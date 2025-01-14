Миграция в Швейцарии: существует ли критический порог?

Информационные брошюры для иммигрантов. Кантональное интеграционное ведомство, город Кур, кантон Граубюнден, Швейцария. Keystone / Gaetan Bally

Основным фактором увеличения численности населения во многих развитых странах мира, включая Швейцарию, является иммиграция. Старение населения и дефицит трудовых кадров ведут к тому, что в будущем этим странам потребуется еще больше мигрантов. Но как быть с социальной напряженностью, импортированной преступностью, культурными разногласиями и конфликтами? Существует ли предельный порог доли иностранного населения в постоянном населении страны? Некоторые цифры и экспертные мнения.

12 минут

Полин Тюрюбан рассказывать об актуальных событиях в Швейцарии и в мире на основе цифр и статистических данных. Эмигрировала в Швейцарию много лет назад, работала как мультимедийный журналист на франкоязычном канале Radio Télévision suisse (RTS) швейцарской национальной телерадиокомпании SRG SSR. Основные темы: международная политика, окружающая среда, общество.

Показать больше

Показать больше Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ. Читать далее Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

В период с конца 19 века и по настоящее время история иммиграции в Швейцарию пережила три этапа. Этап 1: период индустриализации с начала 19 века и до начала Первой мировой войны. Этап 2: экономический подъем середины 20 века с пиком в 1960-х годах. Этап 3: нынешняя эпоха режима свободного передвижения физических лиц между ЕС и Швейцарией, к которой следует приплюсовать еще фактор глобализации (с начала 2000-х годов).

До 1990-х годов Швейцария самостоятельно регулировала иммиграционные потоки: дефицит кадров вел к усилению притока иностранных кадров, избыточность рабочей силы вела к сокращению объемов трудовой иммиграции.

Почему мы опубликовали этот материал? Миграция — одна из основных общественных проблем Швейцарии, малого европейского государства с населением всего в 9 млн человек. Данный материал входит в серию публикаций, посвященную социальным и демографическим проблемам, с которыми сталкивается Швейцария сегодня и с которыми она может столкнуться завтра. Основная дилемма, перед которой стоит Швейцария, по сути своей, не отличается от дилеммы, с которой сталкиваются и другие развитые страны: они зовут к себе рабочие руки, а приезжают живые люди, со своей культурой и своим пониманием того, как должно функционировать общество. И часто это понимание не совпадает с пониманием местного населения.

Режим свободы передвижения физических лиц между ЕС и Швейцарией, заработавший в 2002 году, стал причиной резкого количественного увеличения масштабов трудовой иммиграции в Швейцарию. На две трети иностранцы в Швейцарии – это граждане стран ЕС. Иммиграция же из третьих стран, например из стран постсоветского пространства, по-прежнему регулируется квотами. В настоящее время доля иностранцев в населении страны составляет показатель в 27%, примерно 36% граждан страны родились за границей.

Показать больше

Показать больше В Швейцарии, как и почти во всем мире, падает рождаемость Этот контент был опубликован на В Швейцарии, как и почти во всем мире, показатели рождаемости постоянно сокращаются. Почему так происходит? Что делать? Да и надо ли вообще что-то делать? Несколько фактов и данных к размышлению Читать далее В Швейцарии, как и почти во всем мире, падает рождаемость

«Демографическая зима», которая наступает — или уже стала реальностью — во многих развитых странах, особенно в Западной Европе и Восточной Азии, стала основным мотивом более активно прибегать к иммиграции в качестве инструмента исправления социально-демографических и экономических диспропорций. Согласно прогнозам ООН по мировому народонаселению в ближайшие десятилетия такого рода тенденции затронут почти все страны, за исключением, может быть, стран Африки к югу от Сахары.

Швейцария, как, кстати, и Канада, находится несколько в иной ситуации. В Швейцарии и Канаде иммиграция в значительной степени компенсирует низкий уровень рождаемости (в среднем 1,3 ребенка на одну женщину), в итоге население обеих стран сейчас находится на стадии роста. В период с 2013 года население Швейцарии выросло почти на 10%, перешагнув в 2024 году психологически важную отметку в 9 миллионов человек. В период с 2022 по 2023 год население Канады увеличилось на 3 % или почти на 1,2 млн человек, что является самым значительным приростом среди всех западных стран.

