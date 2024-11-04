Швейцарские наблюдатели на президентских выборах в США

Во многих штатах США голосование уже началось, как, например, здесь, во Флориде. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направила в США почти две с половиной сотни наблюдателей, среди них находятся и швейцарцы Саша Альдеризи и Жан-Люк Аддор. Как они оценивают ситуацию накануне судьбоносных выборов с учетом звучащих со всех сторон многочисленных обвинений в подтасовках и фальсификациях, отравляющих избирательный процесс?

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«Я прибыл в Соединенные Штаты 3 октября. После брифинга в Вашингтоне я отправился в Салем, столицу штата Орегон, а сейчас я в городе Бернс-Сити (Burns City), Индиана», — говорит Саша Альдеризи (Sascha Alderisi), эксперт в области избирательных процессов. Сейчас в США раннее утро, мы связались с ним по телефону, и он рассказывает о том, как он вот уже более двух недель путешествует по «одноэтажной Америке» вместе с другим наблюдателем, представителем Норвегии. «Мы заходили на окружные избирательные участки, встречались с местными чиновниками, общественными организациями и смотрели, как идет подготовка к голосованию 5 ноября».

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Швейцарец Саша Альдеризи входит в состав Миссии по наблюдению за выборами в США, организованной по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с 2008 года. Созданная в 1990 году ОБСЕ имеет мандат на мониторинг во всех 57 странах-членах ОБСЕ порядка соблюдения международных демократических стандартов, кроме того, эта организация имеет право осуществлять в этих странах общий надзор за обеспечением проведения свободных и справедливых выборов.

Саша Альдеризи, выросший в италоязычном кантоне Тичино, накопил уже большой опыт такой работы, в наблюдательных миссиях он участвует не в первый раз, за его плечами работа в таких странах, как Азербайджан, Грузия, Турция, Албания, Беларусь. Однако за выборами в США он будет наблюдать первый раз в своей карьере. «Всего нас 64 наблюдателя из 17 стран, шесть из которых имеют швейцарский паспорт. Они разделены на команды по два эксперта, за каждой из команд закреплены по два штата. Я буду с моим коллегой из Норвегии наблюдать за президентскими выборами в штатах Орегон и Вашингтон», — рассказывает Саша Альдеризи.

Саша Альдеризи (справа) со своим норвежским коллегой Хансом Кристеном Кнаэвелсрудом (Hans Christen Knævelsrud) перед голосовательной урной в городе Каньон-Сити, штат Орегон. Sascha Alderisi

В разных штатах США порядок присутствия международных наблюдателей регулируется по-разному: например, Теннесси, как и 17 других штатов, вообще запрещает присутствие международных наблюдателей, в то время как другие штаты, такие как Калифорния, Миссури или Небраска, такую опцию допускают. Саша Альдеризи принадлежит к группе так называемых «долгосрочных наблюдателей за выборами от БДИПЧ ОБСЕ». В стране он присутствует уже примерно месяц, наблюдая за тем, как организован избирательный процесс. Такой формат мониторинга приобретает сейчас особенно важное значение, с учетом обвинений со стороны Дональда Трампа относительно якобы имевших место в 2020 году мошенничестве и фальсификациях, а это сценарий, который, по его мнению, может повториться и в этом году.

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«Выступая в роли технического эксперта, я наблюдаю за правоприменительной практикой, принимаю к сведению увиденное и не вмешиваясь в избирательный процесс. Я не полицейский, однако потом я составляю отчет, в котором фиксирую свои наблюдения, отмечаю возможные нарушения и формулирую рекомендации». Первый промежуточный отчетВнешняя ссылка был уже опубликован Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 23 октября 2024 года.

Помимо краткого изложения целей наблюдательной миссии и общих правил избирательного процесса в США, в этом документе освещаются основные проблемы, связанные с нынешними президентскими выборами, в том числе и с тем, как предвыборная кампания освещается в СМИ. И в этом плане эксперты и наблюдатели уже выразили свою обеспокоенность по поводу широкомасштабных кампаний дезинформации, источники которых находятся как в США, так и за их пределами.

Внешний контент

«Нынешняя предвыборная кампания характеризуется весьма агрессивной, конфронтационной риторикой, с личными нападками и подстрекательскими высказываниями», — указывается в тексте доклада. В этом документе также изложена вся правовая база процесса разрешения избирательных споров и конфликтов, и подчеркивается, что на данный момент суды уже завалены исковыми заявлениями от разных кандидатов, политических партий и общественных организаций.

Две сотни одних только парламентариев

Миссии по наблюдению за выборами координируются, как уже было указано, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. На нынешних выборах в США решено было отказаться от краткосрочных наблюдателей, которые обычно направляются в свою командировку незадолго до дня выборов. В этом году за выборами в США по линии ОБСЕВнешняя ссылка будут следить около 180 депутатов. От Швейцарии наблюдать за ходом голосования будет национальный советник (так в Швейцарии называют парламентариев федерального парламента) Жан-Люк Аддор (Jean-Luc Addor) от правой Швейцарской народной партии (SVP), самой сильной партии страны.

