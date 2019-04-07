Участник обязательных тестовых стрельб со своей армейской штурмовой винтовкой. Военнослужащие срочной службы и запаса сохранят право владеть в личном порядке своим штатным армейским оружием даже в условиях вступления в силу всех предусмотренных законодательных поправок. Гражданские лица будут обязаны получать специальное разрешение. (Keystone/Martin Ruetschi)

На референдуме 19 мая 2019 года народ Швейцарии выскажет своё мнение относительно поправок в законодательство Европейского союза, регулирующего оборот, хранение и приобретение лёгкого стрелкового оружия. Швейцария, с одной стороны, не входит в Евросоюз, однако она является членом Шенгенского соглашения, а потому новые европейские оружейные нормы должны действовать и на ее территории. Наиболее критическим для Швейцарии является вопрос порядка хранения полуавтоматического армейского стрелкового оружия.

Поводом для внесения в европейское оружейное законодательство относительно серьёзных поправок (подробности см. ниже в инфобоксе) стали теракты, совершенные исламистами в Париже. В результате этих поправок стало труднее приобрести в личную собственность полуавтоматическое огнестрельное оружие, были усовершенствованы механизмы, позволяющие государствам прослеживать происхождение подозрительных единиц ЛСО и обмениваться между собой оперативной информацией.



Цель: затруднить попадание такого оружия на черный рынок и снижение риска его применения преступными элементами для совершения терактов, подобным парижским. Швейцария является ассоциированным членом Шенгенского соглашенияВнешняя ссылка, не входя в состав ЕС. Это означает, что она обязана учесть правовые новеллы ЕвросоюзаВнешняя ссылка и внести соответствующие поправки в собственное национальное оружейное законодательство.

Учитывая особенные швейцарские традиции, связанные с оружием, Берн провел несколько раундов консультаций с Брюсселем, с тем чтобы попытаться «выторговать» себе некоторые особые послабления и исключения. И в целом ЕС пошел Швейцарии навстречу в очень значительной степени, в результате чего, как сообщало правительство Швейцарии, Федеральный совет, в своём посланииВнешняя ссылка в адрес парламента, «европейское оружейное законодательство удалось значительно смягчить в части, касающейся интересов Швейцарии».

В качестве примера важного успеха, которого удалось добиться официальному Берну на переговорах с ЕС, правительство приводит факт отказа Брюсселя от введения в Швейцарии абсолютного запрета на владение частными лицами автоматическим и полуавтоматическим стрелковым оружием.

(swissinfo.ch)

За такой запрет выступала, например, Европейская комиссия, в итоге полуавтоматическое стрелковое оружие с магазинами повышенной ёмкости, позволяющими стрелку без перезарядки производить подряд до десятка, а то и больше, выстрелов, были переведены из разряда оружия, для владения которым необходимо иметь разрешение, в разряд вида ЛСО, владение которым полностью запрещено. Для Швейцарии, однако, это ничего не означает, военнослужащие, увольняясь в запас, как и раньше, будут иметь право брать с собой на гражданку своё штатное оружие – но хранить они его смогут при выполнении определённых условий (подробности опять же в инфобоксе ниже).

Преимущества для Шенгенского и Дублинского соглашений

По мнению Федерального совета, правительства Швейцарии, введение модифицированных европейских оружейных норм ни в коей мере не усложнит развития в стране стрелкового спорта и не отразится негативно на особых швейцарских оружейных традициях, не говоря уже о том, что новое законодательство ЕС никак не затронет охотников, и без того не владеющих полуавтоматическими видами оружия.



Запланированные поправки в законодательство В соответствии с новым оружейным законодательством Европейского союза полуавтоматическое стрелковое оружие с магазинами большой / повышенной ёмкости переводится в категорию видов ЛСО (легкого стрелкового оружия), владение которыми в прежнем порядке более невозможно. Для швейцарских владельцев такого оружия данная норма никаких серьезных изменений означать не будет, при условии регистрации этих «стволов» в соответствующих кантональных надзорных органах. В противном случае владелец будет обязан произвести такую регистрацию в течение трёх лет с момента вступления в силу указанных законодательных поправок. Тот, кто захочет приобрести полуавтоматическое стрелковое оружие, должен будет написать ходатайство с изложением убедительных оснований. Таким основанием может служить, например, регулярное занятие стрелковым спортом или коллекционирование. Спортсмены и спортсменки, занимающиеся стрелковым спортом должны будут, соответственно через пять или десять лет после вступления в силу новой редакции законодательства, регулирующего оборот, хранение и приобретение ЛСО, предоставить властям документальное доказательство своего членства в стрелковом клубе и/или регулярного участия в тестовых / тренировочных стрельбах. Музеи, а также коллекционеры должны будут документально доказать факт «надёжного» хранения принадлежащих им единиц ЛСО, а также предоставить оружейный реестр, документ, на основе которого они ведут систематический учёт и контроль за принадлежащим им оружием из категории вооружений, владение и хранение которыми возможно только на основе специального разрешения. Новым законодательством окажутся затронуты также лица и структуры, осуществляющие торговлю ЛСО, а также все структуры и лица, производящие стрелковое оружие и/или импортирующие его. В частности, они будут обязаны в течение 20 дней в электронной форме информировать соответствующие кантональные надзорные органы о каждой сделке купли/продажи оружия и/или отдельных запасных частей, осуществляя при этом маркировку единиц ЛСО или отдельных частей к нему так, чтобы надзорные органы имели возможность в любой момент идентифицировать их производителя (страну-производителя). Конец инфобокса

Правительство уверено, что новое право ЕС укрепит позиции Швейцарии в качестве члена Шенгенского соглашения, в противном случае сотрудничество Берна с партнёрами по Шенгену кажется под угрозой, а то и вовсе может быть прекращено, с учётом того, что вряд ли все члены ЕС будут готовы пойти на значительные уступки Швейцарии, стране, демонстративно отказавшейся от адаптации новых оружейных норм.

