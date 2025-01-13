В Швейцарии закрылся единственный арт-супермаркет
Все последние четверть века в Золотурне можно было приобрести предметы искусства просто порывшись на прилавке. Но вот теперь 12 января 2025 года единственный в стране художественный супермаркет прекратил свою работу. Причина: никто не хочет брать на себя труд заниматься уникальным магазином и дальше.
«Самое успешное частное художественное предприятие в Швейцарии», как его называли когда-то в прессе, прекращает свою работу, поскольку нам не удалось найти преемника, того, кто был бы готов взять на себя труд заниматься этой уникальной частной арт-инициативой и дальше». Об этом один из владельцев золотурнского Kunstsupermarkt, Петер-Лукас Майер (Peter-Lukas Meier), сообщил в пресс-релизе, опубликованном еще в прошлом году.
По его информации, за последние 25 лет в магазине было продано около 75 000 уникальных арт-произведений на сумму в несколько миллионов франков. За эти годы в выставке приняли участие около пяти сотен художников и художниц из Швейцарии и из-за рубежа, и каждый год магазин, расположенный в торговом центре Rothus Halle в Золотурне, приходили 25 000 гостей и посетителей.
Все картины и прочие артефакты предлагались по фиксированным ценам начиная с 99 франков за одной произведение искусства. Потенциальные покупатели могли выбрать себе уникальные картины по своему вкусу, просто порывшись на прилавке. Этот арт-супермаркет всегда был провокацией, критики говорили, что эта концепция низводит искусство до уровня товара. Но в ответ Петер-Лукас Майер всегда отвечал, что покупатели должны сами решать, что является хорошим искусством, а что нет.
Он также неоднократно подчеркивал свою позицию в качестве «аутсайдера, находящегося в стороне от перегретого и упаднического арт-бизнеса, ведущегося на базе музеев, арт-ярмарок и галерей. Цель арт-супермаркета всегда состояла в том, чтобы сделать хорошее искусство доступным и недорогим для всех».
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
С начала ноября 2024 года и до 12 января 2025 года арт-супермаркет проводил распродажу, всего на прилавках было выставлено 7 000 арт-работ в ценовых категориях 99, 199, 399 или 599 франков. За пределами Швейцарии арт-супермаркеты в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, в Берлине и Вене, свою работу продолжат.
Показать больше
Развитие мировой арт-сферы в 2025 году с точки зрения Швейцарии
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.