Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 11:00 18.10.2018 - 11:00

Насколько женщины Швейцарии готовы к реальной политической ответственности? Наш эксперт размышляет и анализиует. (swissinfo.ch)

Уже скоро, 5 декабря 2018 года, швейцарский федеральный парламент на совместном заседании обеих своих палат, большой, Национального совета, и малой, Совета кантонов, образующих в совокупности Федеральное собрание (именно так называется этот орган, и никак иначе) изберёт двух новых министров в состав Федерального совета взамен уходящих в отставку министра экономики Иоганна Шнайдера-Амманна и министра экологии транспорта и коммуникаций Дорис Лойтхард. Один представляет партию Либералов (FDP), вторая – партию демохристиан (CVP). А теперь, внимание на экран, вопрос: сколько женщин было в составе кабинета министров Швейцарии и сколько их станет? Одна, две или три?

Избрание нового состава федерального кабинета министров в Швейцарии традиционно относится к числу любимых в стране развлечений, соединяющих в себе азарт политического тотализатора с жёсткостью решений, принимаемых депутатами, сравнимой с этаким политическим регби. И каждый раз процедура обновления состава правительства проходит в рамках своего уникального «нарратива».

В 2015 году, когда кабинет избирался по итогам парламентских выборов, такой «сквозной» темой было возвращение себе Швейцарской народной партией (SVP / UDC) второго места в правительстве в лице избранного тогда в состав Федерального совета нынешнего министра обороны Ги Пармелена (Guy Parmelin). В 2017 году процедура избрания проходила под знаком возвращения в кабинет представителя «итальянской Швейцарии» в лице нынешнего главы МИД страны Игнацио Кассиса (Ignazio Cassis). В 2018 году на первом плане оказался женский вопрос. Чем же все это завершится?

В настоящий момент (внимание, правильный ответ!) в составе Федерального совета находятся две женщины. Тем самым в рейтинге ООН, замеряющем степень присутствия женщин в органах исполнительной государственной власти, Швейцария находится на 33 месте из 185 возможных. Только с одной женщиной-министром Конфедерация откатилась бы на 115 место. С тремя дамами с портфелем Швейцария бы сразу оказалась в десятке самых гендерно-политически продвинутых стран.

Новый альянс

В пользу решительного увеличения женского представительства в Швейцарии выступает межпартийное общественное движение Helvetia ruft!Внешняя ссылка («Гельвеция зовёт!»). Его основу составили такие общественные организации в основном левого профиля, как AllianceF и Operation Libero. Этот альянс следует признать довольно удачным: мощная, хорошо зарекомендовавшая себя феминистская структура объединяет свои усилия с прогрессивной левой организацией, накопившей значительный опыт в организации и проведении эффективных общественных кампаний.



Клод Лоншан (Claude Longchamp) Принадлежит к числу самых опытных и авторитетных политических аналитиков Швейцарии. Основатель института изучения общественного мнения Forschungsinstitut gfs.bernВнешняя ссылка, бессменным директором которого он был вплоть до выхода на пенсию. В настоящий момент является членом правления этого ведущего в Швейцарии НИИ прикладной социологии. На протяжении последних 30 лет комментировал и анализировал политические события в стране на общественном швейцарском национальном негосударственном телевидении Schweizer Fernsehen SRF. Читателям портала swissinfo он будет на протяжении следующих месяцев помогать разбираться в хитросплетениях швейцарской предвыборной борьбы и в результатах очередных парламентских выборов, намеченных на октябрь 2019 года. Конец инфобокса

В качестве основного их аргумента выступает «разница между жизненными мирами мужчин и женщин. Разный по своему характеру общественный опыт мужчин и женщин определяет и существующие между ними различия во взглядах на те или иные политические вопросы». Один из примеров: современное, вошедшее в силу в Швейцарии в 1985 году, брачно-семейное и наследственное право. Без усилий Элизабет Копп, вообще первой женщины за всю историю в составе федерального кабинета, давно к тому моменту назревшая реформа в этой области, наверное, не была бы реализована и по сей день! Именно она смогла «протолкнуть» ее через швейцарский парламент.

