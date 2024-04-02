В Швейцарии запустили «европейскую инициативу»

В Швейцарии запустили «европейскую инициативу». Она преследует цель вписать в федеральную конституцию статью, определяющую параметры «активной европейской интеграции Швейцарии». KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

Народная законодательная инициатива Für eine starke Schweiz in Europa (Europa-Initiative) («За сильную Швейцарию в Европе (Европейская инициатива)») преследует цель вписать в федеральную конституцию статью, определяющую параметры «активной европейской интеграции Швейцарии».

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en ‘Europe’ initiative launched to strengthen Swiss-EU ties Оригинал Читать далее ‘Europe’ initiative launched to strengthen Swiss-EU ties

Тем самым альянс проевропейских организаций и ассоциаций Швейцарии хочет добиться проведения референдума на тему дальнейшего развития отношений Берна и Брюсселя. «Европейская инициативаВнешняя ссылка» вовсе не делает безальтернативным нынешний «билатеральный» формат (кооперации с ЕС) и не призывает к вступлению Швейцарии в ЕС и / или в Еврозону».

Показать больше

Показать больше Швейцария и ЕС хотят начать переговоры Этот контент был опубликован на Виола Амхерд и Урсула фон дер Ляйен согласились, что для переговоров по новому пакету двусторонних соглашений существует «идеальное окно». Читать далее Швейцария и ЕС хотят начать переговоры

Это сразу уточнил Томас Коттье (Thomas Cottier), профессор европейского права. Тем не менее она призвана обеспечить текущим переговорам с ЕС «попутный ветер» и послужить запасным вариантом на случай, если согласованное решение по «пакетному подходу» провалится в парламенте или потерпит поражение на референдуме.

Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда вы можете выбрать здесь себе информационную рассылку по душе.

Понятием «пакетный подход» в Швейцарии называют стремление Берна подписать с ЕС не как в прошлом Рамочное соглашение, но третий пакет «секторальных / двусторонних» документов, среди которых – очень важный для Швейцарии договор по условиям участия Конфедерации в европейском рынке электричества.

Показать больше

Показать больше «В отношениях между Швейцарией и ЕС намечается прогресс» Этот контент был опубликован на По словам Ливии Лой, главного представителя Швейцарии в переговорах, ЕС, похоже, готов учитывать интересы Швейцарии. Читать далее «В отношениях между Швейцарией и ЕС намечается прогресс»

Переговоры по «третьему пакету» уже начались. Их итоги также должны быть вынесены на обязательный референдум. У инициаторов есть время до 2 октября 2025 года, чтобы собрать необходимые для 100 000 подписей.

Показать больше

Показать больше ЕС и Швейцария продолжат переговоры по Рамочному соглашению Этот контент был опубликован на Совместная декларация станет основой для будущего нового раунда консультаций между Швейцарией и ЕС по поводу договорных рамок их отношений. Читать далее ЕС и Швейцария продолжат переговоры по Рамочному соглашению