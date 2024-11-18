Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!
А вы знали, что в Швейцарии нет государственных СМИ, что у неё нет столицы, зато есть такая вещь, как нейтралитет, насчет которого у двух человек будет три мнения?
А еще здесь якобы нельзя спускать воду в туалете после 22.00 (это не так, скажем сразу), и запрещено держать одну морскую свинку, у неё обязательно должен быть друг?
Мы регулярно ищем для вас и публикуем интересные и необычные факты, связанные с этой страной. Вы тоже узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам просто что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!
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Меня удивляют такси в Швейцарии - они очень дорогие, особенно в горных районах. Но удивительно то, что обслуживание остается просто превосходным. Водители всегда вежливы, машины чистые, и вообще создается ощущение, что за свои деньги вы получаете первоклассный сервис.
Ich bin von den Taxis in der Schweiz überrascht - sie sind wirklich teuer, vor allem in den Bergregionen. Aber das Erstaunliche daran ist, dass der Service trotzdem einfach hervorragend ist. Die Fahrer sind immer höflich, die Autos sind sauber und im Allgemeinen hat man das Gefühl, dass man für sein Geld einen erstklassigen Service bekommt.
Если вы поищете в Интернете описание типичного швейцарца, то обнаружите, что это сдержанные люди, не любящие громкий шум, например, в общественном транспорте. Затем вы садитесь в трамвай. 95 % - тихие, но 5 % - шумные: громко разговаривают по телефону, громко болтают вместе, часто сидят отдельно, а не рядом друг с другом, дети громко играют, без родительского контроля. И при этом никто ничего не говорит. Это неуважительное поведение принимается (не мной). Но если иностранец переходит дорогу, когда красный человек говорит "нет", пожилые швейцарцы реагируют на это очень громко.
If you search online for a description of the typical Swiss, you find they are reserved people with a dislike for loud noise on e.g. public transport. Then you take the tram. 95% are quiet, but 5% are noisy - talking loudly on their phones, chatting loudly together, often sat apart, not next to each other, children playing loudly, without parental control. Yet, no one says anything. This disrespectful behaviour is accepted (not by me). But, if a foreigner crosses the road when the red man says no, the older Swiss react very loudly to that.
Вчера вечером в пабе один австралиец рассказал мне, что в Швейцарии в дикой природе живут кенгуру. Когда я не поверил ему и воспользовался поисковой системой Duckduckgo, чтобы доказать обратное, он сказал мне, что ему рассказал очень надежный человек в Берлине!
Gestern Abend erzaehlte mir ein Australier im Pub,es gaebe in der Schweiz auch freilebende Kanguruhs. Als ich ihm das nicht glaubte und mit der Suchmaschine Duckduckgo das Gegenteil bewies, erklaerte er mir das haette ihm ein sehr vertrauenswuerdiger Mann in Berlin erzaehlt!
Это правда, я показываю кенгуру здесь, в Швейцарии. Где? Ответ = в зоопарке.
Its true i show the Kangaroos here in switzerland. where ? answer =in the zoo
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