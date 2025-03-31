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Группа Gotthard в 13-й раз возглавляет музыкальные чарты Швейцарии

Со своим новым студийным альбомом Stereo Crush музыканты заняли 1-е место в национальном чарте рок-альбомов — и сделали это уже в 13-й раз подряд.
Со своим новым студийным альбомом Stereo Crush музыканты заняли 1-е место в национальном чарте рок-альбомов — и сделали это уже в 13-й раз подряд. Keystone-SDA

Спустя 35 лет после основания рок-группа Gotthard из кантона Тичино вновь вписала своё имя в историю швейцарской музыкальной сцены.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / газета Blick / портал SWI Swissinfo
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Спустя 35 лет после основания рок-группа Gotthard из кантона Тичино вновь вписала своё имя в историю швейцарской сцены. Со своим новым студийным альбомом Stereo Crush музыканты заняли 1-е место в национальном чарте рок-альбомов — и сделали это уже в 13-й раз подряд. Об этом сообщает газета Blick.

Группа обошла в рейтинге даже таких мировых звёзд, как Леди Гага, и установила новый рекорд: ни одному другому швейцарскому музыкальному коллективу не удавалось достигать вершины чартов так стабильно. «Я на седьмом небе от счастья — и каждый раз это особенное ощущение», — признался гитарист Лео Леони (Leo Leoni) в интервью газете Blick.

По его словам, пластинка Stereo Crush стала 17-м альбомом группы, поднявшимся на первую чартов строчку в Швейцарии. «Тенденции приходят и уходят, но рок продолжает жить. Спасибо всем нашим фанатам, которые верят в нас уже более 30 лет. Давайте зажигать дальше!»

Давайте зажгем и посмотрим их новый официальный видеоклип:

Внешний контент

Отметить успех группа Gotthard планирует в духе швейцарских традиций. Вокалист Ник Мэдер (Nic Maeder), присоединившийся к группе в 2011 году, рассказал, что торжество пройдёт «с фондю, вином, рюмкой кирша и несколькими кружками швейцарского пива». По его словам, только невероятная поддержка поклонников и вывела группу на вершину чарта.

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«Лишь несколько раз в году швейцарским коллективам удаётся возглавить национальный хит-парад. Именно поэтому для нас это так важно», — отметил Ник Маэдер. От имени группы именно он принял награду, вручаемую лидерам чартов компанией IFPI Switzerland (швейцарским подразделением Международной федерации звукозаписывающей индустрии) и компанией GfK Entertainment, официальным оператором музыкальных чартов Швейцарии.

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