В рамках народного голосования женщины в таком убедительном большинстве выступили за реформу, что мужское большинство, выступившее против, уже не могло сыграть никакой значимой роли. Женщины с консервативными политическими убеждениями рассматривают ситуацию иначе. Например, по мнению Натали Рикли (Natalie Rickli), претендующей сейчас на пост в правительстве кантона Цюрих от SVP, политическая повестка дня, пропущенная через «феминистский фильтр», есть ни что иное, как настоящее «гендерное безумие».

Выборное законодательство и «дух времени»

Достижения партий на поприще решения женского вопроса, выглядят по-разному, отражая линию, разделяющую правых и левых. В соответствии с ней:

● «народники» из SVP еще ни разу не были представлены в правительстве женской кандидатурой.

● либералы (FDP) и бюргерские демократы (BDP) также ни разу не имели «своего» министра-женщину.

● демохристиане (CVP) смогли уже два раза провести в правительство женскую кандидатуру.

● социалисты (SP) добивались этой цели три раза.

Итак, чем левее партия, тем больше у нее шансов однажды провести в кабинет женскую кандидатуру. Эксперты-политологи называют две основных причины такой ситуации.

Во-первых, речь идет о действующем избирательном праве. На данный момент в избираемых на основе пропорционального принципа большой палате федерального парламента (Национальном совете) и в кантональных парламентах (законодательные органы субъектов федерации) женская квота составляет соответственно 32% и 28%. Так же выглядит положение и в большинстве кантональных правительств, избираемых на основе уже мажоритарного принципа. Там доля женщин также едва достигает 21%, хуже положение выглядит только в малой палате федерального парламента, Совете кантонов, где женский показатель находится на уровне в 15%. Эта палата также, напомним, формируется на основе мажоритарного принципа. Тем самым ни та, не друга система отнюдь не способствует продвижению женщин на передовые политические позиции.

Во-вторых, речь идет о том, что сейчас все чаще обозначается словом цайтгайст, что в прямом переводе с немецкого означает «дух времени», преобладающая в нашу эпоху тенденция. С одной стороны, в 1971 году в Швейцарии женщины получили право избирать, голосовать и быть избранными, то есть либеральная модернизация общества Конфедерации непосредственно оказалась выгодна прежде всего им. Однако примерно с 2003 года в стране начался откат. С тех пор, например, доля женщин в Совете кантонов постоянно сокращается, и эта тенденция заметна и сейчас! Более того, после перевыборов кантональных правительств, прошедших в 2015 году, вымывание женщин из политического контекста даже усилилось и ускорилось. Случайно или нет, «после» не значит «вследствие», но как бы там ни было: «дефеминизация» швейцарской политики обнаруживает тесную корреляцию с процессом укрепления в кабинете позиций правоконсервативной Швейцарской народной партии (SVP).

Групповой портрет правительства Швейцарии с двумя дамами (и Федеральным канцлером, слева) Дорис Лойтхард, с шарфом, и Симонеттой Соммаругой, 2017 год, город Золотурн (Solothurn). Сколько женщин будет насчитывать кабинет по состоянию на 1 января 2019 года? (Keystone/Peter Schneider)

Слово за FDP

Если не упускать из виду предстоящих в декабре довыборов в правительство, то можно сделать вывод, что сейчас если «Гельвеция» кого и «зовёт», то прежде всего либералов и демохристиан. Проведя в кабинет женщин, эти партии могли бы создать себе перед очередными парламентскими выборами, которые пройдут в стране через год, весьма выгодный и привлекательный имидж.

Для начала либералы. Первое слово именно за ними. «Женская фракция» в партии это уже осознала и «перчатку подняла». Вот уже 29 лет подряд FDP не имела в кабинете своих представительниц. Поэтому настало самое время. Персона Карин Келлер-Суттер представляется кандидатурой, выдвинутой в правильное время и в правильной ситуации. Будучи наиболее вероятной, она, кандидатура, находится сейчас в центре общественного внимания страны.

Дальнейшая стратегия FDP может развиваться по нескольким сценариям:

Народ и партии В Швейцарии раскручивается кадровая карусель Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и агентство Keystone-SDA В Швейцарии 5 декабря будет избран новый состав правительства: предстоит найти замену двум министрам, уходящим в отставку. Уже есть новые кандидаты.

