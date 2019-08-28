Журналистка во время протестов в Гонконге попала под воздействие слезоточивого газа. 4 августа 2019 года (REUTERS/Kim Kyung-Hoon).

(Reuters / Kim Kyung Hoon)

Свобода прессы является главным условием для свободного формирования гражданами своего мнения и, следовательно, для эффективно работающей демократии. Не везде, однако, власти думают именно так. Портал SWI swissinfo.ch пообщался с тремя журналистами из Колумбии, Йемена и Азербайджана, которые вынуждены были бежать в Швейцарию и получить тут убежище из-за их профессиональной журналистской деятельности.

Покушения на свободу СМИ — это одна из главных тем, которая будет обсуждаться на журналистском форуме в Берне, впервые организованном популярным швейцарским журналом «Репортажи» (Reportagen Festival BernВнешняя ссылка). Портал SWI swissinfo.ch является его информационным партнером. По случаю этого неординарного для города Берн события мы поговорили с тремя журналистами, которым на собственном опыте пришлось испытать, каково это, когда в твоей стране попираются базовые права человека, и, в том числе, не гарантирована настоящая свобода слова и свобода прессы.

Угрозы и эмиграция

Одного из журналистов зовут Серхио Камило Карри (Sergio Camilo Charry). Родом он из Колумбии. Свою страну ему пришлось покинуть после того, как неизвестные, сначала угрожавшие ему убийством по телефону и электронной почте, начали уже плотно «(д)опекать» его лично. В 2018 году он обратился к Швейцарии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Окончательное решение по его делу пока еще не принято, поэтому работать по профессии он в данный момент не имеет права.



Фирасу Шамсану (Firas Shamsan) из Йеменской Республики также было настоятельно «рекомендовано» покинуть страну, если только он, конечно, не хочет расстаться с жизнью. В начале 2019 года Шамсан приехал в Швейцарию из Малайзии, где он жил тогда в качестве политэмигранта, в рамках программы «Писатели в изгнании» (Writers in ExileВнешняя ссылка), благодаря которой теперь он может жить, работать и публиковаться, получая небольшую стипендию. Напомним, что Йемен в рейтинге свободы прессы международной организации «Репортеры без границВнешняя ссылка» занимает 168-е место из 180 стран.

Видео Фирас Шамсан Фирасу Шамсану (Firas Shamsan) из Йеменской Республики также было настоятельно «рекомендовано» покинуть страну. Автор: Таир Альсаади (Thair Alsaadi) Доступно на 2 других языках Доступно на 2 других языках Языки 2 арабский (ar) فراس شمسان

португальский (pt) Firas Shamsan

Азербайджанцу Лачину Мамишову также угрожали и даже нанесли тяжкие телесные повреждения за расследование деталей политических конфликтов на Кавказе в 1990-х годах. Из-за страха быть арестованным он сначала эмигрировал в Грузию, а в 2015 году он попал в Швейцарию, где быстро получил политическое убежище. В настоящее время он ведет видеоблог и снимает документальные фильмы. Лачин Мамишов говорит, что независимые журналисты в Азербайджане могут работать только под прикрытием.

Видео Лачин Мамишов Журналист из Азербайджана Лачин Мамишов подвергался гонениям, насилию и угрозам в связи со своей работой. Сейчас он получил убежище в Швейцарии. Автор: Людмила Клот

Выходцы из Китая предпочитают молчать

Мы также хотели взять интервью у журналиста или у журналистки из Китая. К сожалению, никто из них не согласился поговорить с нами. «Слишком острой» назвали тему свободы СМИ проживающие в Швейцарии китайские журналисты. Они боятся стать жертвами репрессий, даже несмотря на то, что некоторые из них живут в Конфедерации уже очень давно. Но они опасаются даже не столько за себя, сколько за членов своих семей, проживающих в Китае.

Портал SWI swissinfo.ch, кстати, испытывает жесткую цензуру со стороны Китая. Веб-сайт портала на китайском языке практически в этой стране недоступен. В качестве официальной причины посольство Китая указывает «технические трудности», из-за которых загрузка наших статей может длиться несколько минут, а то и дольше. Тем не менее на журналистском форуме в Берне в подиумной дискуссии на тему «Несвободная прессаВнешняя ссылка» примет участие и китайский журналист Ву Ци (Wu Qi).

Портал SWI swissinfo.ch будет транслировать это обсуждение в прямом эфире в субботу 31-го августа на английском языке начиная с 13:15 по европейскому времени (CET). Среди участников панели о несвободной прессе будет и Михаил Ратгауз, главный редактор российского портала colta.ruВнешняя ссылка, у которого давняя история сотрудничества со швейцарским журналом «Репортажи».

Этика СМИ Швейцария затронута делом Клааса Релоциуса Клаас Релоциус годами писал вымышленные репортажи, его тексты публиковались в немецком журнале «Шпигель», а также в СМИ Швейцарии и России. Автор: Русскоязычная редакция SWI Swissinfo и газета SonntagsZeitung

Свобода прессы в Швейцарии Швейцария относится с точки зрения свободы прессы к самым свободным странам мира: здесь не блокируют СМИ, а цензура запрещена. В стране, в результате последних процессов консолидации и реорганизации пресс-рынка, сложилось несколько ведущих медиа-холдингов, издания которых представляют все точки зрения, от правой (журнал «Вельтвохе») и правоцентристской («NZZ») до лево-либеральной (Tages-Anzeiger, Blick, общественная телерадиокомпания SRG, независимым подразделением которой является наш портал) и левой (WOZ) точки зрения. По оценкам организации «Репортёры без границ» Швейцария по степени свободы прессы занимает 6 место и 180-ти. Есть ли проблемы с прессой в Швейцарии? Есть. В частности, эксперты указывают, что власти не очень охотно делятся с прессой информацией, которую они обязаны предоставлять в соответствии с Федеральным законом «О доступе к информации и о принципах информационной прозрачности органов исполнительной власти» (Das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der VerwaltungВнешняя ссылка). Конец инфобокса

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