Создать для всех предприятий и коммерческих компаний, как швейцарских, так и зарубежных, равные налоговые условия: пенсионно-налоговая реформа предполагает модернизацию швейцарского законодательства в налоговой области в соответствии с новыми международными стандартами и прекращение действия «особых налоговых режимов» в ряде кантонов Швейцарии. (Keystone)

Судя по всему — ставки сделаны и швейцарский избиратель своё мнение по вопросам, выносимым 19-го мая на федеральный референдум, уже сформировал: и поправки в оружейное законодательство, и проект налогово-пенсионной реформы, скорее всего, получат его поддержку. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного НИИ gfs.bernВнешняя ссылка по заказу швейцарской общественной телерадиокомпании SRG SSR.

Дискуссии по поводу ужесточения законодательства, регулирующего оборот, хранение, приобретение стрелкового оружия, в том числе полуавтоматического, велись в Швейцарии особенно эмоционально. Но теперь референдум уже приблизился практически вплотную и можно сказать, что если бы голосование по этому вопросу прошло сегодня, то швейцарский народ большинством в 65% склонен был бы одобрить поправки, призванные приблизить швейцарские оружейно-правовые стандарты к европейским.

Второй вопрос, так называемая налогово-пенсионная реформа (STAFВнешняя ссылка), также, скорее всего был бы избирателями одобрен: судя по результатам опроса в пользу реформы, предлагающей создать для всех предприятий и коммерческих компаний, как швейцарских, так и зарубежных, равные налоговые условия, свои голоса готовы отдать 59% граждан. Уточним, что пенсионно-налоговая реформа предполагает модернизацию швейцарского законодательства в налоговой области в соответствии с новыми международными налоговыми стандартами ОЭСР, включая прекращение действия «особых налоговых режимов» в ряде кантонов Швейцарии.



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В момент проведения первого опроса в конце марта 2019 года ситуация не была столь однозначной, как сейчас. Тогда реформу «одобряли» или «в целом скорее одобряли» только 54% респондентов, тем самым лагерь сторонников реформы смог увеличить свои ряды сразу на 5% всего за несколько недель. Как говорят эксперты gfs.bern, мнение народом уже сформировано, с учетом того, что только 6% опрошенных говорят до сих пор, что «не знают», как им голосовать 19-го мая по вопросу налогово-пенсионной реформы.



Опрос gfs.bern Перед каждым референдумом в Швейцарии научно-исследовательский институт прикладной социологии gfs.bernВнешняя ссылка проводит по заказу швейцарской общественной негосударственной телерадиокомпании SRG SSR два опроса общественного мнения. В данном материале отражены результаты второго и последнего опроса. Его результаты являются итогом анализа ответов, данных 5 817 респондентами, живущими по всей стране и представляющими все языковые, культурные и общественные группы и слои. Тем самым данный опрос с точки зрения существующих научных стандартов может считаться репрезентативным. Опрос проводился в период с 23 по 30 апреля 2019 года, статистическая погрешность составляет + /- 2,7%. Портал SWI swissinfo.ch («Швейцарское международное радио») является структурным подразделением швейцарской общественной телерадиокомпании SRG SSR. Конец инфобокса

В целом же за 10 дней до референдума за реформу STAF выступает большинство избирателей во всех сегментах швейцарского партийно-политического спектра, причем среди избирателей, поддерживающих демохристиан (CVP), либералов (FDP.Die Liberalen) и социалистов (SP) большинство, выступающее в поддержку реформы, выражено «более чем отчётливо». Уверенный рост сторонников реформы наблюдался и среди тех, кто поддерживает «Зелёных Либералов» (Grünliberale Partei — GLP) и просто «Зелёных» (GP), хотя эти обе партии реформу отвергают. Наибольшие «терзания и метания» наблюдаются в связи с реформой среди сторонников Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei — SVP, правые консерваторы).

Что касается географического фактора, то склонность поддержать налогово-пенсионную реформу больше выражена в городе, чем в деревне, а молодые избиратели также за последние месяцы стали в большей степени готовыми поддержать проект довольно-таки сложной для неподготовленного человека реформы. Если брать уже возрастной аспект, то оказывается, что чем старше респондент, тем выше степень его готовности поддержать налогово-пенсионную реформу. За нее также скорее выступают граждане с высокими доходами, а вот социально-уязвимые слои общества с небольшими доходами склонны отвергать её.

