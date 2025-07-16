Делает ли демократия мир действительно более мирным?

С тех пор как закончилась Вторая мировая война, количество войн между государствами стало сокращаться, а число демократических стран — увеличиваться. Эти две тенденции долгое время связывали между собой. Keystone

Швейцария не только является мирной и демократической страной, но и, как закреплено в её Конституции, выступает за демократию и мирное сосуществование народов во всём мире. Связь между демократией и миром чётко выражена и во внешнеполитической практике: в структуре Федерального Министерства иностранных дел (ФДИД / EDA) развитие демократии входит в сферу ответственности отдела «Мир и права человека».

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С тех пор как закончилась Вторая мировая война, количество войн между государствами стало сокращаться, а число демократических стран — увеличиваться. Эти две тенденции долгое время связывали между собой. В качестве примера указывали на Европейский союз: демократические страны, входящие в его состав, такие как Германия и Франция, раньше были непримиримыми врагами, но сегодня они друзья и партнеры. Насколько универсален оказался этот механизм примирения? Ответ на этот вопрос может дать сегодняшняя ситуация: в 2024 году на Земле стало куда больше авторитарных режимов, чем демократий.

Мир и процветание под вопросом

Причём так называемых либеральных демократий — то есть тех стран, где власти уважают права человека и свободы личности, — осталось совсем немного. В таких странах живут около 900 миллионов человек. А 72% населения мира находятся под властью диктатур. При этом западные страны, прежде всего США, стали меньше помогать другим странам строить демократию. Всё это вызывает вопрос: связано ли это с тем, что в мире снова стало больше конфликтов? Долгое время считалось, что демократия — это мир и процветание. Но, как объясняет политолог Карина Мросс (Karina Mross) в интервью SWI swissinfo, пример Китая говорит об обратном.

«Он показывает, что можно добиваться экономического успеха и без демократии», — говорит она. Более того, китайские власти пытаются доказать, что их политическая система — это, по их мнению, и есть такая «демократия, которая по-настоящему работает». Но пример Китая отнюдь не единственный. Многие авторитарные государства, объединяясь в международные организации, стараются противопоставить Западу собственные взгляды на политику, на ценности и то, каким образом можно помогать своим гражданам богатеть и развиваться. Россия в первое десятилетие 21 века, на которую пролился дождь нефтедолларов, сумела вырваться из советской нищеты. Но что случилось в этой стране в плане демократии — объяснять не нужно.

Гарантирует ли демократия мир?

Таким образом, если демократия не является необходимым фактором экономического успеха, что как быть с миром? Является ли демократизация хотя бы гарантией мира? Идея о том, что демократии воюют меньше, довольно стара. В 1795 году великий немецкий философ Иммануил Кант изложил идею «демократического мира» в своём эссе «К вечному миру» (Zum ewigen Frieden). В этом тексте он утверждал, что республиканские (демократические) государства реже вступают в войны друг с другом, поскольку у граждан, несущих издержки войны, нет стимула её поддерживать. Эта идея легла в основу позднейших эмпирических исследований, проводившихся с целью понять, почему между демократическими странами войны действительно происходят довольно редко.

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Сегодня учёные продолжают изучать этот вопрос. Они используют опросы, полевые исследования и статистические данные. Мысль о том, что демократии реже участвуют в войнах потому, что за них, за войны, платят граждане, страдающие от экономических разрушений, снова напомнила политолог, доцент Университета г. Санкт-Галлен Ханна Шмидт в 2025 году на конференции, прошедшей во время традиционных «Дней демократии» в швейцарском городе Аарау. В демократических странах политики зависят от граждан, они избираются на выборах и не могут просто игнорировать мнение людей.

И если большинство выступает против войны, то власти это учитывают. И поэтому демократические государства обычно ведут себя более мирно. Но так ли это? Большинство учёных согласны: демократические страны действительно реже воюют друг с другом. Но это не единственное объяснение. Некоторые исследователи считают, что дело не только в политическом устройстве государства. Мирные отношения могут складываться ещё и потому, что эти страны как правило активно торгуют друг с другом и вместе участвуют в работе международных организаций.

Демократия и гражданские войны

«Так насколько всё-таки демократия важна для мира? На этот вопрос учёные пока не дают однозначного ответа», — говорит Ханна Шмидт. Ещё один важный момент. После Второй мировой стало меньше именно межгосударственных войн, но количество гражданских войн выросло. И это происходило даже на фоне того, что самих демократий в мире численно становилось больше. «Последние исследования показывают: в целом демократические страны действительно более мирно настроены, чем авторитарные», — говорит Карина Мросс, работающая в Немецком институте развития и устойчивости (German Institute of Development and Sustainability).

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Раньше часто говорили, что и демократии, и автократии примерно одинаково устойчивы, а наибольшие проблемы бывают у стран с переходной, неопределённой системой. Но, как подчёркивает К. Мросс, в долгосрочной перспективе это не совсем так. «Посмотрите на пример Сирии. Там семья Асадов десятилетиями единолично удерживала власть в своих руках. А потом всё рухнуло, началась страшная гражданская война. В таких странах риск насильственных выступлений и хаоса очень велик». Кроме того, как отмечает К. Мросс, особенно опасны периоды, когда автократия начинает ослаблять контроль или делать шаги в сторону демократизации. В такие моменты вероятность вспышек гражданского насилия становится ещё выше.

