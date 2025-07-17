Как преодолеть прививочный скептицизм: опыт Швейцарии

В Швейцарии одним из таких способов стало активное сотрудничество властей с медиками сферы комплементарной медицины. Keystone / Salvatore Di Nolfi

В Швейцарии одним из инструментов преодоления так называемой «нерешительности в отношении вакцинации» стало активное сотрудничество с медиками сферы так называемой «комплементарной медицины».

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Укололся и пошел — так было в прошлом. В наши дни вопрос вакцинации окончательно приобрёл едва ли не религиозный характер. И это при том, что вспышки заболеваний, которые вполне можно предотвращать с помощью прививок, таких как корь или коклюш, вновь всё чаще становятся темой «горячих новостей». Причём речь идёт часто не только о странах с ограниченным доступом к медицинской помощи, но и о регионах, где вакцины широко доступны и даже бесплатны. В 2024 году Европа зафиксировала рекордное за последние 25 лет число случаев кори.

В США продолжающаяся вспышка этой болезни уже привела к первым смертельным случаям, и теперь страна рискует потерять достигнутый в 2000 году статус государства, окончательно ликвидировавшего этот недуг. Иммунизация остаётся одним из важнейших инструментов контроля и ликвидации инфекционных заболеваний. Однако в последние годы снижение охвата вакцинацией заметно повысило риск распространения опасных инфекций.

Швейцарский опыт показывает, что важную роль в противодействии прививочному скептицизму может играть сотрудничество властей с представителями так называемой комплементарной и альтернативной медицины. Эти специалисты хорошо интегрированы в общую систему здравоохранения и часто воспринимаются пациентами как более открытые и понимающие их потребности люди. Как подчёркивает Хайди Ларсон (Heidi Larson), профессор антропологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine), скептицизм — это вовсе не обязательно полный отказ от вакцинации, а скорее состояние неопределённости и колебаний перед принятием решения о прививках.

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Чтобы глубже понять причины такой ситуации, Хайди Ларсон основала в 2010 году проект Vaccine Confidence Project. «Неправильно делить людей только на тех, кто „за“ или „против“ прививок, — предупреждает и Михаэль Демль (Michael Deml) из Инфекционного отделения Кантональной клиники кантона Базель-сельский. — Тут всё гораздо сложнее и требует более тонкого подхода». По его словам, люди могут сомневаться в конкретной вакцине, беспокоиться о количестве прививок у их детей или задаваться вопросами из-за услышанной где-то информации. Существует целый спектр факторов, но доля тех, кто полностью отвергает вакцинацию, на самом деле очень мала — около 1–2% от населения Швейцарии.

Согласно исследованию, опубликованному в 2022 году, аналогичный показатель составляет примерно 3% в Великобритании и 7% в США и Канаде. Эти группы людей хоть и немногочисленны, но часто очень заметны и активно заявляют о себе. На это указывает и Филипп Дрезен (Philipp Dreesen), профессор Высшей школы прикладных наук Цюриха (ZHAW). Он возглавляет исследовательский проект, посвящённый общественным дискуссиям о вакцинации в немецкоязычной части Швейцарии и характеру их эволюции в период с 2000 по 2025 год. «Существует гораздо более многочисленная, хотя и менее заметная часть населения, которая просто колеблется или проявляет осторожность. Именно на эту не определившуюся до конца группу и должны быть направлены усилия органов общественного здравоохранения, поскольку такие люди остаются открытыми для достоверной информации и разъяснений», — продолжает учёный.

Старые страхи, новые платформы

«Прививочный скептицизм — явление далеко не новое. Он существует с тех пор, как появились первые вакцины», — говорит Филипп Дрезен. Хотя конкретные причины могут со временем меняться и различаться от человека к человеку, основные опасения остаются прежними: возможные побочные эффекты, вопросы безопасности и реальная необходимость той или иной конкретной вакцины. За последние десятилетия, как отмечает Хайди Ларсон, уровень сомнений и колебаний относительно прививок значительно вырос. Эксперты связывают этот тренд с влиянием социальных сетей, позволяющих дезинформации распространяться в ураганном темпе и подпитывать людские сомнения.

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В 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала прививочный скептицизм одной из десяти основных угроз глобальному здоровью, и эта проблема остаётся актуальной. В декабре 2024 года генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус подтвердил, что его организация продолжит уделять первоочередное внимание борьбе с фейковыми новостями, ложной информацией, теориями заговора и дезинформацией, подрывающими доверие к научно обоснованным мерам в области здравоохранения, включая программы иммунизации. По данным опроса, проведённого Европейской комиссией совместно с проектом Vaccine Confidence Project, доверие к вакцинам среди населения стран ЕС в последние годы заметно снизилось.

