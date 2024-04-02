В Швейцарии запустили «европейскую инициативу»
Народная законодательная инициатива Für eine starke Schweiz in Europa (Europa-Initiative) («За сильную Швейцарию в Европе (Европейская инициатива)») преследует цель вписать в федеральную конституцию статью, определяющую параметры «активной европейской интеграции Швейцарии».
Тем самым альянс проевропейских организаций и ассоциаций Швейцарии хочет добиться проведения референдума на тему дальнейшего развития отношений Берна и Брюсселя. «Европейская инициативаВнешняя ссылка» вовсе не делает безальтернативным нынешний «билатеральный» формат (кооперации с ЕС) и не призывает к вступлению Швейцарии в ЕС и / или в Еврозону».
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Швейцария и ЕС хотят начать переговоры
Это сразу уточнил Томас Коттье (Thomas Cottier), профессор европейского права. Тем не менее она призвана обеспечить текущим переговорам с ЕС «попутный ветер» и послужить запасным вариантом на случай, если согласованное решение по «пакетному подходу» провалится в парламенте или потерпит поражение на референдуме.
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Понятием «пакетный подход» в Швейцарии называют стремление Берна подписать с ЕС не как в прошлом Рамочное соглашение, но третий пакет «секторальных / двусторонних» документов, среди которых – очень важный для Швейцарии договор по условиям участия Конфедерации в европейском рынке электричества.
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«В отношениях между Швейцарией и ЕС намечается прогресс»
Переговоры по «третьему пакету» уже начались. Их итоги также должны быть вынесены на обязательный референдум. У инициаторов есть время до 2 октября 2025 года, чтобы собрать необходимые для 100 000 подписей.
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ЕС и Швейцария продолжат переговоры по Рамочному соглашению
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