Внешний контент

Но не является ли иммиграция уже в какой-то степени чрезмерной? Этот вопрос сейчас находится в центре политических дебатов в Швейцарии, став и одним из главных камней преткновения в ее отношениях с ЕС. Старый тезис о том, что «лодка уже заполнена до отказа», беспокоит не только Швейцарию. Так же обстоит дело в США и Великобритании, да и вообще практически во всех развитых странах. Только за последнее десятилетие масштабы иммиграции в страны ОЭСР увеличились на 20 %. В Швейцарии с лозунгами ограничения иммиграционных потоков выступает прежде всего правая Швейцарская народная партия (SVP).

Запущенная ею народная законодательная инициатива, по которой скоро будет проведено всенародное голосование, требует от властей ограничить за период до 2050 года численность населения страны 10 млн человек. С точки зрения этой партии «массовая иммиграция» виновата почти во всех проблемах Швейцарии, включая размывание корпуса «швейцарских ценностей», увеличение масштабов преступности, снижение располагаемых доходов на душу населения, дефицит доступного жилья, перегрузка транспортной инфраструктуры, постоянный рост объемов потребляемой энергии, «бетонирование» ландшафтов.

Показать больше

Показать больше Следует ли затормозить иммиграцию в Швейцарию? Этот контент был опубликован на Правая Швейцарская народная партия выступила с инициативой не допустить, чтобы население Швейцарии превысило 10 миллионов человек. Читать далее Следует ли затормозить иммиграцию в Швейцарию?

Впрочем, эта партия не первой обращает внимание на корреляцию таких показателей, как увеличение численности населения и масштабы эксплуатации природных ресурсов. Десять лет в стране уже проходило голосование по инициативе «Экопоп», поддержанной не только правыми, но и левыми экологическими организациями. В 2014 году эта инициатива была отвергнута народом, но ни проблема перенаселения, ни связанные с этой проблемой опасения никуда не делись. Сегодня в пользу ограничения иммиграции в стране выступают уже и деловые круги, которые раньше получали огромную выгоду от притока в страну мотивированной и квалифицированной рабочей силой.

Но что-то с тех пор явно «пошло не так»

Похожие тенденции наблюдаются и в Канаде, где 60% населения считают, что масштабы иммиграции достигли разумных пределов. Филипп Ваннер, профессор Института демографии и социоэкономики (Institut de démographie et socio-économie de Genève) при Женевском университете, отмечает, что во многом трудовая иммиграция обусловлена сегодня в Швейцарии потребностями строительного сектора (новое жилье часто строится с привлечением иностранной рабочей силы). И в этом смысле произвольное ограничение иммиграции может, по его мнению, привести к еще более проблематичным последствиям. Но как быть с транспортной, жилищной, образовательной и иной инфраструктурой? Она тоже «забита до отказа»? Этот вопрос сейчас обсуждается в Швейцарии очень активно.

Показать больше

Показать больше Какое значение для экономики Швейцарии имеют кадры из стран ЕС/ЕАСТ? Этот контент был опубликован на Чего добилась, что получила и что потеряла Швейцария, открыв свой рынок труда для европейских кадров? Читать далее Какое значение для экономики Швейцарии имеют кадры из стран ЕС/ЕАСТ?

«Пока все показатели экономического и социального развития страны находятся на высоком уровне, то есть на данный момент динамика демографических изменений не являются для общества качественной проблемой». Такого мнения придерживается Филипп Ваннер (Philippe Wanner). Мишель Орис (Michel Oris), эксперт-демограф из Женевского университета, указал недавно в интервью телеканалу RTS, что нет сомнений в том, что однажды мы можем достичь миграционного предела, но сейчас пока до него еще очень далеко. «Давление на инфраструктуру — это, конечно, проблема, которую нужно решать, но она принадлежит к жанру „мелкого жемчуга“. А все нынешние проблемы Швейцарии проистекают скорее не из факта миграции, а из совершенных в прошлом ошибок в области планирования инфраструктурного развития».