Доля респондентов, считающих вакцины «важными», упала с примерно 92% в 2020 году до 81,5% в 2022 году. Снижение зафиксировано во всех 27 странах Европейского союза, за исключением Швеции. Доверие к эффективности вакцин сократилось с 89,7% до 85,6%, а в 16 странах менее 80% опрошенных согласились с утверждением, что «вакцины безопасны». В Швейцарии же этот показатель за тот же период времени остался относительно стабильным, но также сравнительно низким — около 69%. Как отмечает Михаэль Демль, в странах с высоким уровнем доходов на душу населения существует определённая связь между прививочным скептицизмом и принадлежностью к среднему и высшему классу, а также к социальным группам с высоким уровнем образования и с повышенным вниманием к собственному здоровью. Люди, которые регулярно занимаются спортом, следят за сбалансированным питанием и активно ищут информацию о лекарствах и здоровье, чаще других ставят под сомнение необходимость прививок.

Корреляция, а не прямая связь

В Швейцарии эта тенденция пересекается с более широким использованием так называемой комплементарной и альтернативной медицины (КАМ). Под комплементарной медициной понимаются подходы и методы, которые применяются в дополнение к стандартной доказательной медицине, а не вместо неё. Цель таких методов, как правило, — улучшение самочувствия, профилактика или облегчение симптомов. Альтернативная медицина, напротив, нередко предлагает замену стандартного лечения. По статистике, услуги КАМ в Швейцарии куда более популярны среди людей, проявляющих сомнения в отношении вакцинации, однако, как подчёркивает Михаэль Демль, речь идёт лишь о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи: «Это не означает, что одно вызывает другое».

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Ключевым элементом в преодолении прививочного скептицизма остаётся степень доверия населения в целом к системе здравоохранения и уверенность пациентов и родителей в том, что никто не будет их принуждать к вакцинации. «Чтобы люди доверяли информации, они должны сначала доверять её источнику», — подчёркивает Михаэль Демль. В Швейцарии доверие к медикам и медицинским работникам остаётся высоким — именно они, по словам Михаэля Демля, и являются основным источником информации для родителей, интересующихся вакцинацией своих детей. При этом одной из особенностей швейцарской системы здравоохранения является высокая распространённость услуг комплементарной и альтернативной медицины.

По данным опросов, около 30% населения Швейцарии регулярно пользуются такими методами, как акупунктура, гомеопатия, антропософская медицина (включающая массаж, физические упражнения и консультации) и фитотерапия (лечение травами). Эти услуги даже оплачиваются базовой медицинской страховкой при условии, что их оказывает врач, имеющий соответствующий сертификат. Согласно информации Михаэля Демля, пациенты чувствуют себя более комфортно, обсуждая вопросы вакцинации именно с врачами, практикующими КАМ, которых часто воспринимают как более нейтральных и открытых к диалогу людей. «Типичный подход таких медиков заключается в следующем: мы здесь, чтобы предоставить информацию и ответить на все ваши вопросы, но окончательное решение остаётся за вами», — поясняет Михаэль Демль.

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По его мнению, такой подход способствует более открытому общению, снижает уровень тревожности и помогает людям почувствовать себя услышанными — и всё это может играть ключевую роль в преодолении прививочного скептицизма. В то же время традиционные врачи нередко воспринимаются в качестве представителей власти, оказывающей давление и принуждающей к вакцинации. По словам Михаэля Демля, врачи зачастую объективно ориентированы на достижение высоких показателей вакцинации, из-за чего людей, проявляющих сомнения, они нередко считают «проблемными пациентами».

Совершенствовать коммуникацию

«Мы провели в Швейцарии онлайн-опрос почти двух тысяч врачей, фармацевтов, акушерок и медсестёр. Почти все выразили желание пройти дополнительное обучение — в первую очередь по коммуникации с пациентами», — говорит Михаэль Демль. По его мнению, медицинское сообщество должно изменить свой образ мысли и начать воспринимать скептически настроенных людей не как противников, а как возможность укрепить доверие общества к системе здравоохранения — особенно с учётом влияния социальных сетей. Акцент на коллективном иммунитете и в самом деле часто приводит к тому, что внимание врачей смещается с индивидуальных потребностей пациента на «общественное благо»..

