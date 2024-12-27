Поздравление с Новым 2025 годом и одна просьба

Дорогие читатели и читательницы, дорогие друзья портала Swissinfo!

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То, что волнует мир и вас в этом мире, волнует также портал Swissinfo и Швейцарию. И прежде всего нас волнует осознание того, что глобальные проблемы часто напрямую определяют характер тех или иных мимолетных эпизодов нашей собственной самой обычной повседневной жизни. Какие это проблемы?

Кризис западных ценностей, вопросы прав человека и международных санкций, процессы деглобализации и новые властные парадигмы, мировой порядок, влияние на который оказал в 2024 году ряд выборов в важных странах, после которых геополитический ландшафт во многом стал совсем иным. Кроме того, мы не должны забыть изменения в динамике мировой торговли, особенно в контексте отношений между США и Китаем, большую роль играли озабоченности, связанные c экологическими рисками, включая аномальные погодные явления в Швейцарии (шторма и наводнения). Наконец, в 2024 году использование искусственного интеллекта стало без сомнения частью нашей повседневной жизни.

Швейцария, будучи одной из самых глобализированных стран мира, находится в самом центре всех этих событий. Взаимные недопонимание и напряженность все чаще становятся в мире причиной расколов и поляризации. И для того, чтобы наводить мосты между странами и людьми, нам нужны средства массовой информации. И именно эту ответственность мы и берем на себя вот уже 90 лет. Мы занимаемся швейцарской журналистикой, надежной и качественной, мы содействуем межкультурному диалогу, глобальному взаимопониманию и сближению порой полярных позиций.

Голос Швейцарии в мире с 1935 года

Мы рады, что в 2024 году нам удалось охватить своими публикациями глобальную аудиторию размером в почти 40 миллионов человек. Этот показатель является для нас важным стимулом и на следующий 2025 год. От имени всей команды портала швейцарского иновещания Swissinfo мы хотели бы поблагодарить вас за вашу верность и преданность. Нашу команду составляют около сотни профессионалов сферы СМИ и множество внештатных сотрудников-фрилансеров. И все мы: «Голос Швейцарии в мире с 1935 года».

Мы продолжим работать в соответствии с этой философией и в следующем 2025 году, предлагая вам базирующуюся на фактах, ясную и порой неожиданную журналистику. В новом году портал Swissinfo продолжит уделять особое внимание вопросам геополитики, позициям Женевы международной, глобальным изменениям в области демократии, Швейцарии как мирового значения площадке развития передовых науки и техники, мы будем и дальше освещать глобальные связи транснациональных компаний в сфере фармацевтической и пищевой промышленности, нас будут волновать также вопросы, касающиеся швейцарских общества, идентичности и культуры.

Почему портал Swissinfo по-прежнему необходим

В 2025 году портал швейцарского иновещания Swissinfo и в целом участие Швейцарии и общественного медиахолдинга SRG SSR в международном информационном сотрудничестве столкнулись с политическими решениями, которые поставят под угрозу самое существование единственной медиакомпании Швейцарии, занимающейся вещанием на иностранную аудиторию.

В сентябре 2024 года Федеральный совет (кабинет министров страны) предложил в рамках обширного пакета мер жесткой экономии бюджетных расходов сократить в два раза начиная с 2027 года финансирование программы вещания на зарубежную аудиторию, в которую помимо порталов Swissinfo и tvsvizzera.it входит участие медиахолдинга SRG SSR в телеканалах 3SAT (Германия, Австрия, Швейцария) и TV5 Monde. Это решение напрямую касается нашего будущего.

Уверенный голос Швейцарии, слышный за рубежом, укрепляет экономические позиции нашей страны на мировой арене, доносит до иностранной аудитории на ее родном языке вопросы трактовки современной Швейцарией своей политики нейтралитета, он помогает иностранной публике адекватно воспринимать достижения швейцарских науки и культуры. На основе каких умозаключений Федеральный совет пришел к выводу, что всё это больше никому не нужно и не заслуживает финансовой поддержки?

Объявленное возможное сокращение финансирования голоса Швейцарии за рубежом имело бы самые серьезные последствия как для Швейцарии в целом, так и для ее открытого всем глобальным ветрам информационного пространства. Если вы ищете информацию о Швейцарии за рубежом на английском, испанском или русском языках, то первое, что вы найдете в сети — это материалы портала Swissinfo. Без него пользователи в США, Китае и России больше не смогут находить актуальную неподцензурную информацию на своих родных языках, у них не будет уверенности в том, что в их результатах сетевого поиска появится достоверная и проверенная информация из Швейцарии и о Швейцарии.

И здесь мы обращаемся к вам с просьбой

Расскажите нам, почему портал Swissinfo по-прежнему необходим вам и в будущем. Сообщите нам также, что мы должны были бы улучшить в нашей работе, чтобы оставаться полезными для вас. Напишите нам также, даже если вы убеждены в обратном. Изложите свои аргументы рационально и уважительно.

Мы открыты для дискуссии и с нетерпением ждем ваших откликов.

От имени всей команды портала Swissinfo мы желаем вам счастливого Нового года, в котором, хотелось бы верить, будет хотя бы немного меньше политической напряженности и чуть больше позитивных возможностей.

С наилучшими пожеланиями Лариса Билер, директор портала Swissinfo