Свобода прессы является главным условием для свободного формирования гражданами своего мнения и, следовательно, для эффективно работающей демократии. Не везде, однако, власти думают именно так. Портал SWI swissinfo.ch пообщался с тремя журналистами из Колумбии, Йемена и Азербайджана, которые вынуждены были бежать в Швейцарию и получить тут убежище из-за их профессиональной журналистской деятельности.
Покушения на свободу СМИ — это одна из главных тем, которая будет обсуждаться на журналистском форуме в Берне, впервые организованном популярным швейцарским журналом «Репортажи» (Reportagen Festival BernВнешняя ссылка). Портал SWI swissinfo.ch является его информационным партнером. По случаю этого неординарного для города Берн события мы поговорили с тремя журналистами, которым на собственном опыте пришлось испытать, каково это, когда в твоей стране попираются базовые права человека, и, в том числе, не гарантирована настоящая свобода слова и свобода прессы.
Угрозы и эмиграция
Одного из журналистов зовут Серхио Камило Карри (Sergio Camilo Charry). Родом он из Колумбии. Свою страну ему пришлось покинуть после того, как неизвестные, сначала угрожавшие ему убийством по телефону и электронной почте, начали уже плотно «(д)опекать» его лично. В 2018 году он обратился к Швейцарии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Окончательное решение по его делу пока еще не принято, поэтому работать по профессии он в данный момент не имеет права.
Фирасу Шамсану (Firas Shamsan) из Йеменской Республики также было настоятельно «рекомендовано» покинуть страну, если только он, конечно, не хочет расстаться с жизнью. В начале 2019 года Шамсан приехал в Швейцарию из Малайзии, где он жил тогда в качестве политэмигранта, в рамках программы «Писатели в изгнании» (Writers in ExileВнешняя ссылка), благодаря которой теперь он может жить, работать и публиковаться, получая небольшую стипендию. Напомним, что Йемен в рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеры без границВнешняя ссылка» занимает 168-е место из 180 стран.
Азербайджанцу Лачину Мамишову также угрожали и даже нанесли тяжкие телесные повреждения за расследование деталей политических конфликтов на Кавказе в 1990-х годах. Из-за страха быть арестованным он сначала эмигрировал в Грузию, а в 2015 году он попал в Швейцарию, где быстро получил политическое убежище. В настоящее время он ведет видеоблог и снимает документальные фильмы. Лачин Мамишов говорит, что независимые журналисты в Азербайджане могут работать только под прикрытием.
Выходцы из Китая предпочитают молчать
Мы также хотели взять интервью у журналиста или у журналистки из Китая. К сожалению, никто из них не согласился поговорить с нами. «Слишком острой» назвали тему свободы СМИ проживающие в Швейцарии китайские журналисты. Они боятся стать жертвами репрессий, даже несмотря на то, что некоторые из них живут в Конфедерации уже очень давно. Но они опасаются даже не столько за себя, сколько за членов своих семей, проживающих в Китае.
Портал SWI swissinfo.ch, кстати, испытывает жесткую цензуру со стороны Китая. Веб-сайт портала на китайском языке практически в этой стране недоступен. В качестве официальной причины посольство Китая указывает «технические трудности», из-за которых загрузка наших статей может длиться несколько минут, а то и дольше. Тем не менее на журналистском форуме в Берне в подиумной дискуссии на тему «Несвободная прессаВнешняя ссылка» примет участие и китайский журналист Ву Ци (Wu Qi).
Портал SWI swissinfo.ch будет транслировать это обсуждение в прямом эфире в субботу 31-го августа на английском языке начиная с 13:15 по европейскому времени (CET). Среди участников панели о несвободной прессе будет и Михаил Ратгауз, главный редактор российского портала colta.ruВнешняя ссылка, у которого давняя история сотрудничества со швейцарским журналом «Репортажи».
Свобода прессы в Швейцарии
Швейцария относится с точки зрения свободы прессы к самым свободным странам мира: здесь не блокируют СМИ, а цензура запрещена.
В стране, в результате последних процессов консолидации и реорганизации пресс-рынка, сложилось несколько ведущих медиа-холдингов, издания которых представляют все точки зрения, от правой (журнал «Вельтвохе») и правоцентристской («NZZ») до лево-либеральной (Tages-Anzeiger, Blick, общественная телерадиокомпания SRG, независимым подразделением которой является наш портал) и левой (WOZ) точки зрения.
По оценкам организации «Репортёры без границ» Швейцария по степени свободы прессы занимает 6 место и 180-ти. Есть ли проблемы с прессой в Швейцарии? Есть. В частности, эксперты указывают, что власти не очень охотно делятся с прессой информацией, которую они обязаны предоставлять в соответствии с Федеральным законом «О доступе к информации и о принципах информационной прозрачности органов исполнительной власти» (Das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der VerwaltungВнешняя ссылка).Конец инфобокса