Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

А вы знали, что в Швейцарии нет государственных СМИ, что у неё нет столицы, зато есть такая вещь, как нейтралитет, насчет которого у двух человек будет три мнения?

А еще здесь якобы нельзя спускать воду в туалете после 22.00 (это не так, скажем сразу), и запрещено держать одну морскую свинку, у неё обязательно должен быть друг?

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