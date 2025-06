Guadagnare con il poker ha il suo prezzo

Oltre duemila giocatori si sono sfidati al Casinò di Campione sperando di vincere grosso. SRF

Prestigio e denaro attirano migliaia di giocatori al tavolo da gioco, come al Casinò di Campione, ma spesso le apparenze ingannano.

Puntualmente a mezzogiorno si aprono le porte del Casinò di Campione d’Italia per un torneo internazionale di poker. Nel piatto ci sono più di 2,3 milioni di euro. Oltre duemila giocatori di poker, con occhiali da sole o cappucci, sperano nel colpo grosso. Si giocherà fino alle 3 del mattino successivo.

Uno di loro è Stefan Eggenberger. Lo svizzero punta tutto sul poker da 5 anni. Partecipa regolarmente a questi grandi tornei sperando in un buon piazzamento e in una grossa vincita.

Anche se nella maggior parte dei casi resta a mani vuote, Stefan è calmo anche in questo torneo. Deve vincere solo pochi tornei all’anno con montepremi elevati per superare lunghi periodi senza vincite. Negli ultimi mesi, però, le cose non sono andate bene e inizia a sentire la pressione. Con le sue fiches si siede al tavolo. Ora ha bisogno di molta pazienza, una buona strategia, concentrazione. e anche un po’ di fortuna.

In Svizzera ci sono alcuni giocatori di poker che hanno accumulato vincite milionarie nel corso della carriera. Uno di questi è Vladimir Geshkenbein. Grazie al film di James Bond Casino Royale, nel 2007 ci fu un boom del poker che accese anche la passione di Vladimir. All’epoca aveva appena finito il liceo. Senza apprendistato o studi universitari, si trasferì a Malta in un appartamento condiviso con altri appassionati di poker. Lì era dedicata interamente al poker.

Presto iniziò a partecipare a tornei internazionali. A 20 anni arrivò la sua prima grande vincita: portò un quarto di milione di dollari da Macao in Svizzera in una valigia piena di contanti. La sua carriera nel poker era lanciata. Diventò una star nel settore e durante il suo periodo di attività apparve sulla copertina di diverse riviste.

Secondo le riviste specializzate, ha vinto in totale oltre 2,5 milioni di dollari al tavolo da poker. Ma non tutto è andato perfettamente: a volte Vladimir si è trovato al verde. Perché dove si può vincere molto, si può anche perdere molto. Ad un certo punto si stancò dell’insicurezza finanziaria e dello stress.

Nel frattempo, l’ex professionista ha studiato e ha aperto un servizio di consegna di sushi e un ristorante. La sua vita è meno eccitante di prima, ma va bene così.

Al Casinò di Campione, Stefan Eggenberger è al tavolo da poker da 10 ore. Fuori è calata la notte, ma questo non è un problema per i giocatori di poker nottambuli. Come professionista, dice, bisogna imparare a vivere al di fuori della quotidianità di amici e famiglia.

Il suo mucchio di fiches è ormai solo un mucchietto. Anche oggi esce dal torneo a mani vuote. Immediatamente si iscrive al prossimo torneo che si svolge nel casinò.

Anche Stefan vede il rischio di dipendenza come un problema. “Vedo sempre bravi giocatori di poker che, dopo una partita senza incassi, cercano di recuperare le perdite al tavolo della roulette”. Così si cade in circolo vizioso che può portare alla dipendenza.

Guadagnare grandi somme con il poker non è impossibile. Ma il prezzo che si paga come giocatore professionista è alto.

Rischio di dipendenza dal poker Secondo Dipendenze Svizzera, circa 300’000 persone in Svizzera sono considerate dipendenti dal gioco d’azzardo. Nel caso del poker, il potenziale di dipendenza risiede nel fatto che il gioco è costantemente disponibile online. Permette scommesse immediate e, a causa di rapide perdite o vincite, incoraggia a continuare a giocare. In caso di problemi di dipendenza dal gioco d’azzardo, il numero verde 0800 040 080 è a disposizione per una consulenza anonima 24 ore su 24. È possibile anche ottenere una consulenza online sul sito SafeZone.chCollegamento esterno

