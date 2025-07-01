Зарабатывать деньги игрой в покер — дорогое удовольствие

Престиж, возможность крупного выигрыша — но нередко внешний блеск часто оказывается обманчивой иллюзией. SWI

Привлечённые престижем и крупными суммами выигрышей каждый год к покерным столам садятся тысячи игроков. Но внешний блеск игры часто оказывается обманчивой иллюзией. Репортаж наших коллег c телеканала SRF из «Казино Кампионе-д’Италия» (Campione d’Italia).

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Двери «Казино в Кампионе-д’Италия» (Campione d’Italia) распахиваются ровно в полдень — сегодня здесь проходит международный покерный турнир с призовым фондом в более чем 2,3 млн евро. Около двух тысяч участниц и участников, в темных очках и худи с надвинутыми на лоб капюшонами, надеются на то, что уж сегодня-то удача им точно улыбнется. Игра продолжается до трёх часов утра.

Среди них — Стефан Эггенбергер (Stefan Eggenberger), житель Восточной Швейцарии (Ostschweiz). Пять лет назад он полностью посвятил себя покеру. Стефан регулярно участвует в крупных турнирах, рассчитывая на высокие места и ощутимые призовые. Чаще всего уходит домой без выигрыша, но он сохраняет самообладание и продолжает играть. Ему достаточно победить всего в нескольких крупных турнирах в год — этого хватает, чтобы перекрыть «тощие» месяцы без выигрышей.

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Правда, в последние месяцы ему что-то не очень везёт, нервы у него натянуты как струны. Стефан садится за стол с аккуратно выложенной стопкой фишек. Теперь ему нужны терпение, чёткая стратегия, концентрация — и немного удачи. В Швейцарии есть несколько игроков, сумевших сделать покер источником миллионных доходов. Один из них — Владимир Гешкенбайн (Vladimir Geshkenbein). В 2007 году, после выхода в прокат фильма Casino Royale, интерес к покеру в стране резко возрос — эта «эпидемия» охватила и Владимира.

Проверьте свой немецкий и послушайте репортаж в оригинале:

Внешний контент

Тогда он только окончил школу. Не имея ни образования, ни профессии, он с друзьями переехал на Мальту (Malta), в общую квартиру, и полностью посвятил себя игре. Дни и ночи он не прекращал сражаться в онлайн-покер. Вскоре он начал участвовать в международных турнирах. В возрасте 20 лет он впервые одержал крупную победу: из Макао (Macau) он привёз чемодан с четвертью миллиона долларов. Так началась его профессиональная карьера.

Скоро Владимир стал в среде игроков в покер уважаемым лицом, которое начало появляться даже на обложках специализированных журналов. По оценке профильных изданий, за время активной игры он заработал себе более 2,5 миллиона долларов. Но и в его истории не всё было гладко. Иногда он оказывался вообще без средств — ведь там, где можно много выиграть, можно и всё проиграть. В какой-то момент он устал от финансовой нестабильности и постоянного напряжения.

Самое большое удовлетворение

Сегодня Владимир уже получил образование, открыл службу доставки суши и ресторан, его жизнь теперь куда спокойнее — и, по его словам, именно это и приносит ему теперь самое большое удовлетворение. А в это время в Кампионе-д’Италия (Campione d’Italia) Стефан Эггенбергер (Stefan Eggenberger) всё ещё сидит за покерным столом. Прошло уже десять часов. За окнами давно ночь, но для профессиональных игроков такой ритм жизни привычен. Они учатся жить вне повседневных забот, характерных для их друзей и семей.

Его поначалу внушительная стопка фишек к утру превратилась в небольшую кучку. Сегодня он снова покинет турнир без выигрыша. И сразу же запишется на следующий. Стефан хорошо осознаёт, насколько велик риск впасть в болезненную зависимость от игры. «Я всё время вижу, как даже хорошие игроки после неудачи отчаянно пытаются отыграться за рулеткой», — говорит он. Так начинается нисходящая спираль, которая может привести к клинической зависимости. Разбогатеть на покере возможно. Но цена, которую платят за это профессиональные игроки, чрезвычайно высока.

По данным фонда защиты интересов лиц с зависимостями Sucht Schweiz в Швейцарии от игровой зависимости страдают около 300 тыс. человек. В случае с покером риск попасть в такую зависимость повышается из-за того, что онлайн-варианты игры доступны буквально круглосуточно: ставки делаются мгновенно, а чередование быстрых выигрышей и проигрышей мотивирует людей продолжать игру снова и снова, пытаясь ухватить все-таки за хвост изменчивую фортуну. Если у вас есть проблемы в этой области, то вы можете пройти по ссылкеВнешняя ссылка, связаться с консультантами и получить психологическую поддержку.

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