Правительство предупреждает также, что прекращение сотрудничества Швейцарии со структурами и органами Шенгенского соглашения повлечёт за собой и выход Конфедерации из числа государств-членов Дублинского соглашения о стране первого убежища, каковой будет сопряжен со значительным осложнением для Швейцарии миграционной ситуации.

В частности, Швейцария не имела бы больше возможности пользоваться преимуществами, проистекающими из её участия в Шенгенской информационной системе (SIS), столь важной для повышения степени эффективности работы швейцарских правоохранительных органов и службы погранохраныВнешняя ссылка.

Граница опять на замке?

Выход Швейцарии из Шенгена имел бы для неё и еще одно неприятное последствие, а именно, Конфедерация была бы вынуждена вновь вернуться к режиму сплошного пограничного контроля, причем в самой «сложной» его части, а именно, в области плотного контроля за частными лицами, пересекающими границы страны (товарные потоки Швейцария, не входящая в таможенное пространство ЕС, продолжает контролировать и сейчас, даже будучи членом Шенгена).

Это привело бы к возникновению новой, и весьма значительной, статье расходов как финансового, так и кадрового характера. На пограничных КПП возникли бы пробки, сотни тысяч «фронтальеровВнешняя ссылка», то есть граждан иностранных государств, живущих за рубежами Швейцарии, но работающие в Конфедерации, были бы вынуждены каждый день по два раза проходить личный досмотр на границе.

Что касается выхода из Дублинского соглашения, то такой шаг сразу бы привел к усилению миграционной нагрузки на Швейцарию, ведь в этом случае мигранты, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены в одной из стран ЕС, получили бы законное право еще раз «попытать счастья», но уже в Швейцарии.

Первый шаг к разоружению

Парламентское большинство в Швейцарии сочло данную аргументацию достаточно убедительной и одобрило европейские правовые новеллы в области регулирования и контроля за оборотом и хранением ЛСО. Против выступала только фракция правоконсервативной Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei — SVP).

Она сомневалась в том, что предложенные Евросоюзом меры способны стать эффективным методом противодействия террористической угрозе, указывая, что возникающие новые административные барьеры и сложности способны нанести серьёзный ущерб развитию в Швейцарии столь важных и популярных стрелково-спортивных традиций.

Более того, по мнению SVP новые оружейные нормы ЕС являются только первым шагом в процессе, по завершению которого Швейцария вообще будет лишена права владеть оружием, каковое владение, наряду с прямой демократией и развитой культурой ответственного налогоплательщикаВнешняя ссылка, является одной из базовых швейцарских республиканских ценностей.

Наконец, Швейцарская народная партия уверена в том, что даже в случае отказа Швейцарии от адаптации новых оружейных норм ЕС официальный Берн вполне сможет договориться с Брюсселем на предмет возможного нового порядка участия Конфедерации в работе Шенгенского и Дублинского соглашений, с учетом того, что самому Евросоюзу уход Швейцарии из этих соглашений совершенно не выгоден.



Воспользоваться прямой демократией

Потерпев поражение в парламенте, Швейцарская народная партия решила воспользоваться уникальными возможностями, предоставляемыми прямой демократией. Инициировав сбор подписей граждан, она очень быстро сформулировала и зарегистрировала соответствующий законопроект, формальным автором которого стал комитет под названием «Сообщество по интересам сторонников стрелковых традиций Швейцарии» (Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz — IGSВнешняя ссылка).

За три месяца ему удалось собрать и заверить подписи 125 тыс. граждан Швейцарии, что почти в два раза больше 50 тыс. подписей, необходимых для того, чтобы вынести на референдум решение, уже одобренное парламентом. В состав IGS входят две дюжины профильных организаций, включая объединения и ассоциации коллекционеров, оружейников, охотников и отставных военных. По данным IGS в Швейцарии примерно 80% лиц, регулярно занимающихся стрелковым спортом, используют именно полуавтоматическое оружие.



Видео Швейцарцы не хотят говорить оружию «прощай»! Правительство Швейцарии в очередной раз пытается ужесточить оружейное законодательство. Удастся ли ему это сделать? Автор: Julie Hunt, Simon Bradley

Свою агитационную кампанию «Сообщество» ведет под лозунгом «Stop dem Entwaffnungsdiktat der EUВнешняя ссылка» («Остановить диктат ЕС, цель которого — разоружить Швейцарию»). В основе кампании находится тезис о том, что имплементация в Конфедерации нового европейского оружейного права ни в коей мере не улучшит ситуацию в области обеспечения национальной безопасности и не поможет борьбе с террористической угрозой. Более того, обладание оружием грозит в этом случае, по мнению IGS, превратиться в привилегию для элиты.

Точно такого же мнения придерживается «Швейцарское Офицерское общество» (Schweizerische Offiziersgesellschaft — SOGВнешняя ссылка), пусть даже среди отставных военных единства мнений по данному вопросу не наблюдается. В результате возник «Комитет офицеров в пользу Шенгена» (Offiziere für SchengenВнешняя ссылка), выступающий в поддержку реализации в Швейцарии модифицированного европейского оружейного права. Следует исходить из того, что градус общественных дискуссий будет в стране повышаться по мере приближения срока референдума. Последнее же слово, как всегда, в Швейцарии принадлежит народу.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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