Укололся и пошел — так было в прошлом. В наши дни вопрос вакцинации окончательно приобрёл едва ли не религиозный характер. Keystone / Michael Buholzer

И некоторые люди начинают чувствовать, что их не слышат или что на них оказывают давление. «В такой ситуации не стоит уповать только на призывы к социальной ответственности. Они, как правило, менее эффективны, чем обращения, которые подчёркивают личные и семейные выгоды», — поясняет Маттео Галицци (Matteo Galizzi), доцент кафедры бихевиористики Лондонской школы экономики. По его словам, чрезмерный акцент на коллективном иммунитете может дать даже обратный эффект: у людей возникает ложное чувство безопасности — «мне не нужно вакцинироваться, ведь меня уже защищают другие».

Что делать? В таких условиях введение обязательной вакцинации может показаться простым решением, но на практике это часто приводит к обратному результату. «С мерами принуждения нужно быть крайне осторожными, они могут усилить антиправительственные настроения и подогреть подозрения в скрытых мотивах такой политики», — отмечает Маттео Галицци. Швейцария традиционно придерживается иного подхода. Федеральное ведомство здравоохранения (BAG) — подразделение МВД, отдельного Минздрава в стране нет — рекомендует прививать младенцев и детей от ряда заболеваний, но ни одна из этих прививок не является обязательной. Посещение детских садов и школ в Швейцарии не зависит от вакцинационного статуса ребёнка. Такая практика отражает ориентацию на добровольные решения граждан, основанные на личной ответственности и здравом смысле.

Пандемия изменила восприятие вакцинации

Пандемия COVID-19 резко изменила отношение общества к вакцинации. «До COVID-19 значительная часть населения поддерживала вакцинацию, но пассивно, — отмечает Хайди Ларсон. — Особенно это касалось взрослых без маленьких детей, которые просто ещё не задумывались о прививках вроде вакцины от гриппа. Они не искали активно информацию о вакцинации». Эта ситуация изменилась буквально за одну ночь. В Интернете стал доступен огромный объём информации — и дезинформации. Всё это не обязательно превратило людей в противников вакцинации, но у многих появились законные сомнения и вопросы. И Хайди Ларсон, и Филипп Дрезен подчёркивают: наблюдение за научным прогрессом в режиме реального времени, наряду с постоянно меняющимися рекомендациями властей, вполне могло подорвать доверие людей к вакцинации.

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«Если сначала эксперты или власти говорят одно, а потом меняют позицию — даже по веским научным причинам — это способно подорвать уверенность людей (в наличии объективной истины)», — говорит Филипп Дрезен. Пока доверие к науке и учёным в целом остаётся высоким по всему миру. Это подтверждают исследования Edelman Trust Institute и Global Listening Project — международной организации, соучредителем и председателем которой является Ларсон. Тем не менее, как отмечает Филипп Дрезен, «дискуссия о вакцинации стала более поляризованной». По его словам, такая тенденция существовала и раньше, но пандемия COVID-19 сделала её особенно заметной. Чтобы противостоять влиянию альтернативных нарративов, специалисты по коммуникации должны пересмотреть свой подход к информированию общества.

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«Мы должны доносить информацию с большей актуальностью, с эмоциональным откликом и эмпатией», — подчёркивает Хайди Ларсон. Такой подход Швейцария применяет уже много лет, в том числе в формате сотрудничества с представителями комплементарной медицины. Хайди Ларсон также рекомендует активно привлекать неформальных лидеров — даже если они не являются профессиональными медиками. «Важно понять, кто эти люди, которые сомневаются в вакцинации, и включить их в стратегию коммуникации. Повысить уровень принятия вакцин возможно, но крайне важно своевременно реагировать на возникающие у людей опасения», — заключает она.

Итак:

Как преодолеть прививочный скептицизм: три вывода из опыта Швейцарии

Опыт Швейцарии показывает, что борьба с недоверием к вакцинации требует не давления, а уважительного диалога. Эффективными мерами должны / могут быть:

✔ привлечение к работе специалистов комплементарной медицины, ведь их пациенты часто воспринимают как нейтральных и готовых к диалогу людей;

✔ переход от абстрактных призывов к коллективной ответственности к акценту на личную выгоду и здоровье семьи;

✔ укрепление доверия через прозрачную, честную коммуникацию и сотрудничество с уважаемыми локальными неформальными лидерами.

Такой подход помогает не принуждать, а убеждать — и именно это даёт результат.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована для целевой аудитории и научно отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

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