Имеет ли смысл поддерживать демократию извне?

Именно поэтому уже много лет обсуждается вопрос: если демократизация может привести к гражданской войне, то стоит ли вообще поддерживать этот процесс извне? Карина Мросс поставила этот вопрос в центр своей диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук. Её вывод: поддержка демократии действительно может способствовать миру — но только если она направлена на тех людей и организации внутри страны, которые сами готовы к переменам и хотят демократических реформ. С точки зрения «прекрасной России будущегоВнешняя ссылка» это очень важный вопрос: есть ли в этой стране широкий базис, заинтересованный в постпутинской демократизации?

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Карина Мросс сравнила, в частности, как развивались страны, начавшие демократические реформы после гражданских войн. С этой целью она провела полевые исследования в Непале, Бурунди и Либерии. И хотя не все эти страны сегодня можно назвать безусловно демократическими, ясно, что внешняя поддержка процессов демократизации была способна смягчить дестабилизирующие последствия гражданских конфликтов. «Внешняя поддержка помогает мирной демократизации, даже если страна пережила гражданскую войну», — говорит Карина Мросс.

Однако на вопрос, является ли «экспорт демократии» безоговорочно положительным явлением, она отвечает отрицательно. «Для успеха этого экспорта нужны местные силы, сами требующие демократических изменений. Внедрять демократию извне очень сложно», — подчёркивает она. Обязательно должен быть собственный импульс, должны быть в наличии демократические силы внутри самой страны. Только тогда внешняя поддержка может «действительно изменить ситуацию». Есть тут и другой аспект. Часто программы поддержки демократии за рубежом критикуют из-за их тесной связи с внешнеполитическими интересами тех или иных стран.

Для успеха экспорта демократии нужны местные силы, сами требующие демократических изменений

«США, например, явно увязывают поддержку демократии со своими геополитическими интересами», — говорит Карина Мросс. Это подрывает доверие к таким инициативам и ставит под сомнение их нейтральность. Однако в ряде случаев участие США действительно имело долгосрочный положительный эффект — благодаря масштабным ресурсам и способности оказывать дипломатическое давление. «На примере Либерии я смогла показать, что внешнее давление может сыграть роль, но если только внутренние институты страны ещё недостаточно сильны, чтобы сдерживать авторитарные тенденции», — поясняет эксперт.

С её точки зрения, ключевой вопрос выглядит так: что в конечном итоге оказывается важнее — поддержка демократии или экономические и политические интересы? «Если демократия оказывается на втором плане, то это серьёзно подрывает доверие к процессу демократизации и его эффективность», — отмечает Карина Мросс. Но если дипломатия действительно направлена на поддержку демократических преобразований, то тесное взаимодействие дипломатии с процессом демократизации может иметь положительный эффект.

Гибридные режимы и новая волна автократизации

Такое взаимодействие она наблюдала на примере влияния Швейцарии в Непале. С момента окончания гражданской войны в 2006 году Швейцария активно участвует в поддержке строительства демократических институтов в этой стране. Но если обратить внимание на текущую мировую тенденцию к автократизации, становится заметно: многие страны оказываются в своего рода промежуточном положении — они живут в так называемых гибридных режимах. Эти «режимы середины», как их называет К. Мросс, за последние 80 лет часто представляли собой авторитарные государства, которые в разной степени проводили внешнюю макияжную демократизацию. Сегодня к ним прибавились новые «гибридные режимы» — страны, которые пережили период демократизации, но затем вновь откатились к авторитаризму, как, например, Россия.

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Они оказались зажатыми между демократией и автократией, становясь конкурентоспособными автократиями или нелиберальными демократиями. Повышает ли эта новая волна автократизации риск гражданских войн в таких странах — пока неизвестно. Сейчас К. Мросс и её команда активно занимаются этим вопросом. «С одной стороны, мы видим, что число вооружённых конфликтов в мире сейчас довольно велико. С другой — становится всё больше стран, которые переходят к авторитаризму. Возможно, между этими процессами есть связь, но это не обязательно так», — поясняет К. Мросс. Именно поэтому они хотят тщательно изучить эту тему.

«Есть ряд аргументов, которые позволяют предположить, что количество внутренних и межгосударственных конфликтов будет и дальше увеличиваться», — говорит она. По её мнению, ключевым фактором станет то, насколько жёстко репрессивный аппарат страны, скатывающейся к авторитаризму, сможет подавить процессы демократизации. Остаётся открытым и другой важный вопрос: как повлияет на ситуацию тот факт, что сами страны, которые раньше активно поддерживали демократию за рубежом, сегодня переживают откат от демократических стандартов? Параллельно с этим фундаментальные изменения происходят и в международных организациях.

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Так, например, сегодня значительно реже, чем десять лет назад, миротворческие миссии ООН получают мандаты на содействие демократическим реформам. При этом исследования политолога Ханны Шмидт показывают, что такие миссии вполне могут иметь положительный эффект. Возможно, причина этого в том, что баланс сил внутри международных организаций тоже постепенно смещается в пользу авторитарных режимов.

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Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.