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«Я отправился в Соединенные Штаты 1 ноября и уже на следующий день провел брифинг в Вашингтоне», — говорит нам депутат, который не скрывает своих политических предпочтений: на предыдущих выборах 2020 года он отдавал предпочтение Дональду Трампу. «Вместе с полутора десятками других парламентариев и в паре с коллегой из германского Бундестага мне предстоит наблюдать за ходом голосования в штате Невада, в одном из так называемых «колеблющихся штатовВнешняя ссылка».

Швейцария в роли наблюдателя Швейцария впервые приняла участие в миссии по наблюдению за выборами, отправив экспертов в составе миссии ООН в Намибию, в 1989 году. Тогда, с окончанием холодной войны, многие государства стремились построить у себя демократические институты, укрепив с помощью свободных и честных выборов собственную легитимность. Швейцария, в конституции которой записана задача способствования демократии по всему миру, стремится как более плотно сопровождать процессы демократизации. Один из форматов такой работы: участие в многочисленных мониторинговых миссиях ОБСЕ. Каждый год в январе Федеральный департамент / министерство Иностранных дел Швейцарии (ФДИД / EDA) определяет, в каких наблюдательных выборных миссиях будет участвовать и Швейцария. Выбор миссий основывается на разных критериях, в том числе и на общей политической ситуации и ситуации в области безопасности в данном регионе. Перед выполнением своей первой миссии наблюдатели, отобранные из числа экспертов, проходят недельную спецподготовку. Организации-партнёры (Европейский союз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организация американских государств) сообщают пулу швейцарских экспертов о планируемых миссиях. После логистической подготовки, включающей оформление виз, первыми отправляются в командировку «долгосрочные наблюдатели», за ними с интервалом в шесть-восемь недель следуют «краткосрочные». В конце миссии эксперты по итогам выборов и голосований обобщают свои наблюдения в отчете отравляемом, в том числе, в МИД Швейцарии. Источник: ФДИД / EDAВнешняя ссылка

В Швейцарии он представляет город Сьон, кантон Вале, в состав швейцарской делегации на Парламентской Ассамблее ОБСЕВнешняя ссылка он вошел в декабре 2023 года. Поэтому это его первая миссия в качестве наблюдателя за выборами. «Наше внимание, естественно, будет сосредоточено на самом дне голосования, то есть дне 5 ноября. Это будет насыщенный день, который начнется с рассветом и закончится поздно вечером». Жан-Люк Аддор, юрист по профессии, намерен посетить как можно больше избирательных участков, с тем чтобы лично проверить, например, достаточно ли там персонала и могут ли избиратели голосовать без всяких ограничений. После этого все свои наблюдения он отправит на адрес основной миссии ОБСЕ в Вашингтоне.

В США понятия не имеют, что такое ОБСЕ

«Ставки высоки не только для США, но и для всего мира, ведь исход выборов определит международную политику ближайших лет и повлияет, например, на позицию США в отношении войны в Украине, конфликта на Ближнем Востоке или американских обязательств относительно НАТО». В этом Жан-Люк Аддор убежден абсолютно. Он вспоминает выборы четырехлетней давности, когда Дональд Трамп не признал итоги выборов, говоря о «фальсифицированном и коррумпированном голосовании». «Присутствие наблюдателей от ОБСЕ может укрепить уверенность населения (в том, что их не обманут) и поддержат доверие к (итогам) голосованию», — говорит швейцарский депутат.

Депутат Национального совета (большой палаты парламента Швейцарии) Жан-Люк Аддор (Jean-Luc Addor) будет наблюдать за выборами в штате Невада. Keystone / Anthony Anex

Жан-Люк Аддор подчеркивает, что «мы не являемся международной юридической инстанцией. Не нам решать, насколько легитимными окажутся итоги выборов, тем более что в США вообще мало кто понимает, что такое ОБСЕ. Так что именно американский народ и будет в итоге судить о степени легитимности результатов голосования». Миссия делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ завершится 6 ноября 2024 года публикацией предварительного отчета и совместной пресс-конференцией с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Тамаш Мешерич (Tamás Meszerics), венгерский эксперт, возглавляющий миссию БДИПЧ, и Пиа Каума (Pia Kauma), финская парламентарий, представят свою первоначальную оценку итогов выборов через месяц. «Окончательный отчет ОБСЕ о выборах в США будет обнародован через несколько месяцев, текст доклада будет включать в себя всесторонний анализ всех этапов выборов и развёрнутые рекомендации по совершенстсованию избирательных процессов», — говорит Саша Альдеризи. Его миссия завершится 10 ноября 2024 года, когда, проведя в США почти месяц, он вернется домой.

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Италоязычный оригинал отредактирован Даниэле Мариани (Daniele Mariani) и Беньямином фон Вилем (Benjamin von Wyl), русскоязычный оригинал подготовлен, выправлен, проверен и отредактирован русскоязычной редакцией SWI / ип / ап.