● Госпожа Карин Келлер-Суттер остаётся единственным кандидатом. Однако это ограничит Федеральное собрание в его свободе выбора, тогда как депутаты все-таки предпочитают выбирать из списка с несколькими фамилиями.

● Либералы могут представить «двойной список» с двумя кандидатами-женщинами. Тем самым избрание первой по списку женской кандидатуры было бы почти гарантированным. Хотя и победу кандидата, «второго» по предпочтительности с точки зрения партии, тоже исключать было бы нельзя.

● «Смешанный с гендерной точки зрения список». Партия либералов уже выбирала эту опцию в 2010 и в 2017 году. Такой сценарий оставлял бы шанс на избрание и мужской кандидатуре. Какая опция будет избрана? Ждать осталось недолго.

«Типично по-швейцарски»

Что касается демохристиан, то в целом эта партия могла бы идти на декабрьские выборы со спокойной душой. В последние 12 лет она ведь была представлена в правительстве исключительно женскими персоналиями. Еще недавно, поэтому, партия тоже подумывала о возможности предложить парламенту «двойной женский список», но буквально на днях председатель партии уточнил, что к декабрю демохристиане выдвинут «по меньшей мере одну женщину». И тут начинаются существенные сложности.

Напомним, что в день выборов сначала, в соответствии с принципом старшинства, будет прояснена кандидатура преемника Дорис Лойтхард (она от имени партии демохристиан проработала в кабинете дольше своего коллеги-либерала). И если вдруг парламент решит избрать мужчину из региона Санкт-Галлена, то это будет точным знаком того, что у столь блестящей кандидатуры, как Карин Келлер-Суттер (FDP), шансов больше нет: двух министров из одного региона в Швейцарии не избирают. А таким мужчиной вполне может стать Бенедикт Вюрт (Benedikt WürthВнешняя ссылка), председатель Постоянного совещания полномочных представителей правительств кантонов при федеральном центре (Präsident der Konferenz der KantonsregierungenВнешняя ссылка).

Его избрание перечеркнуло бы не только планы К. Келлер-Суттер избраться в правительство, но и все надежды женской фракции в партии демохристиан. Поэтому CVP могла бы выдвинуть другого, не такого сильного кандидата и обеспечить, тем самым, избрание К. Келлер-Суттер. Либо же она могла бы выдвинуть лозунг «Что хорошо для Санкт-Галлена, то хорошо и для Берна», отказавшись от тактических игр в политические прятки, которые, на самом деле, как правило, не ведут ни к чему хорошему.

Лично я в качестве наиболее вероятного рассматриваю сценарий с двумя кандидатами-женщинами, только теперь уже не от демохристиан, а от либералов. Тем самым девиз «Гельвеция зовёт»! оказался бы наполовину услышанным, а наполовину наоборот. Напомним, что в Швейцарии правительство избирается не гражданами, а парламентом. Сейчас в его обеих палатах работают 69 женщин, что составляет 28% от общего списочного состава федерального депутатского корпуса. Ровно такое же представительство имеет сейчас «женская фракция» и в кабинете министров. Тем самым две женских кандидатуры от FDP и смешанный список от CVP означал бы сохранение данного статус-кво, только в ином порядке. Типично по-швейцарски: внутренние перемены, которые совершенно незаметны снаружи.

Партии Швейцарии SVP / ШНП: Schweizerische Volkspartei (Швейцарская народная партия, правые консерваторы); SP / СДП: Sozialdemokratische Partei (партия Социал-демократов, левые); FDP.Die Liberalen / Партия либералов Швейцарии: Freisinnig-Demokratische Partei (правые либералы, не путать с немецкими Свободными Демократами/СвДП); CVP / демохристиане: Christlichdemokratische Volkspartei (Христианско-демократическая народная партия Швейцарии, консервативный центр); GPS / «Зелёные»: Grüne Partei der Schweiz (Зелёная партия Швейцарии, левый фланг); GLP / Партия «Зелёных Либералов»: (Grünliberale Partei, либеральный центр); BDP / Бюргерско-демократическая партия: (Bürgerlich-Demokratische Partei, центр); JUSO / Молодёжная организация партии социалистов: (Jungsozialisten, левые). Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.

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