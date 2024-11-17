Тайна золотого бюста императора Марка Аврелия

Золотой бюст Марка Аврелия — самый ценный артефакт в истории швейцарской археологии. SWI swissinfo.ch

Золотой бюст Марка Аврелия — самый ценный артефакт в истории швейцарской археологии. Никто не оспаривает его научную, историческую и материальную ценность, однако вопрос остаётся: а что если моделью для этого бюста послужил вовсе не знаменитый римский философ на троне, а галльский император-сепаратист? Недавно в Швейцарии появилась на этот счет новая теория.

7 минут

Мы не ошибемся, если скажем, что артефакт, известный как золотой бюст императора Марка Аврелия, — это самая ценная находка в истории швейцарской археологии. Прекрасно сохранившийся, бюст действительно впечатляет: его высота 33,5 см, вес 1,6 кг, а отлит бюст из чистого 24-каратного золота (999 проба, самое химически чистое золото, которое только возможно произвести).

Бюст этот настолько (бес)ценен, что хранится он сейчас в сейфе Кантонального банка кантона Во в Лозанне, а тот бюст, которым можно полюбоваться в Римском музее в городе Аванш (Römisches Museum AvenchesВнешняя ссылка), является лишь его точной копией. Найден был оригинал в 1939 году так же в этом небольшом городке в кантоне Во, который когда-то под именем Авентикум (AventicumВнешняя ссылка) был столицей римской провинции Гельвеция (Римская Швейцария).

Бюст нашли безработные

Интересны обстоятельства нахождения бюста: раскопки, в результате которых был обнаружен этот уникальный исторический памятник, проводились безработными в рамках специально в период экономического кризиса организованных общественных работ. Бюст представляет собой бородатого мужчину в самом расцвете сил с двумя морщинами на лбу и с так называемым нагрудником, частью латного доспеха, прикрывающим грудную клетку спереди. Никаких надписей, которые помогли бы идентифицировать личность этого человека, на бюсте нет.

Показать больше

Показать больше Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

С уверенностью можно сказать только одно: бюст сделан из золота, а значит, это могла быть только августейшая особа, человек императорского ранга. Вскоре после нахождения бюста на археологическом конгрессе в Берлине эксперты, после долгих обсуждений, решили, что это должен быть не кто иной, как знаменитый Марк Аврелий (Marcus Aurelius Antoninus; 121–180), римский император (161–180 годы) из династии Антонинов. Насколько необычен бюст, настолько же исключителен был и этот император. Он принадлежал к последователем позднего стоицизма и философии Эпиктета, был последним из когорты так называемых «пяти хороших императоровВнешняя ссылка».

Показать больше

Показать больше Сокровища археологии в полях швейцарской провинции Этот контент был опубликован на Мозаичные фрагменты, обнаруженные в городе Орб, на данный момент являются одной из самых значительных археологических находок к северу от Альп. Читать далее Сокровища археологии в полях швейцарской провинции

Потомкам он оставил свои философские записки, 12 написанных на греческом языке «книг», которым обычно приписывают общее название «К самому себеВнешняя ссылка» (Τὰ εἰς ἑαυτόν, так же «Наедине с собой», «Рассуждения о самом себе»). Выделяя в человеке три начала, душу (пневму), тело (плоть) и интеллект (разум, или «нус»), Марк Аврелий особое внимание уделяет именно разуму. Борода и две заметные морщины на лбу, которые запечатлены на бюсте, — это как раз классические внешние атрибуты античных философов, так что моделью для этого бюста вполне мог быть именно Марк Аврелий.

Конкуренты и претенденты

Но это только лишь одна из многих гипотез, тем более что носили бороду примерно полтора десятка римских императоров. Есть у него и конкуренты. Прежде чем в 1939 году археологи сошлись на Марке Аврелии, они сначала исходили из того, что бюст изображает его предшественника Антонина Пия Благочестивого (Titus Antoninus Pius), римского императора, правившего с 138 по 161 год, четвёртого из «пяти хороших императоров». Другая теория, появившаяся в 1980-х годах, утверждала, что перед нами не менее культовый персонаж, а именно Юлиан Отступник (Iulianus Apostata; 331 или 332 — 26 июня 363), тоже император-философ, противник христианства (именно ему Джулиан «Шум времени» Барнс посвятил свой роман «Элизабет ФинчВнешняя ссылка»). Юлиан тоже был сторонник ношения бороды и реставрации греческих традиций на основе римского неоплатонизма.

