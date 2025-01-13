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Культура

В Швейцарии закрылся единственный арт-супермаркет

После 25 лет работы 12 января 2025 года прекратит работу единственный в Швейцарии арт-супермаркет в Золотурне.
После 25 лет работы 12 января 2025 года прекратил работу единственный в Швейцарии арт-супермаркет в Золотурне. Keystone-SDA

Все последние четверть века в Золотурне можно было приобрести предметы искусства просто порывшись на прилавке. Но вот теперь 12 января 2025 года единственный в стране художественный супермаркет прекратил свою работу. Причина: никто не хочет брать на себя труд заниматься уникальным магазином и дальше.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

«Самое успешное частное художественное предприятие в Швейцарии», как его называли когда-то в прессе, прекращает свою работу, поскольку нам не удалось найти преемника, того, кто был бы готов взять на себя труд заниматься этой уникальной частной арт-инициативой и дальше». Об этом один из владельцев золотурнского Kunstsupermarkt, Петер-Лукас Майер (Peter-Lukas Meier), сообщил в пресс-релизе, опубликованном еще в прошлом году.

По его информации, за последние 25 лет в магазине было продано около 75 000 уникальных арт-произведений на сумму в несколько миллионов франков. За эти годы в выставке приняли участие около пяти сотен художников и художниц из Швейцарии и из-за рубежа, и каждый год магазин, расположенный в торговом центре Rothus Halle в Золотурне, приходили 25 000 гостей и посетителей.

Все картины и прочие артефакты предлагались по фиксированным ценам начиная с 99 франков за одной произведение искусства. Потенциальные покупатели могли выбрать себе уникальные картины по своему вкусу, просто порывшись на прилавке. Этот арт-супермаркет всегда был провокацией, критики говорили, что эта концепция низводит искусство до уровня товара. Но в ответ Петер-Лукас Майер всегда отвечал, что покупатели должны сами решать, что является хорошим искусством, а что нет.

Он также неоднократно подчеркивал свою позицию в качестве «аутсайдера, находящегося в стороне от перегретого и упаднического арт-бизнеса, ведущегося на базе музеев, арт-ярмарок и галерей. Цель арт-супермаркета всегда состояла в том, чтобы сделать хорошее искусство доступным и недорогим для всех».

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С начала ноября 2024 года и до 12 января 2025 года арт-супермаркет проводил распродажу, всего на прилавках было выставлено 7 000 арт-работ в ценовых категориях 99, 199, 399 или 599 франков. За пределами Швейцарии арт-супермаркеты в Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, в Берлине и Вене, свою работу продолжат.

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