Героическая «Ночная смена» швейцарской медсестры на Берлинале

Фильм Late Shift (Heldin, «Ночная смена» / «Героиня») рассказывает о одной ночной смене медсестры Флории Линд, роль которой исполняет Леони Бенеш (Leonie Benesch). © Zodiac Pictures Ltd, 2025. Mobiliar / Salvatore Vinci

Динамичный фильм в популярном жанре больничной драмы швейцарки Петры Вольпе был представлен на нынешнем Берлинском кинофестивале. В интервью SWI swissinfo она объясняет, как изображает героизм на экране и почему эта тема для нее столь важна.

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Ночь. Больничные коридоры. Судьбы пациентов. В руках медсестры Флории Линд, роль которой исполняет Леони Бенеш (Leonie Benesch), — жизни самых разных людей: пожилых пенсионеров, потерявших память, состоятельных больных в частных палатах, требующих особого отношения, испуганных мигрантов, оставшихся без поддержки, и тех, кто переживает последние часы своей жизни.

Фильм Петры Вольпе (Petra Volpe) «Ночная смена» (2025) с Леони Бенеш в главной роли буквально затягивает зрителя в водоворот событий. В этой тщательно проработанной и выстроенной картине центральной темой становится судьба человека-профессионала, который сталкивается с ситуациями, не имеющими простого решения. Каким бы опытным и стойким он ни был, лавина требований, с которой ему приходится справляться, оказывается непосильной. «Рядом с тем, что делают медсестры, моя работа всегда казалась мне до жути банальной», — призналась Петра Вольпе в интервью SWI swissinfo.ch из Берлина.

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Там 17 февраля 2025 года в рамках специальной секции Берлинале и состоялась мировая премьера картины, оригинальное немецкое название которой — «Героиня» (Heldin). «Моя партнерша, тоже медсестра, как-то рассказала мне, сколько времени требуется, чтобы подмыть пожилого пациента или сменить ему подгузник. Но время здесь невозможно измерить: дело ведь не только в чисто технических действиях, это ненормированная работа. С людьми ведь нужно разговаривать, успокаивать их, давать им понять, что они не одни», — добавляет Петра Вольпе.

Глубоко человеческая причина

В одном из самых трогательных эпизодов «Ночной смены» медсестра пытается успокоить пожилую пациентку, впавшую в панику после телефонного звонка дочери, чей голос она не узнала. Когда слова не помогают, медсестра садится рядом и начинает напевать простую мелодию. Постепенно пациентка подхватывает её, и, по какой-то необъяснимой, но глубоко человечной причине, это приносит ей утешение. «Для меня героизм этой работы заключается в том, что медсестра, несмотря на абсолютный цейтнот, находит время, чтобы сесть рядом с пациенткой и спеть ей. Она знает, что времени и так нет. Но она все равно делает это. Для меня героизм — это люди, которые остаются добрыми, милосердными и заботливыми, даже несмотря на ситуацию оказываемого на них чудовищного давления», — говорит Петра Вольпе.

Режиссер Петра Вольпе (Petra Volpe), актриса Леони Бенеш и оператор-постановщик Юдит Кауфманн (Judith Kaufmann, справа налево) во время фотосессии на Берлинском кинофестивале 2025 года. Keystone / Jens Kalaene.

Широкую известность Петра Вольпе получила благодаря фильму «Божественный порядок» (2017), который стал кассовым хитом в Швейцарии и рассказывал о борьбе швейцарских женщин за их политические права. Среди ее работ — также фильм «Траумланд» (2018) и сериал «Фрейден» (2020). Петра Вольпе рассматривает кино как социальную силу и не боится затрагивать в своих фильмах важные общественные темы. Несмотря на давний интерес к профессии медсестры, ей понадобились годы, чтобы решиться снять полнометражный фильм. Смутные идеи обрели четкую форму лишь после знакомства с документальной книгой «Наша профессия — не проблема. Проблема — обстоятельства» (Unser Beruf ist nicht das Problem. Es sind die UmständeВнешняя ссылка) немецкой медсестры Маделин Калвеледж (Madeline Calvelage), которая впоследствии стала консультантом фильма.

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«Когда я прочитала книгу Маделин Калвеледж, захватившую меня, словно триллер, я поняла, что действие фильма должно разворачиваться именно в течение только одной смены. Затем я углубилась в тему, читала и другие книги, сопровождала медсестер, беседовала с ними о сложностях их работы, пыталась понять, что они чувствуют и какой поддержки им не хватает», — объясняет Петра Вольпе. «В каком-то смысле сам фильм напоминает театральную пьесу со множеством сцен», — размышляет Петра Вольпе, говоря о присущей «Ночной смене» визуальной и ритмической структуре.