Археологические раскопки в городе Аванш (Avenches) в 46 км к юго-западу от Берна позволили лучше понять образ жизни галлов, живших на территории будущей Конфедерации в эпоху поздней Античности. SMRA / A. Schenk H. Amoroso

И вот недавно в журнале Passé Simple, ежемесячном франкоязычном швейцарском археологическом журнале, была представлена новая теория. Ее выдвинул проф. Мишель Фукс (Michel FuchsВнешняя ссылка), почетный профессор археологии Лозаннского университета и автор многочисленных публикаций о городе Аванш. С его точки зрения, перед нами Гай Пий Эсувий Тетрик (Gaius Pius Esuvius Tetricus), известный в римской историографии как Тетрик I, император Галльской империи (Imperium GalliarumВнешняя ссылка), государства, возникшего на территории римской Галлии во время т. н. «кризиса 3 века».

Показать больше

Показать больше Швейцарские водоемы для римской торговли Этот контент был опубликован на Город Аванш (Avenches), тогдашний Авентикум (Aventicum), был римской столицей на территории будущей Швейцарии, контролируя обширную территорию. Предметы, найденные в этом регионе и частично выставленные на всеобщее обозрение в рамках проекта «EntreLacs», показывают, насколько важными были реки и озера Гельвеции для поддержания торговли между галло-римскими городами. (Julie Hunt, swissinfo. ch) Читать далее Швейцарские водоемы для римской торговли

Как и другие историки до него, Мишель Фукс отмечает, что на всех известных изображениях Марка Аврелия тот представлен с кудрявыми волосами, чего нельзя сказать о том, кого увековечили в виде бюста из Аванша. Одновременно на многочисленных монетах, отчеканенных галльскими императорами, можно увидеть и Тетрика, внешний вид которого во многом совпадает с чертами человека, отлитого в золоте. «У него были тонкий нос, ухоженная борода, волосы, частично зачесанные вверх, гладкие сзади, звездообразно уложенные на макушке, и всё это очень похоже на то, что мы знаем по бюсту из Аванша», — заявил недавно Мишель Фукс в эфире франкоязычного швейцарского общественного телеканала RTS.

Ненадёжные доказательства

Монеты, найденные в Аванше, также показывают, что этот город был на стороне сепаратистов Галльской империи, а не в лагере законных римских императоров. Новая теория Мишеля Фукса еще ничего не доказывает окончательно. С точки зрения Дени Генекванда (Denis Genequand), директора Римского музея в Аванше, все эти «доказательства» весьма и весьма ненадежные. «Изучение римских портретов — это вообще очень неточная наука, которая тем более давно уже не в моде. Единственные известное нам изображение Тетрика — это его профили на монетах. Чтобы провести действительно научное сравнение, нужно иметь и другие источники, например статуи», — заявил недавно Дени Генекванд в ежедневной швейцарской газете La Liberté.

Показать больше

Показать больше Римское наследие в Швейцарии: 2000 лет городу Аванш Этот контент был опубликован на Римскому городу Авентикум, более известному сегодня под именем Аванш, исполняется 2000 лет. Читать далее Римское наследие в Швейцарии: 2000 лет городу Аванш

По его мнению, Марк Аврелий — это на сегодня наиболее вероятная версия. Мишеля Фукса такой скептицизм не удивляет. «Оказывается, сейчас очень нежелательно дерзко прикасаться к версии внешнего облика Марка Аврелия, да к тому же ещё запечатленной в виде золотого бюста. Такое атрибутирование очень удобно в том смысле, что оно дает нам возможность любоваться на римского императора par excellence, да еще такого, как этот, которому пытались подражать все его преемники и которого так восхваляли поздние авторы», — пишет историк в журнале Passé SimpleВнешняя ссылка.

Показать больше Дебаты Ведёт: Зено Дзокателли Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам! Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся! Присоединяйтесь к дискуссии 3 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Вероятно, мы в итоге так никогда и не придем к единому мнению относительно личности того, кто был моделью для золотого бюста. Но всем понятно, что мы имеем дело с совершенно исключительным артефактом. «Это ведь золотой бюст римского императора в очень хорошей степени сохранности по сравнению с другими известными золотыми бюстами это просто гигант. И в любом случае он был и остаётся уникальной находкой», — указал недавно Дени Генекванд в интервью телеканалу RTS.

Перевод с французского на немецкий: Кристиан Раафлауб (Christian Raaflaub), перевод на русский язык, адаптация и научное редактирование: русскоязычная редакция SWI / ип / ап.