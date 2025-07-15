Швейцария создаст Центр наблюдения за Землёй
Высшая техническая школа Цюриха (ETHZ) создаёт новый «Центр наблюдения за Землёй» (Swiss Geolab), который будет финансироваться за счёт пожертвования в размере 100 млн. Средства поступят из наследства предпринимателя и владельца ювелирного дома Йорга Г. Бухерера (Jörg G. Bucherer), скончавшегося в 2023 году.
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Центр разместится в кантоне Люцерн, который, в свою очередь, выделит на инфраструктурные расходы 2,8 миллиона. Проект будет объединять данные со спутников, дронов, метеостанций и других источников для углублённого анализа процессов, происходящих на Земле.
В ETH подчеркивают, что значительная часть подобных данных на сегодняшний день остаётся неиспользованной или применяется фрагментарно. Как отметил президент ETH Жоэль Мезо (Joël Mesot), создание Центра позволит «поднять исследования и трансфер знаний в области наблюдения за планетой Земля на новый уровень».
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Это научное учреждение будет работать на междисциплинарной основе, с активным применением искусственного интеллекта. Среди направлений научной работы — раннее выявление стихийных бедствий, прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур, а также другие ключевые задачи устойчивого развития. В течение следующих десяти лет Центр будет ежегодно получать по 10 миллионов от Фонда Йорга Г. Бухерера. Строительство планируется завершить к 2030 году. В штате центра будет работать около ста человек.
Возглавит учреждение астрофизик Томас Цурбухен (Thomas Zurbuchen), ранее занимавший должность научного директора NASA. Его заместительницей станет эксперт в области лесного хозяйства Верена Грисс (Verena Griess). Йорг Г. Бухерер, при жизни возглавлявший одноимённую ювелирно-часовую компанию, завещал своё состояние фонду, призванному поддерживать искусство, социальные инициативы, качественный туризм и естественные науки.
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