«Все люди разные»

Съемочная группа работала над фильмом, заняв два этажа закрытой больницы в городе Кильхберг на берегу Цюрихского озера. «Все оборудование оттуда было вывезено и отправлено в Украину. Более того, местные власти всерьез обсуждали снос здания, что повергло в ужас нашего консультанта Маделин Калвеледж, которая сама работала медсестрой в Германии. Там условия значительно хуже, чем здесь. А эта больница была и остаётся почти в идеальном состоянии», — говорит Петра Вольпе (Petra Volpe). Использование реального больничного пространства позволило создать в фильме интенсивную атмосферу театра одного актера — вернее, актрисы, непрерывно перемещающейся из палаты в палату.

Петра Вольпе (вторая слева) на красной дорожке церемонии Swiss Film Award в 2017 году после премьеры её фильма «Божественный порядок» (The Divine Order), посвященного избирательным правам женщин в Швейцарии. До того, как начать снимать собственные фильмы, она работала сценаристом. Петра Вольпе также в качестве сценариста и режиссера сотрудничает с американскими студиями, включая Fox Searchlight и Disney. Keystone / Martial Trezzini

«Мы были свободны и могли делать все, что хотели. Например, мы покрасили пол в белый цвет, чтобы он напоминал каток», — объясняет Петра Вольпе. «Так мы смогли представить Флорию как своего рода фигуристку. Мы стремились сделать фильм не только эмоционально, но и визуально выразительным — ведь он предназначен для большого экрана». Фильм роднит с театром точная выверка каждого движения: малейшая ошибка, сбой ритма или темпа могли разрушить его повествовательный поток. Эффект вовлеченности создается за счет длинных проездов камеры без монтажных склеек — зритель буквально ощущает, что один неверный шаг, одна ошибка или даже небольшая заминка способны привести к полному хаосу.

Огромный спектр задач, которые приходится решать героине фильма, отражает восхищение Петры Вольпе этой профессией. «Сегодня медсестры должны быть настоящими профессионалами. Помимо знаний из сферы патронажа им необходимо владеть компьютерными технологиями и общей медициной», — отмечает Петра Вольпе. «Это сложное ремесло, и, помимо технических аспектов, оно включает в себя глубокий человеческий фактор. Когда медсестра заходит в палату, она сталкивается с целым миром: вокруг нее могут быть родственники, друзья, жизнь и смерть идут рука об руку. Кого-то нужно проконсультировать, кого-то успокоить, кого-то — рассмешить. Все люди очень разные».

«Каждый из нас — потенциальный пациент»

В центре фильма — уверенная в себе и непритязательная Леони Бенеш (Leonie Benesch) в роли Флории. И Петра Вольпе (Petra Volpe), и Леони Бенеш понимали, что излишний пафос здесь не нужен: материал будет говорить сам за себя, если только не вмешиваться и выдерживать сдержанный подход к работе. «Леони Бенеш и я сознательно избегали излишней психологизации. Мы договорились: ее героиня — не жертва, она любит свою работу, она человек с атлетическим складом ума, если хотите. Это и стало нашей отправной точкой. Многие медсестры, с которыми я общалась, именно такие. Им нравится их профессия, они любят быть в движении, решать все новые и новые задачи. Им даже нравится напряжение, но иногда люди в итоге просто оказываются в точке невозврата», — рассказывает Петра Вольпе.

Леони Бенеш (33 года) — одна из самых ярких представительниц новой волны актрис в немецком кино. Она снялась в фильме «Белая лента» (Das weisse Band — Eine deutsche Kindergeschichte, Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля, 2009), а также в сериалах «Вавилон-Берлин» и «Корона». На фото: актриса на церемонии открытия 75-го Берлинале, 13 февраля 2025 года. Keystone / Hannibal Hanschke.

Как уже упоминалось, фильм, в остальном лишенный избыточной контекстной информации, завершается титром, который подробно раскрывает кризис в сфере этой профессии, возникший и в Швейцарии. Акцент делается на тревожной статистике: к 2030 году в мире будет не хватать 13 миллионов медсестер и медбратьев. Учитывая теплый прием фильма в Берлине, Петра Вольпе уверена, что в Швейцарии он поможет ещё привлечь внимание к важным вопросам, поднятым в картине. «Этот фильм — мое признание в любви к этой профессии. Я хочу, чтобы медсестры почувствовали, что их видят и ценят. Но, конечно, я также хочу спровоцировать дискуссию. Нам необходимо обсудить, как мы можем изменить эту ужасную ситуацию. Это в наших общих интересах. В конце концов, каждый из нас — потенциальный пациент», — резюмирует Петра Вольпе.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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