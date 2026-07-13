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Космические исследования

Швейцарский военный объект стал «лунной базой»

Горный укрепрайон периода Второй мировой войны Сассо-Сан-Готтардо (Sasso San Gottardo) принял студенческую космическую миссию Asclepios VI.
Горный укрепрайон периода Второй мировой войны Сассо-Сан-Готтардо (Sasso San Gottardo) принял студенческую космическую миссию Asclepios VI. Keystone-SDA

Горный укрепрайон периода Второй мировой войны Сассо-Сан-Готтардо (Sasso San Gottardo) принял студенческую космическую миссию Asclepios VI.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Keystone-SDA

Бывший горный укрепрайон Сассо-Сан-Готтардо (Sasso San Gottardo) в районе перевала Сен-Готард на две недели превратился в исследовательскую станцию, имитирующую базу на Луне. Там участники студенческой аналоговой космической миссии Asclepios VI отрабатывают жизнь и работу в условиях, приближённых к тем, которые могут ждать человека на лунной поверхности.

В миссии участвуют десять будущих астронавтов. Среди них и двое швейцарских студентов: один из Цюриха и один из Лозанны. Оба изучают машиностроение. Начиная с воскресенья, 12 июля 2026 года, подземная сеть тоннелей Сассо-Сан-Готтардо уже в пятый раз стала площадкой для миссии Asclepios. Это не полёт в космос, а земная имитация жизни и работы на Луне или на другой планете.

Участники живут в изоляции, работают в соответствии со строгими процедурами, проводят научные эксперименты и поддерживают связь с центром управления. Проект Asclepios был запущен в 2019 году в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL). Его особенность в том, что миссию готовят студенты для студентов — при участии вузов, исследовательских лабораторий и партнёров из сферы бизнеса и промышленности. Организаторы называют Asclepios первой в мире космической миссией такого рода, полностью организованной студентами.

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Для такой тренировки бывший укрепрайон в горах подходит почти идеально. Подземная система тоннелей тянется на несколько километров. Замкнутое пространство, отсутствие естественного света, ограниченный доступ к привычной инфраструктуре и необходимость работать почти в полной изоляции позволяют приблизить условия эксперимента к тем, в которых людям, возможно, в будущем придётся работать на Луне.

В течение двух недель участники миссии будут вести исследования в самых разных областях науки. Кроме того, они выполняют задания внутри тоннелей и работают снаружи в ночное время. Официальный старт миссии был дан 12 июля. После церемонии открытия гости и посетители смогли осмотреть «лунную базу» и центр управления миссией.

Затем желающим предложили две экскурсии по историческому подземному комплексу. Первый вариант — стандартная экскурсия продолжительностью от 45 до 60 минут по пещерам и выставочным пространствам Сассо-Сан-Готтардо. Второй — более сложный маршрут на 90 минут по глубоким подземным тоннелям. Экскурсии проводились на немецком, французском, итальянском и английском языках.

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