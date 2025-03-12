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В Швейцарии ищут место для панорамы «Битва при Муртене»

Это монументальное полотно изображает победу в 1476 году швейцарских кантонов над Герцогом Бургундии Карлом Смелым.
Это монументальное полотно изображает победу в 1476 году швейцарских кантонов над Герцогом Бургундии Карлом Смелым. Keystone-SDA

В преддверии 550-летия битвы при Муртене, которое будет отмечаться в 2026 году, группа энтузиастов ищет постоянное место для размещения монументального исторического полотна, изображающего победу в 1476 году швейцарских кантонов под предводительством Берна над Герцогом Бургундии Карлом Смелым.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Фонд «Панорама битвы при Муртене-1476» (Fondation pour le Panorama de la Bataille de Morat 1476Внешняя ссылка) власти города Муртен, «Ассоциация друзей панорамы» и ряд иных местных общественных учреждений объединили свои усилия в поиске подходящего пространства для постоянной экспозиции шедевра, созданного в 1893 году художником Луи Брауном (Louis Braun, 1836-1916). «Все заинтересованные стороны объединяют усилия, чтобы найти панораме выставочное пространство, достойное ее художественной и исторической ценности», — говорится в их общем пресс-релизе.

Панорама Битва при Муртене, признанная Федеральным ведомством культуры Швейцарии (BAK, подразделение МВД, отдельного Минкультуры в стране нет) «культурным достоянием национального значения», представляет собой «уникальное свидетельство иммерсивного живописного искусства 19 века». Это произведение иллюстрирует один из ключевых эпизодов швейцарской и европейской истории позднего Средневековья. «Поиск идеального места для панорамы является амбициозной задачей», — отмечают организаторы.

Ранее уже предпринимались попытки найти для панорамы постоянное место, но они не увенчались успехом. Цель нынешней инициативы — интегрировать панорамное полотно длиной 100 метров и высотой 10 метров, весом 1,5 тонны, в пространство, удобное для туристов и находящееся вблизи других культурных достопримечательностей Муртена. «С тем, чтобы обеспечить долгосрочную жизнеспособность проекта, необходимо найти значительные инвестиции, проект нуждается поэтому в продуманной стратегии финансирования», — подчеркивает инициативная группа.

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Scène peinte de la bataille de Morat

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У панорамы «Битва при Муртене» будет цифровая версия

Этот контент был опубликован на Впервые в мире панорамное полотно площадью почти в 1000 квадратных метров будет оцифровано, став новым словом в музейном деле.

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Найти для картины площадку в регионе Муртена они рассчитывают не позднее конца следующего года. Панорама должна быть органично вписана в городской и региональный ландшафт, не нарушая исторический облик старого города. Этот хрупкий баланс требует «четкого видения и точного подхода». Для координации процесса создана целевая рабочая группа под руководством «Фонда «Панорама битвы при Муртене».

Город Муртен.
Город Муртен. Keystone / Anthony Anex

Задача рабочей группы — организовать процесс, следуя четким критериям, и обеспечить его прозрачность. Поддержку инициативе уже выразили ряд организаций, подписав декларацию о намерениях. На ранних этапах будет запрошена поддержка кантональных и федеральных властей. Картина Murtenschlacht Panorama («Панорама битвы при Муртене») — это гигантское круговое полотно, изображающее победу швейцарских над армией Бургундии. Эта победа стала решающим этапом в превращении Швейцарии в регионального политического лидера, одновременно Берн стал после окончательного поражения Бургундии в 1470-х годах «швейцарской Пруссией».

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Картина, созданная немецким художником Луи Брауном в 1893 году, представляет собой живописное панно размером 10 × 100 метров. Полотно хранится в нескольких гигантских рулонах, каждый из которых весит 700 кг. В 2002 году панорама была представлена широкой публике в рамках национальной выставки достижений народного хозяйства Expo.02. С этой целью французский архитектор Жан Нувель разработал специальную металлическую конструкцию, расположенную на берегу Муртенского озера, внутри которой посетители могли увидеть панораму в полном масштабе.

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