Не только выгоды, но и издержки

Джанни д’Амато (Gianni d’Amato), профессор Университета Невшателя, отмечает, что когда иммигранты обосновываются в новой стране на длительный срок, то это приносит с собой не только выгоды, но и издержки. «И вопрос только в том, насколько у нас хватит политической воли для соответствующих инвестиций (в проекты по социальной интеграции иностранцев). В целом же с научной точки зрения не имеет смысла искать какой-то единый для всех стран предельный «критический» объем иммиграции. Политика в области интеграции иностранцев, профиль этих людей (происхождение, язык, культура), их соответствие актуальным потребностям в рабочей силе и районы, в которых они селятся, порой сильно различаются от страны к стране».

Внешний контент

По мнению канадского демографа Гийома Маруа (Guillaume Marois) успешная интеграция на рынке труда определяется двумя условиями: низким уровнем безработицы и адекватными видами занятости, подходящими для превалирующего в данной стране типа мигранта. В этом отношении наилучшие показатели интеграции (согласно данным ОЭСР) демонстрируют страны, практикующие селективную иммиграцию на основе трудовой квалификации, то есть страны, которые в основном приветствуют иммиграцию квалифицированных специалистов (Канада, Швейцария, Люксембург). Однако экономика — это только один из факторов, формирующих жизнь общества. Помимо её есть ещё и ценностные, культурные факторы.

Показать больше

Показать больше «Если грамотно планировать, то места в Швейцарии хватит и для 10 млн» Этот контент был опубликован на Трудовая иммиграция ведет к увеличению численности населения. Но насколько Швейцария «резиновая»? Читать далее «Если грамотно планировать, то места в Швейцарии хватит и для 10 млн»

И вот тут мы видим, и глобальное исследование Gallup, считающееся эталоном в этой области, подтверждает это, в большинстве развитых стран сейчас наблюдается тенденция к снижению степени готовности «исконного населения» принимать мигрантов и жить рядом с ними. В 2020 году, когда проводился последний такой опрос, на первом месте по степени такой готовности, оказалась как раз Канада, а Швейцария, несмотря на все еще относительно высокие показатели, продемонстрировала один из самых резких спадов. По мнению Филиппа Ваннера в Швейцарии мигранты имеют относительно схожие культурные характеристики, и пока это помогает избежать возникновения локальных герметичных мигрантских гетто, однако и это не означает, что в будущем и в Швейцарии тоже не возникнут проблемы, связанные с «социальной сплоченностью».

Внешний контент

Как говорит Гийом Маруа, понятие «порог терпимости» не поддается количественной оценке: «Этот критический порог может считаться преодоленным тогда, когда перестают оправдываться субъективные ожидания как исконного населения, так и мигрантов». А эти ожидания, по мнению Джанни д’Амато из Университета Невшателя, во многом зависят от идей, на которых строится так или иная нация. «Если есть желание, то уровень иммиграции может вырасти до вполне впечатляющих показателей, например общества стран Персидского залива сегодня почти на 90% состоят из иммигрантов. И наоборот, в такой стране, как Япония, даже минимальное количество мигрантов уже воспринимается в качестве чрезмерного». И все-таки недавно та же Япония впервые в своей истории решила ослабить некоторые визовые ограничения, с тем чтобы привлечь в страну с быстро стареющим населением больше иностранной рабочей силы.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Те же причины побудили Южную Корею пойти тем же путем. Испания намерена объявить в течение следующих пяти лет миграционную амнистию, которая может затронуть почти 900 000 человек. В ближайшие годы многие другие развитые страны, возможно, решат активнее использовать иностранную рабочую силу. В своей аналитической записке о будущем миграции Разведывательное сообщество Соединённых Штатов Америки (United States Intelligence Community, IC, собирательный термин для обозначения 17 отдельных правительственных учреждений США, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах США) оценивает ситуацию следующим образом: «Страны прибытия мигрантов должны получать экономические выгоды от новых жителей, выгоды, с лихвой компенсирующие издержки, связанные с новыми мигрантами, а также эти страны должны быть в состоянии справляться с социальной и политической напряженностью, вызванной иммиграцией».

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch