

Партия «Зелёных» (Grüne)

Эта партия смогла переломить ситуацию и перестать быть «партией проигравших». В ходе недавних кантональных парламентских выборах она смогла добавить себе 17 новых депутатских кресел, в частности, во франкоязычной Швейцарии. Прошли кадровые реформы, руководство партии обзавелось новыми политическими талантами, более отчётливой теперь выглядит программа партии.

В активе партии «почти» победа на референдуме по вопросу о немедленном отказе от атомной энергетики. Аномально жаркое лето 2018 года позволило партии успешно запустить свою «Глетчерную инициативу» (Gletscher-InitiativeВнешняя ссылка) и вернуться, тем самым, в качестве авторитетного эксперта, в национальную дискуссию относительно мер по снижению выброса в атмосферу парниковых газов.

В целом эксперты исходят из того, что в 2019 году партия сумеет нарастить свой потенциал и добавить себе кресел в парламенте. Несмотря на то, что партия очень слабо представлена в малой, сенаторской палате парламента, Совете кантонов, все равно кое-кто в ее рядах уже начинает даже поглядывать на правительство, мол, а не замахнуться ли нам на Федеральный на наш совет?

Социал-демократы (Sozialdemokratische Partei)

Особенно сильные позиции имеют социалисты в больших городах, и эта многолетняя тенденция продолжает сохраняться и в наши дни. Есть тут и некая новизна: с недавних пор социалисты начинают завоёвывать сторонников и в средних городах и агломерациях. На кантональном уровне за отчётный период социалисты смогли заполучить дополнительно 16 депутатских мандатов. Как видно, объявленный ими «политический год женщин», в рамках которого партия будет делать особенный акцент на политический подъем вверх по социальной лестнице именно женщин, а также активная борьба против «сворачивания объёмов социальных обязательств государства» пришлись избирателям по вкусу.

Самый большой успех в их активе начиная с 2015 года — успешная борьба с уже упомянутой налоговой реформой, за которую так агитировали либералы. Самое большое поражение — провал лоббировавшейся ими реформы системы пенсионного обеспечения в стране. Тема финансирования партий может стать их основным «коньком» на предвыборный период. Возможно, что по итогам выборов 2019 года места в Национальном совете они потеряют, но зато укрепят свои позиции в Совете кантонов.

Швейцарская народная партия (Schweizerische Volkspartei)

Одна из самых сильных региональных политических фигур партии, Оскар Фрайзингер (Oskar Freysinger) провалил задачу своего переизбрания в кантональное правительство кантона Вале и это поражение может считаться самой большой на данный момент неудачей партии. Ведь теперь у нее нет безусловного лидера во франкофонной части страны.

Новый председатель партии Альберт Рёшти (Albert Rösti) особого счастья партии не принёс: за последние четыре года на кантональном уровне «народники» потеряли 12 депутатских мест. Не сопутствовала партии фортуна и на поприще прямой демократии, народ в целом скептически относился почти ко всем её законодательным инициативам. Вопрос «иностранцев» и «мигрантов» уже не способен так, как раньше, привлекать к партии сторонников и сочувствующих.

Поэтому вполне можно прогнозировать, что через год партии придется смириться с потерями голосов и на федеральном уровне. Впрочем, подождём загадывать, в предвыборный период, и этим партия знаменита, SVP всегда была способна мобилизоваться и вытащить из рукава неожиданный козырь. Предстоящее в ноябре 2018 года голосование по инициированной партией народной законодательной инициативе «За правовой суверенитет» (Selbstbestimmungs-Initiative) позволит народникам заострить свой профиль в качестве «защитников демократии».

Партия «демохристиан» (Christlich-demokratische Volkspartei)

Новый председатель партии Герхард Пфистер (Gerhard Pfister) сумел очень удачно стартовать на своём новом поприще. Правда, пока очень важными для любой партии успехами на кантональном уровне демохристиане похвастаться не могут. За отчётный период партия потеряла в кантонах 28 депутатских мандатов. Всё это даёт повод сомневаться в том, что запланированный ею на локальном уровне социально-консервативный поворот получит в итоге необходимую поддержку избирателей.

На федеральном же уровне партия ведет последовательный центристский курс и это позволяет исходить из того, что по итогам выборов 2019 года ее положение, по крайней мере, не ухудшится. С одной из своих законодательных инициатив, направленной на улучшение налогового положения семейных пар, она почти что даже смогла добиться успеха на референдуме. Имея в своём запасе народную законодательную инициативу на всегда актуальную тему здравоохранения, партия имеет шансы начать предвыборную гонку с очень хороших позиций. Отставка Дорис Лойтхард, с другой стороны, станет негативным фактором. Такой яркой личности, как она, демохристианам на выборах в следующем году явно будет очень не хватать.

Малые партии

Стабилизировать свое положение смогли «Зелёные либералы» (Grünliberale Partei — GLP). Новое руководство партии успешно провело раунд кантональных выборов, чего нельзя сказать о Бюргерско-демократической партии (Bürgerlich-Demokratische Partei — BDP), которая продолжает терять избирателей, хотя и немного медленней, чем раньше. Потеря кресла в Федеральном совете до сих пор воздействует на них, как камень на шее.

Вывод:

Скучно? Не обязательно!

Темы и проблемные досье, с которыми имеют дело партии в Швейцарии (Европа, пенсии, холдинги, здравоохранение, климат), содержат достаточно потенциала для решающего политического прорыва. Тот, кто сумеет «обыграть» эти темы в свою пользу, тот и будет главным победителем будущих выборов.

Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр); JUSO / Молодёжная организация партии социалистов: (Jungsozialisten, левые). Конец инфобокса



Перевод с немецкого и адаптация: Игорь Петров

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