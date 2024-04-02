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Демократия

В Швейцарии запустили «европейскую инициативу»

В Швейцарии запустили «европейскую инициативу». Она преследует цель вписать в федеральную конституцию статью, определяющую параметры «активной европейской интеграции Швейцарии».
В Швейцарии запустили «европейскую инициативу». Она преследует цель вписать в федеральную конституцию статью, определяющую параметры «активной европейской интеграции Швейцарии». KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Народная законодательная инициатива Für eine starke Schweiz in Europa (Europa-Initiative) («За сильную Швейцарию в Европе (Европейская инициатива)») преследует цель вписать в федеральную конституцию статью, определяющую параметры «активной европейской интеграции Швейцарии». 

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Тем самым альянс проевропейских организаций и ассоциаций Швейцарии хочет добиться проведения референдума на тему дальнейшего развития отношений Берна и Брюсселя. «Европейская инициативаВнешняя ссылка» вовсе не делает безальтернативным нынешний «билатеральный» формат (кооперации с ЕС) и не призывает к вступлению Швейцарии в ЕС и / или в Еврозону».

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davos

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Швейцария и ЕС хотят начать переговоры

Этот контент был опубликован на Виола Амхерд и Урсула фон дер Ляйен согласились, что для переговоров по новому пакету двусторонних соглашений существует «идеальное окно».

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Это сразу уточнил Томас Коттье (Thomas Cottier), профессор европейского права. Тем не менее она призвана обеспечить текущим переговорам с ЕС «попутный ветер» и послужить запасным вариантом на случай, если согласованное решение по «пакетному подходу» провалится в парламенте или потерпит поражение на референдуме.

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Понятием «пакетный подход» в Швейцарии называют стремление Берна подписать с ЕС не как в прошлом Рамочное соглашение, но третий пакет «секторальных / двусторонних» документов, среди которых – очень важный для Швейцарии договор по условиям участия Конфедерации в европейском рынке электричества.

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Livia Leu

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«В отношениях между Швейцарией и ЕС намечается прогресс»

Этот контент был опубликован на По словам Ливии Лой, главного представителя Швейцарии в переговорах, ЕС, похоже, готов учитывать интересы Швейцарии.

Читать далее «В отношениях между Швейцарией и ЕС намечается прогресс»

Переговоры по «третьему пакету» уже начались. Их итоги также должны быть вынесены на обязательный референдум. У инициаторов есть время до 2 октября 2025 года, чтобы собрать необходимые для 100 000 подписей.

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Swiss and EU flags

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ЕС и Швейцария продолжат переговоры по Рамочному соглашению

Этот контент был опубликован на Совместная декларация станет основой для будущего нового раунда консультаций между Швейцарией и ЕС по поводу договорных рамок их отношений.

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В Швейцарии собрали необходимое количество подписей под инициативой, предлагающей закрепить нейтральный статус страны в Конституции.

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«Инициатива о нейтралитете» собрала 140 тыс. подписей

Этот контент был опубликован на В Швейцарии собрали 140 тыс. подписей под инициативой, предлагающей закрепить нейтральный статус страны в конституции.

Читать далее «Инициатива о нейтралитете» собрала 140 тыс. подписей
Two politicians and a Swiss flag

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Начался сбор подписей под «инициативой о нейтралитете»

Этот контент был опубликован на Союз правых сил Швейцарии начал сбор подписей под так называемой «инициативой о нейтралитете».

Читать далее Начался сбор подписей под «инициативой о нейтралитете»
ПВО

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Швейцария присоединится к европейской системе ПВО

Этот контент был опубликован на Берн намерен принять участие европейской системе ПВО Sky Shield. Каковы самые важные ключевые пункты этого проекта?

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Schweizer Bundesverfassung

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Не пора ли пересмотреть Федеральную конституцию Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Нуждается ли швейцарская Конституция в решительном обновлении, ведь ей, так или иначе, но уже исполнилось 175 лет?

Читать далее Не пора ли пересмотреть Федеральную конституцию Швейцарии?

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