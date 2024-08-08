Группа Orell Füssli слегка нарастила продажи книг

Основную прибыль компания получает всегда во второй половине года за счет продажи учебников и Рождественских праздников. Keystone-SDA

По итогам первой половины 2024 хозяйственного года швейцарская промышленно-торговая группа Orell Füssli сумела нарастить масштабы продаж книг, однако с учетом расширения сети своих филиалов этот прирост оказался очень скромным.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Orell Füssli spürt im Buchhandel die Zurückhaltung der Kunden Оригинал Читать далее Orell Füssli spürt im Buchhandel die Zurückhaltung der Kunden

Всего книготорговое отделение группы в лице компании Orell Füssli Thalia Ltd заработало за отчетный период около 102 млн швейцарских франков. Холдингу Orell Füssli принадлежат 50% акций этой компании, то есть из данной суммы ему принадлежат только 51,0 млн франков, а общий хозяйственный итог холдинга составил выручку в 107,2 млн франков.

Таким образом, увеличение масштабов книжной розницы составило всего лишь показатель на уровне около 2,2 процента. Промышленно-торговая группа Orell Füssli традиционно базируется в Цюрихе и ее главный бизнес сосредоточен на производстве специальным образом защищенных от подделки бланков строгой отчетности (паспорта) и швейцарских банкнот.

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В первой половине 2024 года книготорговая компания Orell Füssli Thalia расширила свою филиальную сеть за счет покупки холдингом Orell Füssli книжного магазина Rapunzel в городе Листаль (столица кантона Базель-сельский) и открытия вместе с компанией Schuler Bücher нового филиала на Главном вокзале города Кур (кантон Граубюнден). Третий филиал сети Orell Füssli Thalia был открыт в городе Аарау (кантон Аргау).

В целом книжная торговля компании в период с января по июнь явно ощутила тот факт, что по причине инфляции и общей экономической неуверенности люди стали тратить меньше денег на книги. С другой стороны, первая половина года всегда считается в книготорговле более слабой, чем вторая половина, на которую приходится период Рождественских праздников.

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Кроме того, продажа учебников и иных методических материалов к началу нового учебного года приходится также в основном на вторую половину года. Как раз в этой области холдинг значительно укрепил свои позиции: группа Orell Füssli имеет в своем активе две торговые точки, снабжающие литературой студентов Цюрихской ВТШ / ETH (с 2023 года), кроме того в 2022 году она приобрела Hep, издательство учебных пособий и материалов.

Таким образом, продажи книг Orell Füssli Thalia во второй половине года должны будут существенно увеличиться. Компания Orell Füssli Thalia — это совместное предприятие корпораций Orell Füssli Buchhandlungs AG и немецкой фирмы Thalia Bücher AG. Каждой из них принадлежит по 50 процентов акций компании, выручка от продаж также делится поровну.

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