«Двух зайцев одним выстрелом»

Какие же аргументы оказывают на колеблющихся особое воздействие и скорее способны убедить голосовать за налогово-пенсионную реформу? Таковых насчитывается, судя по результатам опроса, ровным счетом четыре: обеспечение долговременной финансовой устойчивости швейцарской системы пенсионного обеспечения, сохранение высокой степени привлекательности Швейцарии для иностранного бизнеса, уравнивание, в сторону понижения, налоговых условий для иностранных компаний и для предприятий малого и среднего бизнеса, которые и составляют основу швейцарской экономики (а вовсе, кстати, не транснациональные корпорации), а также возможность сразу, за один раз, решить и налоговую проблему и внести вклад в давно назревшую реформу швейцарской системы пенсионного обеспечения.

Для противников реформы главными являются следующие три аргумента: антидемократическое соединение «в одном флаконе» две совершенно разных темы (нарушение принципа «единства материи»), значительный налоговый недобор, особенно в кантонах, в результате общего снижения налоговой нагрузки на бизнес, как отечественный, так и иностранный, а также внутренняя суть реформы STAF, которая есть ни что иное как новое издание реформы порядка налогообложения иностранных компаний холдингового типа (еще их называют «статусные» компании из-за особого налогового статуса), уже однажды отвергнутойВнешняя ссылка избирателями на референдуме.

Эксперты gfs.bern делают вывод о том, что сторонникам реформы STAF удавалось более активно и эффективно воздействовать на процесс формирования общественного мнения. Это, а также сдержанный тон агитации сторонников реформы, скорее всего, и станут решающими факторами через 10 дней во время референдума 19-го мая.

С оружием — всё ясно!

Что касается поправокВнешняя ссылка в швейцарское оружейное законодательство, то здесь мнение избирателей сформировалось гораздо раньше, еще к моменту первого опроса общественного мнения в марте, поэтому с тех пор в этой сфере особенных изменений не наблюдалось. Доли сторонников (65%) и противников (34%) «европейских поправок» в швейцарское оружейное законодательство в период с марта по апрель 2019 года оставались без изменений.

На данный момент 78% опрошенных уже своё мнение сформировали, и только лишь 1% опрошенных пока не может сказать, как он будет голосовать 19-го мая. Тем самым можно без особого риска утверждать, что через 10 дней эти поправки будут одобрены (если, конечно, не случится какого-то форс-мажора, например, избави Бог, резонансного теракта с применением огнестрельного оружия).

ДОСЬЕ Референдум 19 мая 2019 года Поправки в оружейное законодательство и налогово-пенсионная реформа на референдуме в Швейцарии.

«Что касается новых „европейских“ поправок в швейцарское оружейное законодательство, то здесь народ страны сформировал свое мнение относительно рано и сейчас особого пространства для каких-то серьёзных подвижек в ту или иную сторону уже не осталось», — указывают эксперты НИИ gfs.bern. Избиратели старшего возраста, граждане с более высоким уровнем образования, жители города и женщины склонны, скорее, поддерживать поправки. В их пользу выступает и большинство избирательного базиса всех основных партий Швейцарии, за исключением тех, кто поддерживает курс консервативной Швейцарской народной партии (SVP / UDC), единственной партии, которая выступала резко против мер по сближению швейцкарского и нового европейского оружейного законодательства.

Для сторонников поправок самыми весомыми оказалось два аргумента: отказ согласиться с этими поправками угрожает Швейцарии «вылетом» из Шенгенского /Дублинского пространства, ничего особенно нового для швейцарской практики владения личным стрелковым оружием, в том числе полуавтоматическим, новые правила означать не будут. Аргументы противников реформы (новые европейские правила, регулирующие хранение и оборот ЛСО, носят «антишвейцарский характер» и являются «шагом в сторону разоружения граждан») были убедительными только для меньшинства респондентов (менее 50%). Тем самым, как указывают эксперты, «согласие народа с этими поправками можно считать делом решённым, однако возможная остаточная мобилизация непосредственно накануне дня голосования может привести к некоторому уменьшению процента голосов, поданных «за» поправки».



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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