Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 11:00 06.07.2018 - 11:00





Разбросанный по всему миру и связанный электронными коммуникационными сетями: предлагаемый Швейцарией Всемирный парламент не заседал бы больше в одном зале, например, таком, как на снимке (Европарламент в Страсбурге). (AFP)

Совет ООН по правам человека, повышение степени эффективности управления, миротворческие усилия и посредническая деятельность в интересах международной безопасности, инициатива, направленная на подписание глобального миграционного пакта: Швейцария весьма активно участвует в работе ООН. И вот теперь она предлагает подумать над целесообразностью реализации по-настоящему революционного проекта под названием «Всемирный парламент».



Идею такой структуры придумал и предложил швейцарский профессор уголовного и уголовно-процессуального права Даниэль Йосич (Daniel JositschВнешняя ссылка). В настоящее время он, депутатВнешняя ссылка малой палаты швейцарского федерального парламента, Совета кантонов, от цюрихских социалистов готовит соответствующую депутатскую инициативу (Vorstoss).

В центре этого документа находится обращение к швейцарскому правительству, Федеральному совету, с просьбой рассмотреть целесообразность создания всемирного парламента. По словам депутата, этот «революционный» проект смог бы стать эффективным инструментом противодействия процессу «размывания лежащих в основе международной политики принципов мультилатерализма», усиливающегося «под воздействием изоляционистского курса Дональда Трампа».

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Всемирный парламент стал бы противовесом Генеральной Ассамблее ООН. Что скрывается за этой идеей, в чём ее смысл и насколько она реалистична? В рамках нашего спецпроекта, посвящённого швейцарской прямой демократии,Внешняя ссылка мы поговорили с депутатом и профессором-правоведом Даниэлем Йосичем и задали ему несколько вопросов.

● Откуда вообще взялась эта идея? «Автором идеи являюсь вовсе не я сам, а целый ряд организаций, давно уже продвигающих данный проект. Одна из них называется „Democracy without BordersВнешняя ссылка“ („Демократия без границ“), в число членов которых вхожу и я. Мы исходим из того, что процесс перехода мира на цифровые рельсы приобрёл в последние годы совершенно новую динамику, и даже 4 июля Европарламент уже обсуждал вопрос о том, стоит ли ему поддерживать идею создания такой структуры».

● Каким бы образом могла выглядеть работа такого парламента? «Благодаря современным коммуникационным возможностям этот парламент мог бы работать в децентрализованном формате, без привязки к какому-то одному конкретному месту. Каждый, у кого есть смартфон или компьютер, может, теоретически, уже сегодня днём принять участие в электронном глобальном референдуме посредством социальной сети Facebook».

● В чём заключается революционность идеи всемирного парламента? «Современное национальное государство возникло в середине 19-го века, опираясь на идею (суверенитета), позволяющую решать тот или иной комплекс проблем на той или иной (ограниченной) территории. В последние годы, однако, мир во всё большей степени сталкивается с глобальными по своему характеру вызовами, угрозами, проблемами. Решение этих проблем уже невозможности найти на только национальном уровне.

Если же мы посмотрим на ООН, то мы увидим, что это организация объединённых, но все равно отдельных „наций“. Глобализация давно стала фактом реальности, однако соответствующего ей глобального „регулятора“ мы до сих пор не имеем. В рамках ООН каждая страна пытается, как правило, добиться решения, оптимального для нее одной. И это понятно — если бы кто-то из членов нашего правительства, Федерального совета, вернулся с ГА ООН домой и объявил, что он приехал обратно с решением, которое, правда, невыгодно для Швейцарии, но зато очень выгодно для окружающего мира, то тогда он бы немедленно подвергся бы самой жёсткой критике».

● Кто мог бы быть депутатом такого парламента? «Не важно, сколько своих представителей пошлёт Китай или сколько — Швейцария, речь идёт не об этом, а, скорее, о том, чтобы обеспечить адекватное представительство самых широких слоёв населения. При этом следует учитывать, что кроме такого критерия, как „национальность“ в смысле государственной принадлежности и гражданства, существуют еще и другие параметры, например, пол».

● Могла бы образцом для такой структуры стать демократия швейцарского образца? «С моей точки зрения члены Всемирного парламента могли бы представлять самые разные социальные группы, например, лиц наёмного труда, персон нетрадиционной сексуальной ориентации (гомосексуалов), пенсионеров и т.д. с опорой на опыт, накопленный в рамках институтов и механизмов, уже лежащих в основании швейцарской как прямой, так и репрезентативной демократии. Вся разница будет состоять только в том, что в случае со Всемирным парламентом данное лицо будет не со швейцарским паспортом, а, скажем, с китайским».

● Как скоро всемирный парламент мог бы стать реально действующей структурой? «Необходимо начинать предметно искать подходы к решению таких актуальных проблем глобального масштаба, как, например, климатические изменения. Все едины в том, что здесь должно что-то произойти, причём конкретно. В 1989 году я говорил о том, что такие события, как падение Берлинской стены и железного занавеса, произошли быстрее, чем все ожидали. С созданием Всемирного парламента может случиться точно такая же история».

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Перевод на русский и адаптация: Игорь Петров.

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