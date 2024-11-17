Тайна золотого бюста императора Марка Аврелия
Золотой бюст Марка Аврелия — самый ценный артефакт в истории швейцарской археологии. Никто не оспаривает его научную, историческую и материальную ценность, однако вопрос остаётся: а что если моделью для этого бюста послужил вовсе не знаменитый римский философ на троне, а галльский император-сепаратист? Недавно в Швейцарии появилась на этот счет новая теория.
Мы не ошибемся, если скажем, что артефакт, известный как золотой бюст императора Марка Аврелия, — это самая ценная находка в истории швейцарской археологии. Прекрасно сохранившийся, бюст действительно впечатляет: его высота 33,5 см, вес 1,6 кг, а отлит бюст из чистого 24-каратного золота (999 проба, самое химически чистое золото, которое только возможно произвести).
Бюст этот настолько (бес)ценен, что хранится он сейчас в сейфе Кантонального банка кантона Во в Лозанне, а тот бюст, которым можно полюбоваться в Римском музее в городе Аванш (Römisches Museum AvenchesВнешняя ссылка), является лишь его точной копией. Найден был оригинал в 1939 году так же в этом небольшом городке в кантоне Во, который когда-то под именем Авентикум (AventicumВнешняя ссылка) был столицей римской провинции Гельвеция (Римская Швейцария).
Бюст нашли безработные
Интересны обстоятельства нахождения бюста: раскопки, в результате которых был обнаружен этот уникальный исторический памятник, проводились безработными в рамках специально в период экономического кризиса организованных общественных работ. Бюст представляет собой бородатого мужчину в самом расцвете сил с двумя морщинами на лбу и с так называемым нагрудником, частью латного доспеха, прикрывающим грудную клетку спереди. Никаких надписей, которые помогли бы идентифицировать личность этого человека, на бюсте нет.
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С уверенностью можно сказать только одно: бюст сделан из золота, а значит, это могла быть только августейшая особа, человек императорского ранга. Вскоре после нахождения бюста на археологическом конгрессе в Берлине эксперты, после долгих обсуждений, решили, что это должен быть не кто иной, как знаменитый Марк Аврелий (Marcus Aurelius Antoninus; 121–180), римский император (161–180 годы) из династии Антонинов. Насколько необычен бюст, настолько же исключителен был и этот император. Он принадлежал к последователем позднего стоицизма и философии Эпиктета, был последним из когорты так называемых «пяти хороших императоровВнешняя ссылка».
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Потомкам он оставил свои философские записки, 12 написанных на греческом языке «книг», которым обычно приписывают общее название «К самому себеВнешняя ссылка» (Τὰ εἰς ἑαυτόν, так же «Наедине с собой», «Рассуждения о самом себе»). Выделяя в человеке три начала, душу (пневму), тело (плоть) и интеллект (разум, или «нус»), Марк Аврелий особое внимание уделяет именно разуму. Борода и две заметные морщины на лбу, которые запечатлены на бюсте, — это как раз классические внешние атрибуты античных философов, так что моделью для этого бюста вполне мог быть именно Марк Аврелий.
Конкуренты и претенденты
Но это только лишь одна из многих гипотез, тем более что носили бороду примерно полтора десятка римских императоров. Есть у него и конкуренты. Прежде чем в 1939 году археологи сошлись на Марке Аврелии, они сначала исходили из того, что бюст изображает его предшественника Антонина Пия Благочестивого (Titus Antoninus Pius), римского императора, правившего с 138 по 161 год, четвёртого из «пяти хороших императоров». Другая теория, появившаяся в 1980-х годах, утверждала, что перед нами не менее культовый персонаж, а именно Юлиан Отступник (Iulianus Apostata; 331 или 332 — 26 июня 363), тоже император-философ, противник христианства (именно ему Джулиан «Шум времени» Барнс посвятил свой роман «Элизабет ФинчВнешняя ссылка»). Юлиан тоже был сторонник ношения бороды и реставрации греческих традиций на основе римского неоплатонизма.
И вот недавно в журнале Passé Simple, ежемесячном франкоязычном швейцарском археологическом журнале, была представлена новая теория. Ее выдвинул проф. Мишель Фукс (Michel FuchsВнешняя ссылка), почетный профессор археологии Лозаннского университета и автор многочисленных публикаций о городе Аванш. С его точки зрения, перед нами Гай Пий Эсувий Тетрик (Gaius Pius Esuvius Tetricus), известный в римской историографии как Тетрик I, император Галльской империи (Imperium GalliarumВнешняя ссылка), государства, возникшего на территории римской Галлии во время т. н. «кризиса 3 века».
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Как и другие историки до него, Мишель Фукс отмечает, что на всех известных изображениях Марка Аврелия тот представлен с кудрявыми волосами, чего нельзя сказать о том, кого увековечили в виде бюста из Аванша. Одновременно на многочисленных монетах, отчеканенных галльскими императорами, можно увидеть и Тетрика, внешний вид которого во многом совпадает с чертами человека, отлитого в золоте. «У него были тонкий нос, ухоженная борода, волосы, частично зачесанные вверх, гладкие сзади, звездообразно уложенные на макушке, и всё это очень похоже на то, что мы знаем по бюсту из Аванша», — заявил недавно Мишель Фукс в эфире франкоязычного швейцарского общественного телеканала RTS.
Ненадёжные доказательства
Монеты, найденные в Аванше, также показывают, что этот город был на стороне сепаратистов Галльской империи, а не в лагере законных римских императоров. Новая теория Мишеля Фукса еще ничего не доказывает окончательно. С точки зрения Дени Генекванда (Denis Genequand), директора Римского музея в Аванше, все эти «доказательства» весьма и весьма ненадежные. «Изучение римских портретов — это вообще очень неточная наука, которая тем более давно уже не в моде. Единственные известное нам изображение Тетрика — это его профили на монетах. Чтобы провести действительно научное сравнение, нужно иметь и другие источники, например статуи», — заявил недавно Дени Генекванд в ежедневной швейцарской газете La Liberté.
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По его мнению, Марк Аврелий — это на сегодня наиболее вероятная версия. Мишеля Фукса такой скептицизм не удивляет. «Оказывается, сейчас очень нежелательно дерзко прикасаться к версии внешнего облика Марка Аврелия, да к тому же ещё запечатленной в виде золотого бюста. Такое атрибутирование очень удобно в том смысле, что оно дает нам возможность любоваться на римского императора par excellence, да еще такого, как этот, которому пытались подражать все его преемники и которого так восхваляли поздние авторы», — пишет историк в журнале Passé SimpleВнешняя ссылка.
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Вероятно, мы в итоге так никогда и не придем к единому мнению относительно личности того, кто был моделью для золотого бюста. Но всем понятно, что мы имеем дело с совершенно исключительным артефактом. «Это ведь золотой бюст римского императора в очень хорошей степени сохранности по сравнению с другими известными золотыми бюстами это просто гигант. И в любом случае он был и остаётся уникальной находкой», — указал недавно Дени Генекванд в интервью телеканалу RTS.
Перевод с французского на немецкий: Кристиан Раафлауб (Christian Raaflaub), перевод на русский язык, адаптация и научное редактирование: русскоязычная редакция SWI / ип / ап.
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